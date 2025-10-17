Новини
България »
Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември

Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември

17 Октомври, 2025 21:04 445 5

  • сияна-
  • катастрофа-
  • дело

По време на пет часовото съдебно заседание бяха разпитани тримата явили се призовани свидетели, както и двама вещи лица

Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плевенският окръжен съд заседава днес по делото срещу шофьора на камиона предизвикал катастрофата край Телиш при която в края на март загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо ѝ пострада тежко.

По време на пет часовото съдебно заседание бяха разпитани тримата явили се призовани свидетели, както и двама вещи лица.

Обвиняемият шофьор отново отказа да даде обяснения пред съда, а адвокатът му Явор Нотев посочи, че това е негово право.

"Повсеместна практика е подсъдимия да говори последен тогава, когато са събрани другите доказателства, с цел да може да организира своята теза. Няма спор по неговата вина. Той не е твърдял такова нещо, както и обратното", заяви Нотев.

Преди началото на днешното заседание бащата на Сияна Николай Попов представи пред медиите доказателства за близките приятелски отношения между независимия експерт по делото професор Станимир Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев и каза, че ще ги предостави на съда и ще иска отвод на Карапетков.

"Експертът по делото уважавания професор Станимир Карапетков е в тесни приятелски връзки и служебни отношения с адвоката на обвиняемия. Това е безумно и по този начин се решават десетки дела и съдби. С кръвта на децата и на убитите по пътищата, се храни една система от вещи лица, и адвокати. Човешки ще поискам от министъра на правосъдието спешна проверка на всички дела, по които тези двамата са се явявали, като адвокат и вещо лице", заяви Попов.

Адвокат Нотев отговори на обвиненията:

"Не ме занимавайте с глупости, нямам лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси. Аз имам отношения с много магистрати с много експерти, с много колеги. Това ми е работата".

За пореден път преди заседанието пред съдебната палата в Плевен се събраха близки на семейството на загиналото момиче, жители на Плевен и други населени места, които настояват за справедлива присъда за шофьора на камиона. Протестиращите блокираха за кратко и движението на кръстовището в центъра на града.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, като ще бъдат призовани още свидетели и вещи лица.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ще почна да вярвам в Господ! Попов явно е изключително долно същество (какво да очакваш от гербер) и си заслужава съдбата - жалко, че детето плаща, но явно има какво да се плати!
    Невероятен наглец! С пари и някакво политическо влияние обикаля по студията и медиите му слугуват! ОТВРАТИТЕЛНО! Дано оправдаят шофьора! Вината на дядото никой не коментира! Вината на АПИ също! ЩО БЕ?!!! Те ангелчета, само лошия шофьор а?!

    21:12 17.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Професор Карапетков да заведе дело за клевета срещу тоя наглец!!
    А медиите да му затворят устата! НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА - ТОЯ Е АБСОЛЮТЕН ИЗРОД! Ползва смъртта на детето си за политически цели!

    Коментиран от #3

    21:13 17.10.2025

  • 3 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    По леко има го и този момент, но гледай и ти да не платиш с най-ценното

    21:17 17.10.2025

  • 4 Мурджо

    0 0 Отговор
    Всичко на всякъде е запушено! Не си ли в джаза, си у трапа. Всичко е за изриване със саниране няма да стане!

    21:42 17.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Бащата е боклук.

    21:55 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове