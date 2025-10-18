Новини
Шофьор загина след челен удар в бетонна колона в Русе

18 Октомври, 2025 14:04 559 6

  • загинал-
  • катастрофа-
  • русе

Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал

Шофьор загина след челен удар в бетонна колона в Русе - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Мъж е починал тази сутрин след катастрофа в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 6:45 часа. Автомобил е катастрофирал на бул. "Тутракан" в района на кръгово кръстовище. Автомобилът с русенска регистрация бил управляван от 52-годишен мъж. При навлизане в кръговото кръстовище колата се ударила челно в бетонна колона.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал.

Причините за инцидента се изясняват.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    2 0 Отговор
    Тоя пък с каква скорост е бил в кръговото ? Едва ли с 40км .

    14:15 18.10.2025

  • 2 Асен

    1 0 Отговор
    За Българската тъпотия няма спирка денонощно.

    14:17 18.10.2025

  • 3 БОЦ - ко

    2 0 Отговор
    Или телефон в ръката,
    Или му писнало от жената...

    14:18 18.10.2025

  • 4 Питам

    2 0 Отговор
    Имало ли е знаци означаващи , че следва кръгово ? Друг е въпросът , че в населени места максималната скорост е 50 километра в час и ако водачът я е спазвал , едва ли е щял да се самоубие в стълба .

    14:18 18.10.2025

  • 5 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    2 0 Отговор
    Ганьо масово незнае, че в кръгово скоростта е 30 км/ч
    и че този който върти в кръговото е с предимство пред този дето се вкючва.

    14:19 18.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На Ганю война не му требе.

    Трябва му само мощна кола и липса на държава.

    14:26 18.10.2025

