Политолог: Тази коалиция не е удобна за никого

Политологът Даниел Стефанов коментира в интервю за bTV ситуацията с управляващата коалиция, като подчерта, че тя не е удобна и за трите партии, а влизането в нея е било трудно.

По думите му, след като обаче вече са част от нея, разпускането на управлението след няколко месеца не е най-добрият вариант. Според него най-големият удар върху резултата на ПП-ДБ не е самото участие в коалицията, а начинът, по който са излезли от нея.

Стефанов отбеляза, че коалицията е сложна, защото допреди година БСП и ИТН са били скептични към еврозоната, но именно с техните гласове бе приет бюджетът, позволяващ влизането ни в нея.

Той допълни, че ситуацията с бюджета не е толкова добра, колкото се е очаквало, но скоро започва новата бюджетна процедура, а ГЕРБ трябва да разчита на дисциплина от коалиционните партньори по финансовите въпроси.

Политологът коментира и острата реакция на Борисов пред партийния актив, която имала за цел да натегне дисциплината в коалицията и да покаже на партньорите, че ГЕРБ може да напусне веднага, ако не се следва неговият път.

Относно Пазарджик, Стефанов го определи като „абсолютно измислен политически феномен“, обяснявайки, че ГЕРБ има проблеми с местната структура и малко общински съветници, докато ДПС разширява влиянието си. Той подчерта, че този случай е специфичен и не може да се правят изводи за цялата страна.

„До момента не изглежда Ново начало да влизат директно в изпълнителната власт“, посочи на свой ред политологът Георги Киряков.

„Такива политически неща не се постигат с подписването на декларации, те се подсигуряват с политически действия. Според мен ПП-ДБ пропуснаха момента за политическо действие и оставиха голямо политическо и властово пространство, което беше заето от Ново начало“, коментира още той.