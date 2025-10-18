Панчугов и Райчев: Избори и ново правителство постепенно отпадат като сценарий

Изборите явно отпаднаха като сценарий, това смята политологът Христо Панчугов.
Това, което се случва в момента не е опит за цялостно преформатиране на управлението. Опитът е да се демонстрира, че ГЕРБ не е пълнеж на това управление, добави той в ефира на bTV, цитиран от novini.bg.
Според социологът Андрей Райчев на изборите в Пазарджик нищо особено не е случило. "Нито гигантска загуба, нито гигантска победа", каза той.
Райчев коментира и изказването на Борисов от вторник. "Махаме Киселова, не защото ходи по празници, а защото е потенциален кандидат за служебен премиер. Това е схемата, която виждам абсолютно очевидно. Сега обаче е съвсем различно - никакви промени. Не се поставя въпросът за ново правителство. Има два варианта - маневра в маневрата и в понеделник ще видим нещо съвсем различно, или тези дни се е случило нещо, което е променило този план", посочи Андрей Райчев.
