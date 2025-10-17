Новини
България »
Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски

17 Октомври, 2025 11:51

Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа

Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доскоро Борисов нямаше как да се притеснява от ДПС, изведнъж се оказа, че ГЕРБ се сдоби с отровна гъба - двойник. Очевидно е, че Борисов не е силният човек в държавата. Моноспектакълът беше много добър, ходил съм на доста постановки, сцената е загубила един голям талант в лицето на Борисов. Той се молеше за помощ, а хората му го гледаха с безразличие. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на НС.

Държавата е счупена, има преразпределение на порциите във властта. Имат доста сериозни размисли как да продължат от страна на ГЕРБ. Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа. Борисов може да се съгласи с подчинената си роля и ДПС да смени председателят на НС. Може да остане и с утешителната награда за Борисов - да играе сантасе с Ахмед Доган, каза още той.

И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски, отсече още той.


  • 1 Даммм

    4 2 Отговор
    Сега от разпределят на тъмно и топло място останките от така наречената ни държава и скоро ще излезнат с новини

    11:54 17.10.2025

  • 2 ГЕРБ

    4 6 Отговор
    Най важното че не си ти и никога няма да управляваш

    Коментиран от #8

    11:54 17.10.2025

  • 3 НЯМА КАКВО ДА СЕ РАЗДАВА ВЕЧЕ

    3 1 Отговор
    ДЕФИЦИТА 8-9 % , ПРИХОДИТЕ НАДОЛУ , РАЗХОДИТЕ ГОЛЕМИ , БЮДЖЕТА НИКАКЪВ НЕ СЕ ВИЖДА.ВСИЧКИ В ПАРЛАМЕНТА БЯГАТ ОТ РАБОТА , А НАС НИ ЗАНИМАВАТ С ДУШЕВНИТЕ ТЕРЗАНИЯ НА ЕДИН ОМРЪЗНАЛ НИ ГЕРОЙ.ХАЛТУРА !

    11:56 17.10.2025

  • 4 гала от ман

    1 1 Отговор
    варненски

    11:57 17.10.2025

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    Пеевски му се иска, но Борисов не му отговаря, принуден е да говори с премиера като посредник и той веднага докладва какво казал борисов, толкова са елементарни и двамата, защо трябва да показват, че премиерът е марионетка на пеевски, който вече прекалява, санкциите го поставят в международна изолация, а тръгнал да завладява ГЕРБ, и божков смяташе че управлява България, но хукна чак в Дубай, когато държавата го подгони, дните на пеевски са преброени

    11:58 17.10.2025

  • 6 Буден

    2 2 Отговор
    Другите ссте васали .Поне щеви занули!

    11:58 17.10.2025

  • 7 Един

    4 0 Отговор
    ФАКТ!
    Макар че управлява е силно казано - краде, обира, безчинства, но не и управлява!

    НО!!!!
    Да не забравяме, че драгия велик българин, който си седи дома и си пие ракийката или предпочита да иде в гърция вместо да гласува носи цялата вина този дебел престпъник да дирибейства!

    11:58 17.10.2025

  • 8 Глупак си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГЕРБ":

    Може аз да съм зле, ама ти да не си добре

    12:00 17.10.2025

  • 9 Сталин

    1 0 Отговор
    Прасето трябва да бъде обявен за цар на България и всички партии да бъдат забранени и да станем монархия от прасета прасенца и свине майки и България веднъж завинаги да стане просперираща държава

    12:00 17.10.2025

  • 10 Кирчо и кокорчо

    0 0 Отговор
    Колегата Копейко газ пикае, Путин е към капитулация, възраждане е в капитулация а Бай Дебелян храни бедните в шиши март

    12:00 17.10.2025

