Новини
България »
Проф. Александър Маринов: Невиждан позор за БСП - предложиха се сами, готови на всичко

Проф. Александър Маринов: Невиждан позор за БСП - предложиха се сами, готови на всичко

18 Октомври, 2025 11:15, обновена 18 Октомври, 2025 10:21 727 6

  • александър маринов-
  • политика

ДПС върви към водеща сила в очертаващата се четворна коалиция, смята политическият анализатор

Проф. Александър Маринов: Невиждан позор за БСП - предложиха се сами, готови на всичко - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Преструктурирането на правителството на този етап върви първо през маргинализиране на малките, второ – тенденция или най-малкото усилие да се засили "ДПС – Ново начало“ и да стане водеща сила в тази четворна коалиция. БСП и "Има такива народ“ са ясни. Това каза политическият анализатор проф. Александър Маринов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

"Смятам, че наистина никой от тези четири играча (бел. ред ГЕРБ, ДПС- Ново Начало, БСП - ОЛ, ИТН) не искат избори, макар и по различни причини. Малките, БСП и "Има такъв народ – тъй като най-вероятно ще изпаднат от парламента, ГЕРБ – защото с тях ще се случи това, което се случи в Пазарджик, т.е. най-вероятно ще бъдат изместени от досегашния си непоколебим статут на най-голяма партия", каза още той.

"А Пеевски вероятно предпочита още по-добре да се окопае, още повече позиции да завладее на много места, така, както успя да го направи в Пазарджик, за да бъде бъдещата му победа още по-сигурна.Освен това той държи в стоманена ръкавица останалите и най-вече ГЕРБ и видимо, че те ще изпълняват всяко негово желание", добави професорът.

"Динамиката на българската политика в момента е сведена до отношенията между Делян Пеевски и Бойко Борисов. Докато няма някакъв разрив между тях, породен от определени причини, няма и да се разтури управлението, тъй като няма да се промени нищо. Единственото, което ще се промени, е, че "ДПС – Ново начало“ ще бъде официално във властта и че ГЕРБ и най-вече лично Бойко Борисов се оказват в едно още по-тежко, още по-унизително и губещо положение. Т.е. засилва се тази тенденция, която преди беше по-слабо изразена, а дори някои смятаха, че не е толкова гарантирана", обясни той.

"Борисов възложи на Желязков да преговаря с тях, само че те отърчаха и заявиха своята готовност на всичко още преди той дори да е казал, че ще говори с тях, специално БСП. Това е такъв позор, такова унижение за една стара партия, че нямам думи! Това ще продължи, въпросът е с какви темпове. Въпросът е дали няма да има никакви опити за съпротива. Тази съпротива може би няма да бъде открита, но може да бъде в тези дълбоки мътни води, където Борисов е най-умел, така че той би могъл по някакъв начин да се опита да подхлъзне Пеевски или да се възползва от неговата огромна амбиция и това, че не се спира пред нищо. На този етап е това", добави той.

Проф. Маринов определи опозицията като неефективна и беззъба.

"Даже една част от опозицията демонстрира видимо задоволство от своя статут, от това, което явно и неявно черпи от него", каза той.

"ПП-ДБ събраха малко енергия и ако разговаряме за ситуацията в София, може би там си струва да се поговори, защото тя в известен смисъл се оказва печеливша за тях. Но така или иначе, и те не са в цветущо положение, още повече че особено ръководството на "Да, България!“, с тези всекидневни жалби и вопли колко е силен и страшен Пеевски, как завладява държавата, само му правят реклама" коментира професорът.

Проф. Маринов заяви, че Бюджетът "не само, че не е внесен, ами и дума не се обелва за това какво ще представлява, на какво ще стъпи, какви ориентири има". Той отбелязва, че минали години, дори да не е бил готов проектът, това е било тема за дискусия.

"Сега е пълно мълчание, все едно че сме през март, а не сме в средата на октомври. Т.е. това управление съвсем не е в цветущото състояние и въпросът оттук насетне не е само кой как ще влезе, ами как ще излезе от него след време. Това също е интересен въпрос", каза още той.

Той коментира, че причината Пеевски "да хипнотизира повечето от останалите политици, защото някой не ги хипнотизира – например президента не го хипнотизира, защото са зависими и усещат, че той може да ги размаже, или най-малко така да ги удари, че да не могат да се възстановят. А другата част – просто защото са слабаци, саби, мекушави, страхливи".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Читател

    12 0 Отговор
    С персони като тези, които се самоизбраха за ръководители на Столетницата, няма какно друго да се очаква!

    10:25 18.10.2025

  • 2 АБЕ

    7 0 Отговор
    БЮДЖЕТА ИЛИ СВРЪХ ИНФЛАЦИЯТА ЛИ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ НА ТОЗИ ЕТАП , ИЛИ ПЪК НАВОДНЕНИТЕ РАЙОНИ , ИЛИ БЕЗВОДИЕТО, ИЛИ ПЪК НИСКИТЕ ДОХОДИ....!!!!????
    ВАЖНО Е ДА СЕ ПЛАЩА , ЗА ДА СМЕ НА ВЪРХА!
    КАКВО ПАДЕНИЕ САМО ДА РАЗЧИТАШ НА Ц!И!Г!Н!С!К!И ГЛАСОВЕ...

    10:31 18.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван Грозни

    3 0 Отговор
    Малките червейчета лапат яко и станаха шопари като патрона си. Скоро тъй наречената обидинена левица/обикновен сбор на бизнесмени/ ще се превърне в угоена и ще се пукне. Вече няма място за такива. Историята не прощава.

    10:44 18.10.2025

  • 5 БСП се одупи.

    1 0 Отговор
    Настоящото им ръководство.

    10:45 18.10.2025

  • 6 ником

    1 0 Отговор
    Забогатяване. Всички българи очакваме да си изпълнят обещанието от ГЕРБ, БСП, ИТН, ПП и ДБ и да забогатеем от 1 януари като влезем в клуба на богатите. Ако обаче не забогатеем а обеднеем както се случва сега в момента, е по добре тези които ни лъгаха сами да се бесят. Този път ще трябва да бъде начупена на някой лъжец кратуната. Защо спряхте всички да ни разказвате как ще забогатеем от 1 януари??? Защо??? Слава на Господ Иисус Христос 1 януари наближава. Ако сте лъгали по добре от сега да почнете да си уреждате бягството, защото в България няма да има къде да се скриете.

    10:48 18.10.2025

