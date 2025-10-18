Новини
Панчугов и Райчев: Избори и ново правителство постепенно отпадат като сценарий

18 Октомври, 2025 10:46, обновена 18 Октомври, 2025 10:54 1 252 25

  • христо панчугов-
  • андрей райчев-
  • политика

Политологът и социологът коментираха актуалната ситуация в родната политика

Панчугов и Райчев: Избори и ново правителство постепенно отпадат като сценарий - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборите явно отпаднаха като сценарий, това смята политологът Христо Панчугов.

Това, което се случва в момента не е опит за цялостно преформатиране на управлението. Опитът е да се демонстрира, че ГЕРБ не е пълнеж на това управление, добави той в ефира на bTV, цитиран от novini.bg.

Според социологът Андрей Райчев на изборите в Пазарджик нищо особено не е случило. "Нито гигантска загуба, нито гигантска победа", каза той.

Райчев коментира и изказването на Борисов от вторник. "Махаме Киселова, не защото ходи по празници, а защото е потенциален кандидат за служебен премиер. Това е схемата, която виждам абсолютно очевидно. Сега обаче е съвсем различно - никакви промени. Не се поставя въпросът за ново правителство. Има два варианта - маневра в маневрата и в понеделник ще видим нещо съвсем различно, или тези дни се е случило нещо, което е променило този план", посочи Андрей Райчев.


