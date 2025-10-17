Новини
България »
Пуснаха на свобода трима от мъжете, прали милиони през еротичен сайт

17 Октомври, 2025 22:09 849 12

Мъжът, който остава в ареста, се занимавал с набиране на кандидатките за еротични модели

Трима от престъпната група за пране на пари, арестувана в Пловдив на 7 октомври, са с мярка "подписка", а четвъртият остава в ареста. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в града след решение на Апелативния съд, което е окончателно.

Групата присвоявала суми, изработени от жени в еротичен сайт, и ги влагали в недвижими имоти, злато, автомобили. По този начин без знанието на една от младите жени били отклонени заработените от нея в рамките на няколко години 2,8 млн. щатски долара. Четиримата мъже са с обвинения, че са действали като организирана престъпна група в периода от януари до октомври тази година. При ареста им са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Мъжът, който остава в ареста, се занимавал с набиране на кандидатките за еротични модели, на които създавал профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвал към свои банкови сметки. За него има данни за многобройни пътувания зад граница до Великобритания и страни извън Европейския съюз. Затова съдът счита, че при една по-лека мярка за неотклонение има реална опасност той да се укрие и поради тези съображения съдебният състав потвърди взетата спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Относно обстоятелството, че скоро очаква раждането на дете, съдът счита, че има близки, които могат да се погрижат за бъдещата майка, с която мъжът живее на семейни начала.

За останалите трима обвиняеми съдът прие, че няма опасност да се укрият или да извършат престъпление при по-лека мярка за неотклонение и измени задържането ми под стража в „подписка“.

Определението на апелативния съд е окончателно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Мъжете от Пловдив най вероятно са Столипинцовци , а кандидатите за еротични модели са мешани , защото тъпи и мързеливи жени има от всички етноси ! Но най виновни са балъците плащали да гледат това падение !!!

    Коментиран от #11

    22:16 17.10.2025

  • 4 Тома

    9 1 Отговор
    Тримата обвиняеми ги пуснали защото били от младежкото герб

    22:17 17.10.2025

  • 5 без знанието на една от младите жени

    5 1 Отговор
    прали милионите й през еротичен сайт
    това коте много скъпичко е излязло на лапнишараните

    22:35 17.10.2025

  • 6 Бачо е баччо

    5 0 Отговор
    Егати и...глей ти...да изкараш милиони $$$ от някакви снимки на голи мацета?
    Чудя се на тези баламирдници де са трошили толкова пари да зърнат нещо...едно и също от как Свят светува...

    22:40 17.10.2025

  • 7 българска съдебна система

    2 0 Отговор
    ко толкоз препрали някой лев момчетата?

    22:50 17.10.2025

  • 8 Дудов

    1 0 Отговор
    Цигани от Своге, бате

    23:09 17.10.2025

  • 9 Безобразие!

    0 0 Отговор
    Девойките са се трудили честно и самоотвержено, а тези шмекери са им откраднали паричките!
    Профсъюзен деятел

    23:18 17.10.2025

  • 10 Москвич Трабантов

    0 0 Отговор
    Работата е гнила тук. От такива сайтове е практически невъзможно да изкараш 3 милиона долара за няколко години. Това е нереално.

    Коментиран от #12

    23:21 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хипотези

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Москвич Трабантов":

    Ако приемем, че е работила по 300 дена годишно - приспадаме дните, в които е била в цикъл - за по-малко от 4 години може да е работила около 1000 дена. Значи би трябвало да е изкарвала по 2 800 долара на ден. Зависи колко хубава и привлекателна е и какви номера прави. Може и да печели по толкова пари. Чели сме интервюта и с други подобни жени, но от Западна Европа. Те заработват подобни суми. Така че, не е невъзможно. Но щом се е оставила да я прецакат, значи не е много образована и за нея е било непосилно да следи къде отиват парите. Ако е от лилавите махали, може мъжът да я е купил от родителите ѝ за булка. В много от тези брачни сделки по традиция се предвижда, че впоследствие невестата трябва да заработи парите, които женихът е платил за нея. Кой знае какво ѝ е обяснил и тя добросъвестно се е заела със задачата.

    23:34 17.10.2025

