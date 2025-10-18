Евгений Кънев: Новината за края на ГЕРБ всъщност е много лоша

Политическите и икономическите процеси в България коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Евгений Кънев, икономист.



"Имаме доста динамична геополитическа конюнктура в света, която се променя драматично, бих казал, през последните няколко години от пандемията насам. България, като цяло, винаги е била чувствителна към тези промени. И на практика политиката тук е отражение на това, което се случва глобално. Когато има превес на западната линия, нашата олигархия се адаптира към нея и имитира процес на либерална демокрация. Когато тази линия се разколебае и кремълските или проруските сили вземат връх, ние се нагаждаме. Това не е тайна за никого. Мисля, че в голяма степен нашият модел на конюнктурно развитие формално е европейски, но на практика имитира руския модел на олигархия.



Така че това, което наричаме фасада, е всъщност онова, което реално се коментира. И затова хората в голяма степен са заблудени. Но истината е, че зад тази фасада стоят едни и същи играчи от години, които, предвид конюнктурата в момента, решават, че няма какво повече да се крие. Просто искат да вземат властта с лицата си и да управляват държавата."



От ГЕРБ има смисъл само докато може да бъде лице в Европа



"Знаете, че със завръщането на царя в България във властта реално влязоха старите интереси на хората, свързани с бившите комунистически среди и Държавна сигурност, чиито политически рожби са и лицата, които управляват България в момента.



Знаете, че Бойко Борисов влезе като главен секретар на МВР по същото време, когато НДСВ беше на власт, и знаете, че Делян Пеевски беше председател на младежката организация на НДСВ. Те просто са отглеждани от тази връзка като лица, които да поемат такава роля.



В един момент Борисов се оказа човек, който може да управлява, да владее медиите, да събира популярност, да бъде харесван на сцената, не толкова да носи качествени промени в средата на България като европейска държава. От тази гледна точка той беше подкрепен много силно от различни кръгове. Не казвам, че на моменти не си е повярвал, че е богоизбран, едва ли не, и че трябва да управлява държавата, но точно тогава се наместват скритите сили, които реално стоят зад него, и му напомнят кой е и че е контролиран.



Спомнете си случая с "Ало, Ваньо", когато беше в апогея на силата си, после други записи. Записите за Борисов винаги излизат, когато явно не е изпълнил някакво обещание или се е отклонил от зададената му линия. Но според мен най-очевидният факт за този контрол беше изборът на Радев. Тогава Борисов извади лице, което по никакъв начин не можеше да бъде конкурентно на Радев."



На практика Борисов и ГЕРБ са най-успешният проект на прехода



"Именно защото успяха да изместят и заменят автентичната демократични сили СДС, а после и ДСБ. И на практика взеха центъра в дясното пространство, приемливото за ЕС. Защото знаем, че нашата лява сила БКП или БСП е свързана с Русия и нямаше как да бъде допусната да управлява еврофондовете. Еврофондовете са ключът към успеха на Борисов. Спомнете си, че през 2009 година, когато беше избран за първи път, бяха спрени еврофондовете на Станишев. После ги спряха, когато се опитаха да сменят Борисов. През 2014 година – отново. И се оказа, че само Борисов успява да получава тези еврофондове. Ето ви, според мен, формулата за неговото дълголетие."



Ако господин Пеевски влезе легитимно в управлението, какво ще се случи с финансирането на държавата?



"По отношение на фондовете от Плана за възстановяване и устойчивост може би вече няма да се разчита на тях, тъй като не се изпълняват най-ключовите условия за тяхното получаване, а именно: действаща, работеща съдебна система и Антикорупционна комисия. А това няма как да стане, докато награденият по "Магнитски" реално е във властта.



Но това пък обяснява много ясно защо господин Пеевски беше "задвижен" в еврозоната. Защото влизането в еврозоната променя целия начин, по който се финансира икономиката на България. Вече няма да имаме валутен борд, което беше много силно ограничително условие за банките да финансират. Ще бъдат рефинансирани от Европа. Много по-лесно ще се получават кредити. На практика, в голяма степен проблемът с еврофондовете ще се реши през еврофинансиране директно от самата Европейска централна банка."



Защо му е на Пеевски да влиза във властта



"Когато вече е официално във властта, може да представлява България. И като такъв реално да се среща с ключови лица от страните, в които е санкциониран по "Магнитски". И съответно да предлага услугите на България срещу своето освобождаване. Защото в момента пробваха много начини той да бъде освободен от "Магнитски", но не работят. Нито през косвено лобиране, нито през кантори, нито през ефективни проекти. Не става и не става.



А господин Пеевски има огромен проблем с "Магнитски", защото извън България той реално е никой. Не може да плати и пет лева, ако не ги извади от портфейла си лично. Той е посветил всичките си усилия на това да излезе от "Магнитски". Това е причината да му трябва цялата власт, за да може институционално да се реши въпросът. Тоест да го направи български въпрос, а не негов личен проблем.



Може да бъде вицепремиер и като такъв, да обикаля света, да представлява България. А защо да не бъде и премиер? На практика няма никакъв проблем да бъде избран дори за премиер."



Руски модел на олигархия



"В голяма степен богатството на България беше дадено на хора, близки до властта. И това беше дълъг процес, не еднократен акт. Започна с куфарчетата на Луканов, които бяха дадени на определени хора. После частни банки, пак на определени хора. След това кредитните милионери, спомняте си, участваха в приватизацията, където същите хора вземаха най-интересните обекти. Заменки, еврофондове, ВЕИ проекти – много фази, през които богатството се концентрира в няколко фамилии. И тези фамилии чрез властта контролират това богатство. Без властта не могат да съществуват. Почти никой от тях не продава продукт, който сам е създал и реализирал на свободния пазар. Силата им идва от това, че чрез държавата получават обществени поръчки, строителство, акцизни стоки, горива и така нататък. Това е подобие на руския модел.



Другото подобие е, че освен една-две партии, всички останали са проекти с един лидер-вожд. Това е абсолютно ненормален начин за създаване на политически проект. Свързан е с избора на популярна фигура, която първо се популяризира. На практика почти няма автентични партии. Това са партии, създадени да обслужват. Затова няма промяна. Защото няма 121 депутати, които реално искат промяна."



Новината за края на ГЕРБ всъщност е много лоша



"ГЕРБ, въпреки всичките си слабости, все пак беше официална партия, която в много случаи действаше проевропейски. Има евродепутати, има подкрепа от Европейската народна партия. Донякъде беше гарант за курса на България към европейска интеграция. Въпреки че почти нищо не успя да направи за 20 години във властта. Но ГЕРБ, въпреки че защитаваше интересите на олигархията, все пак не допусна България да има Орбан или Вучич.



От тази гледна точка, със своите минуси, самият факт, че ГЕРБ беше голяма партия, поддържана на държавно ниво и от "дълбоката държава", която стои зад тях сега, когато виждаме, че държавата се отдръпва от ГЕРБ, това за мен е знак, че се приема курс, който е страничен на Европа. Различен от Европа. И това е най-страшното. Защото България реално тръгва по пътя не толкова на Унгария, колкото на Сърбия, а не дай Боже, да не е Беларус.



Това е усещането, че политиката вече не е въпрос на идеи, на визия, на посока, а на формули, на съединения, които се смесват, за да произведат власт. И това е страшното.



Защото, когато няма идеология, няма и отговорност. Няма и посока. И тогава всичко се свежда до това кой с кого ще се съюзи, за да остане на власт, а не какво ще направи за хората, за страната, за бъдещето.



Затова казвам, че сме в опасен момент. Защото, ако Пеевски стане лице на властта, това ще означава, че България вече не се нуждае от европейска фасада. Че олигархията е решила, че може да управлява директно, без посредници, без преводи, без маски. Това е нова фаза, в която фасадата вече не е нужна. В която контролът е открит и в която, за съжаление, България може да се превърне в нещо много различно от това, което хората си представят, когато казват "европейска държава".



Големият въпрос е как Пеевкси ще реши въпроса с финансирането на неговата държава."

