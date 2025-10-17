Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски

Доскоро Борисов нямаше как да се притеснява от ДПС, изведнъж се оказа, че ГЕРБ се сдоби с отровна гъба - двойник. Очевидно е, че Борисов не е силният човек в държавата. Моноспектакълът беше много добър, ходил съм на доста постановки, сцената е загубила един голям талант в лицето на Борисов. Той се молеше за помощ, а хората му го гледаха с безразличие. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на НС.
Държавата е счупена, има преразпределение на порциите във властта. Имат доста сериозни размисли как да продължат от страна на ГЕРБ. Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа. Борисов може да се съгласи с подчинената си роля и ДПС да смени председателят на НС. Може да остане и с утешителната награда за Борисов - да играе сантасе с Ахмед Доган, каза още той.
И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски, отсече още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даммм
11:54 17.10.2025
2 ГЕРБ
Коментиран от #8
11:54 17.10.2025
3 НЯМА КАКВО ДА СЕ РАЗДАВА ВЕЧЕ
11:56 17.10.2025
4 гала от ман
11:57 17.10.2025
5 Хмм
11:58 17.10.2025
6 Буден
11:58 17.10.2025
7 Един
Макар че управлява е силно казано - краде, обира, безчинства, но не и управлява!
НО!!!!
Да не забравяме, че драгия велик българин, който си седи дома и си пие ракийката или предпочита да иде в гърция вместо да гласува носи цялата вина този дебел престпъник да дирибейства!
11:58 17.10.2025
8 Глупак си
До коментар #2 от "ГЕРБ":Може аз да съм зле, ама ти да не си добре
12:00 17.10.2025
9 Сталин
12:00 17.10.2025
10 Кирчо и кокорчо
12:00 17.10.2025