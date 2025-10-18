Новини
Радев: Специалността „Военен лекар“ бе създадена преди войната в Европа

18 Октомври, 2025 12:19 433 9

  • румен радев-
  • военни лекари-
  • медицински университет – варна

Той отбеляза, че благодарение на тази далновидност днес има надеждни млади попълнения, които гарантират нарастващи способности във военномедицинското осигуряване

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вашата специалност бе създадена във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици.

Това каза президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в първо офицерско звание – „лейтенант“ днес във Военномедицинската академия, предава БТА.

„Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението от преди осем години на ръководството на Военномедицинска академия, на Висшето военноморско училище и на Медицински университет – Варна за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици“, каза Радев.

Той отбеляза, че благодарение на тази далновидност днес има надеждни млади попълнения, които гарантират нарастващи способности във военномедицинското осигуряване.

Румен Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура.

„Вие сте положили две клетви – тази на защитник на родината и хипократовата клетва, вричайки се в най-висшите хуманни ценности, но днес вие поемате двойна отговорност – тази на българския офицер и на военния лекар, отговорност, която оттук нататък ще се измерва всеки ден със здравето и живота на военнослужещите и вашата преданост към родината“, обърна се президентът към курсантите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадагаскар

    1 5 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #4, #6

    12:21 18.10.2025

  • 2 Дааа

    4 2 Отговор
    Страх тресе кочината! Затова няма да посмеят да отидат на нови избори- Магнитски и Бандитски! Защото е пределно ясно, че онази 65-70 процента от българите, които не гласуваха досега, ще покажат силен наказателен вот!!! Единствено генерал Радев има силата, одобрението и е последният шанс за спасение на Родината!!!

    12:24 18.10.2025

  • 3 име

    0 1 Отговор
    Право казва човека, но за добро или лошо медицината в България, нито гражданската, нито военната, не осигурява никакво лечение на русофобите, евроатлантиците, либерастите, психолевите, които се имат за десни и други разтройства на личността. Военните не им влиза в работата, а в НЗОК от толкова кражби не остават пари за пътеки за лечение на въпросните.

    12:25 18.10.2025

  • 4 Или

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мадагаскар":

    Тук господин Магадаскар, явно е изтривалка и подмазвач на наказаният за мегакорупция от САЩ и Англия- Магнитски...Докато има такива екземпляри, няма да има оправия.... Когато отвратените напускат България, остават само отвратителните (Радой Ралин)

    Коментиран от #7

    12:28 18.10.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    От къде на къде другарят президент ще нарича ТРИ ДНЕВНАТА хуманитарна мисия "ВОЙНА" ???
    Как така безнаказано заблуждава обществото !!!
    Трябва да му бъде по търсена отговорност, с която е редно да се наеме онзи, опраскал агент Сава

    12:34 18.10.2025

  • 6 Амии

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мадагаскар":

    Вие верните куч.ета на Шиши и Боко, много ама много се страхувате, защото ще бъдете пометени от Радев, затова така хвърляне кал.... Иначе, написаното от Магадаскар е пълна омразна измислица. Всеки нормален човек може да види, какви военни колежи е завършил Радев във САЩ и какви великолепни характеристики са му дали там....

    Коментиран от #8

    12:35 18.10.2025

  • 7 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Или":

    Докато има такива корумпирани хора, като вас. България няма да се оправят никога, роби които се карат на кой господар да служат. Ако знаеше реалностите в България, щеше да знаеш кои са изтривалките, корумпираните изтривалки. Или си част от точно тях, на които им се плаща да не мислят. Обаче има хора, които могат да задават въпроси. Крадат и укриват и после се снимат с Радев, Борисов, Пеевски, Нинова и още куп вождове.

    12:36 18.10.2025

  • 8 Некадърник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Амии":

    Едно и също са невежа.

    12:37 18.10.2025

  • 9 Специалността

    1 0 Отговор
    "военен лекар" е основана преди почти 100 години в Германия , през 1934 година , фелдшери в далечния 14 -и век .

    12:43 18.10.2025

