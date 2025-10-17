Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски

Доскоро Борисов нямаше как да се притеснява от ДПС, изведнъж се оказа, че ГЕРБ се сдоби с отровна гъба - двойник. Очевидно е, че Борисов не е силният човек в държавата. Моноспектакълът беше много добър, ходил съм на доста постановки, сцената е загубила един голям талант в лицето на Борисов. Той се молеше за помощ, а хората му го гледаха с безразличие. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на НС.

Държавата е счупена, има преразпределение на порциите във властта. Имат доста сериозни размисли как да продължат от страна на ГЕРБ. Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа. Борисов може да се съгласи с подчинената си роля и ДПС да смени председателят на НС. Може да остане и с утешителната награда за Борисов - да играе сантасе с Ахмед Доган, каза още той.

И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски, отсече още той.