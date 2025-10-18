Шофьор загина след челен удар в бетонна колона в Русе

Мъж е починал тази сутрин след катастрофа в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.
Сигнал за инцидента е подаден около 6:45 часа. Автомобил е катастрофирал на бул. "Тутракан" в района на кръгово кръстовище. Автомобилът с русенска регистрация бил управляван от 52-годишен мъж. При навлизане в кръговото кръстовище колата се ударила челно в бетонна колона.
Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал.
Причините за инцидента се изясняват.
1 Само питам
14:15 18.10.2025
2 Асен
14:17 18.10.2025
3 БОЦ - ко
Или му писнало от жената...
14:18 18.10.2025
4 Питам
14:18 18.10.2025
5 🎃🤷🏿♂️🐷
и че този който върти в кръговото е с предимство пред този дето се вкючва.
14:19 18.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Трябва му само мощна кола и липса на държава.
14:26 18.10.2025