Пуснаха на свобода трима от мъжете, прали милиони през еротичен сайт

Трима от престъпната група за пране на пари, арестувана в Пловдив на 7 октомври, са с мярка "подписка", а четвъртият остава в ареста. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в града след решение на Апелативния съд, което е окончателно.
Групата присвоявала суми, изработени от жени в еротичен сайт, и ги влагали в недвижими имоти, злато, автомобили. По този начин без знанието на една от младите жени били отклонени заработените от нея в рамките на няколко години 2,8 млн. щатски долара. Четиримата мъже са с обвинения, че са действали като организирана престъпна група в периода от януари до октомври тази година. При ареста им са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.
Мъжът, който остава в ареста, се занимавал с набиране на кандидатките за еротични модели, на които създавал профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвал към свои банкови сметки. За него има данни за многобройни пътувания зад граница до Великобритания и страни извън Европейския съюз. Затова съдът счита, че при една по-лека мярка за неотклонение има реална опасност той да се укрие и поради тези съображения съдебният състав потвърди взетата спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Относно обстоятелството, че скоро очаква раждането на дете, съдът счита, че има близки, които могат да се погрижат за бъдещата майка, с която мъжът живее на семейни начала.
За останалите трима обвиняеми съдът прие, че няма опасност да се укрият или да извършат престъпление при по-лека мярка за неотклонение и измени задържането ми под стража в „подписка“.
Определението на апелативния съд е окончателно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #11
22:16 17.10.2025
4 Тома
22:17 17.10.2025
5 без знанието на една от младите жени
това коте много скъпичко е излязло на лапнишараните
22:35 17.10.2025
6 Бачо е баччо
Чудя се на тези баламирдници де са трошили толкова пари да зърнат нещо...едно и също от как Свят светува...
22:40 17.10.2025
7 българска съдебна система
22:50 17.10.2025
8 Дудов
23:09 17.10.2025
9 Безобразие!
Профсъюзен деятел
23:18 17.10.2025
10 Москвич Трабантов
Коментиран от #12
23:21 17.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хипотези
До коментар #10 от "Москвич Трабантов":Ако приемем, че е работила по 300 дена годишно - приспадаме дните, в които е била в цикъл - за по-малко от 4 години може да е работила около 1000 дена. Значи би трябвало да е изкарвала по 2 800 долара на ден. Зависи колко хубава и привлекателна е и какви номера прави. Може и да печели по толкова пари. Чели сме интервюта и с други подобни жени, но от Западна Европа. Те заработват подобни суми. Така че, не е невъзможно. Но щом се е оставила да я прецакат, значи не е много образована и за нея е било непосилно да следи къде отиват парите. Ако е от лилавите махали, може мъжът да я е купил от родителите ѝ за булка. В много от тези брачни сделки по традиция се предвижда, че впоследствие невестата трябва да заработи парите, които женихът е платил за нея. Кой знае какво ѝ е обяснил и тя добросъвестно се е заела със задачата.
23:34 17.10.2025