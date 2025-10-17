Новини
Политолог: Тази коалиция не е удобна за никого

17 Октомври, 2025 19:38 502 11

До момента не изглежда Ново начало да влизат директно в изпълнителната власт

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Политологът Даниел Стефанов коментира в интервю за bTV ситуацията с управляващата коалиция, като подчерта, че тя не е удобна и за трите партии, а влизането в нея е било трудно.

По думите му, след като обаче вече са част от нея, разпускането на управлението след няколко месеца не е най-добрият вариант. Според него най-големият удар върху резултата на ПП-ДБ не е самото участие в коалицията, а начинът, по който са излезли от нея.

Стефанов отбеляза, че коалицията е сложна, защото допреди година БСП и ИТН са били скептични към еврозоната, но именно с техните гласове бе приет бюджетът, позволяващ влизането ни в нея.

Той допълни, че ситуацията с бюджета не е толкова добра, колкото се е очаквало, но скоро започва новата бюджетна процедура, а ГЕРБ трябва да разчита на дисциплина от коалиционните партньори по финансовите въпроси.

Политологът коментира и острата реакция на Борисов пред партийния актив, която имала за цел да натегне дисциплината в коалицията и да покаже на партньорите, че ГЕРБ може да напусне веднага, ако не се следва неговият път.

Относно Пазарджик, Стефанов го определи като „абсолютно измислен политически феномен“, обяснявайки, че ГЕРБ има проблеми с местната структура и малко общински съветници, докато ДПС разширява влиянието си. Той подчерта, че този случай е специфичен и не може да се правят изводи за цялата страна.

„До момента не изглежда Ново начало да влизат директно в изпълнителната власт“, посочи на свой ред политологът Георги Киряков.

„Такива политически неща не се постигат с подписването на декларации, те се подсигуряват с политически действия. Според мен ПП-ДБ пропуснаха момента за политическо действие и оставиха голямо политическо и властово пространство, което беше заето от Ново начало“, коментира още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мда

    6 0 Отговор
    Никой вече не го интересуват тия циркаджии политиците

    19:43 17.10.2025

  • 3 Това

    6 0 Отговор
    да не е обувка , че да е удобна ? За нищо не става и час по - скоро ОСТАВКА !

    19:43 17.10.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Да пропагандираш открито за санкциониран по Ма.нитски е най-малкото безчестно.......но,какво ли значи някаква си чест,важни са парите и "журналистическата и професионална етика".....нали?

    19:44 17.10.2025

  • 5 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Бъркаш се чиче, удобна е за шиши, човека си управялва без да събира негативи

    19:48 17.10.2025

  • 6 Щом се Натискат !

    2 0 Отговор
    Щом се Натискат !

    Значи е Е !

    Иначе !

    Щяха !

    Да се Разбягат !

    19:52 17.10.2025

  • 7 Изхвърли си

    1 0 Отговор
    купената диплома /ако имаш /, Даниеле!

    19:52 17.10.2025

  • 8 гост

    4 0 Отговор
    Днес Борисов окончателно легна на Пеевски! "Познавам го от 20 години, държи на думата си като мен!" Боже, боже колко простащина има в България!

    19:54 17.10.2025

  • 9 Сзо

    0 0 Отговор
    Ситуацията е същата йсто да си седнал на надървена краставица. Неудобно е, но не можеш да се махнеш защото всички ще видят а е срамно.

    19:58 17.10.2025

  • 10 ХИЕНИТЕ ОГЛОЗГВАТ БЪЛГАРИЯ И НАРОДА.

    1 0 Отговор
    БОЙКО БОРИСОВ Е СТАРИЯ ВЪЛК В ОВЧА КОЖА НАБИТ И ИЗМЕСТЕН ОТ МЛАДИЯ ОЩЕ ПО КРЪВОЖАДЕН ДЕБЕЛ ВЪЛК В ОВЧА КОЖА. ДЕБЕЛИЯ МЛАД ВЪЛК ПАРАДИРА С ЕДНИ ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ОБЕЩАНИЯ, ЗА НАРОДА , ЗА БЪЛГАРИЯ! КАКВО Е НАПРАВИЛ ПЕЕВСКИ ДОСЕГА ЗА НАРОДА, ЗА ХОРАТА? НИЩО АБСОЛЮТНО НИЩО. ЛЪЖЕ И МАМИ, ЧЕ Е ЗАГРИЖЕН ЗА СТАДОТО. ЗАГРИЖЕН Е ДА ГО ИЗКОНСУМИРА, НИЩО ПОВЕКЕ. УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ПАТЕРИЦИТЕ СЕ КЛЕХА НА НАРОДА ,ЧЕ НЯМА ДА УПРАВЛЯВАТ С ПЕЕВСКИ И МНОГО НАГЛО ВИ ИЗЛЪГАХА. НЕ ВИ МИСЛЯТ ДОБРОТО, ТИЯ ХИЕНИ!

    20:06 17.10.2025

  • 11 Саша Грей

    0 0 Отговор
    "Според мен ПП-ДБ пропуснаха момента за политическо действие и оставиха голямо политическо и властово пространство, което беше заето от Ново начало“, коментира още той."

    Не, г-н Даниел Стефанов, не! Нека върнем малко лентата. ППДБ казаха, че ако ГЕРБ искат тяхната подкрепа, Борисов трябва да ПОДПИШЕ санитарен кордон спрямо Пеевски. Борисов каза, че неговата дума е кордон, щом е казал, че няма да прави коалиция с Пеевски. БСП каза "Никога с Пеевски", ИТН каза "И при най-малък намек за влияние на Пеевски върху кабинета излизаме от коалицията".
    Пак много бързо забравяме, г-н Стефанов или може би не, а само се правим?

    20:07 17.10.2025

