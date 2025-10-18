Новини
България »
Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

18 Октомври, 2025 15:01 876 46

  • наталия киселова-
  • правителство

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група

Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София, предава БТА.

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.

Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасен ужас

    30 0 Отговор
    Е га ти дзвера тва

    15:02 18.10.2025

  • 2 Кога

    24 1 Отговор
    я имало тази тъй наречена стабилност , че да се възстанови ? ОСТАВКА !

    15:02 18.10.2025

  • 3 В държавата

    20 1 Отговор
    На с винете няма нищо нормално.

    Коментиран от #15

    15:02 18.10.2025

  • 4 И тя се спаси

    21 1 Отговор
    от импийчмънт. Не усещате ли как ги е страх от една евентуална политическа сила начело с Радев.
    Всички политолози и социолози и мисирколози само за това говорят.

    Коментиран от #16

    15:03 18.10.2025

  • 5 Милата тя

    19 0 Отговор
    Очаквай да те ритнат в първия ден, когато решат да "работят".

    15:03 18.10.2025

  • 6 Мераклията

    13 1 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце през гората, цяла вечер докато ми умалеят краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почвам в апартамента, пускам телевизора да гледам парламента.

    Коментиран от #11, #23

    15:03 18.10.2025

  • 7 Дежурната

    17 0 Отговор
    ехидна вкисната "усмивка" ! До кога ?

    15:03 18.10.2025

  • 8 Анонимен

    20 0 Отговор
    Направете нещо с визията на тази жена. Смяна на прическа, боя, малко да заприлича на човек.

    Коментиран от #31

    15:04 18.10.2025

  • 9 Леле

    16 0 Отговор
    Ти я питаш колко е часа, а тя ти отговаря, че гъбите растат в гората.

    15:05 18.10.2025

  • 10 Каза-

    14 0 Отговор
    - ,,Плод-Зеленчука" - Киселова...!

    15:05 18.10.2025

  • 11 Май?!

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мераклията":

    Си се намразил,а...?!?!

    15:06 18.10.2025

  • 12 Дориана

    19 0 Отговор
    А, ние очакваме твоята оставка. Много неприятна и нагла се разкри тази жена когато се облече във власт. Дай власт на някого и го виж що за човек е той.

    Коментиран от #20

    15:07 18.10.2025

  • 13 Гост

    11 0 Отговор
    пеефска подлога

    15:08 18.10.2025

  • 14 хмм

    11 0 Отговор
    Дали пък стабилността няма да ти гласува оставката?

    15:08 18.10.2025

  • 15 Не думай!

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "В държавата":

    В държавата на свинарите - също!

    15:09 18.10.2025

  • 16 Ти остави всички...

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "И тя се спаси":

    ....всички политолози и социолози и мисирколози ,че говорят за това...!
    Ами най-големият страх от ,,Румен",го тресе самият Шиши...!
    Постоянно избива комплекси и страх,каканижейки нон-стоп,как ,,Румен" щял да прави партия...!

    15:11 18.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    9 0 Отговор
    Изрод

    Коментиран от #36

    15:17 18.10.2025

  • 19 Помоооощ

    8 0 Отговор
    Това чудовище иска да ме изяде!

    15:20 18.10.2025

  • 20 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    То това добре с оставката лошото е че дойде още по голямо недоразумение от нея абе изобщо в този парламент ситуацията е хвани единия че удари друия единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч

    Коментиран от #30

    15:21 18.10.2025

  • 21 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 1 Отговор
    Чудя се само на мен ли ми се струва, че кампанията за новата партия на Радев се провежда лично от Борисов и Пеевски? Разполагайки с най-високата трибуна, всичките микрофони, медийни фунии и публични глашатаи, именно те двамата непрекъснато ни подготвят за новата партия.
    Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
    Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
    КАК пък не я виждаме, българи?

    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

    15:23 18.10.2025

  • 22 Комед

    7 0 Отговор
    А ти да си тръгнеш,прелъстена и изгонена никой не обича предателите

    15:24 18.10.2025

  • 23 Постарай се още!

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мераклията":

    Например тук:
    "Искам да я нося на ръце през гората, цяла вечер докато ми умалеят краката."
    Аз бих го написала така:
    "Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер, докато ми подкоси краката."
    Знам, че можеш повече!

    Коментиран от #32, #38

    15:25 18.10.2025

  • 24 !!!

    7 1 Отговор
    Тази карикатура, подобие на жена и въобще на човек, "очаквала стабилността да бъде възстаноевна"! Бре, да му се не види! Каква "стабилност", какви пет лева ма, Киселата! Че самата ти персона е срам и позор за Блъгария! Огромен срам и огромен позор! Всеки нормалев българин не би се спрял на улицата да говори с карикатура като теб, но остатъчните нищожества от "Позитано", дето са счупената патерица на уродливото Дебеляново нищожество и на мутрата от СИК, те спазариха за този висок пост, за да се докопат до баницата! Да, ама баницата ще им излезе много скъпа, добре да го знаят!

    15:27 18.10.2025

  • 25 съвет

    5 1 Отговор
    Желателно е мъже въобще да не поглеждат карикатурата на снимката, защото доста дълго време след това трудно ще го вдигат!

    15:29 18.10.2025

  • 26 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    0 1 Отговор
    Наличието на такава управляваща конфигурация от кремълски мутри като ГЕРБ ДПС БСП ИТН иде само да ни покаже какво дъно е ударил българският народ.
    И неслучайно сме най-бедни в Европа с най-голям демографски срив.
    Безrpъбначно племе, заразено от русофилия и безхаберие, управлявано от една дебела кремълска cвиня чрез покорна мyтpa.

    15:31 18.10.2025

  • 27 горски

    2 1 Отговор
    Киселова и БСП си заминават. Ще ги сменят ПП и ДБ. Ген Атанасов си мечтае за председател на парламента. Тя и без това не си беше на мястото, ходеше по партийни клубове по села и махали , нямаше тежестта на шеф на НС, не й беше мястото по панаири и измислени празници на плодове и зеленчуци !!! Най-слабия шеф на НС....нито визия, нито държание, нито поведение... правеше се на народна, а предизвикване смях и подигравки. Опомиярчена БСП, това казва много. Но опомиярчени са ГЕРБ и НН, за ИТН да не говорим. Те двете пра.сета си я избраха... Но, сега когато се задават нови парламентарни избори, тя може да бъде неудобен служебен премиер... Може да не се подчини на всичките нареждания на Шиши и Боко... Та затова ще я махнат, за да останат само абсолютно послушни и зависими от домовата книга.

    15:35 18.10.2025

  • 28 Име

    2 0 Отговор
    Поредната Джабааааа! Онази бабишкера(Джаба) по време на ковид се скри, сега друга ни показват!

    15:40 18.10.2025

  • 29 Реално

    0 3 Отговор
    Правителството работи здраво в полза на Комунистическата мафия и Рассия, и против българския народ!

    15:40 18.10.2025

  • 30 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Точно за това , защото това правителство е сбирщина от провалена и недолюбвана партия ГЕРБ / СДС , от две предателски партии , които са готови да предадат собствените си избиратели за да се задържат на власт и една сбирщина от депутати приближени и подчинени на Пеевски това правителство е провалено от вътре и вредно за България.

    15:41 18.10.2025

  • 31 Бибитко от Банкя

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    По-грозни от Наталия Киселова са само репортерките на БТВ!

    15:42 18.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 вкиснат оцет

    2 1 Отговор
    като ме махнат от службицата
    Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

    15:43 18.10.2025

  • 34 Скапана

    3 0 Отговор
    долна, крадлива държава.

    15:44 18.10.2025

  • 35 САНДОКАН

    2 1 Отговор
    Повръща ми се , лошо ми е . А само видях снимката

    15:45 18.10.2025

  • 36 Мечо ПУХ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Ванко гледал съм филми с изроди , тук е по зле

    15:47 18.10.2025

  • 37 Георгиева

    2 0 Отговор
    А,всички ние избирателите очакваме др.Киселова да се среши,облече подобаващо и т.н…..Това за начало-наложително е!!!!!След това да си събере в едно кашонче личните вещи,като гребен например и с двеста да напусне НС.Къде да отиде ли ами на стадиона при ЦСКА.Там ще има фанелки,анцунг и фенове,които ще я обожават🥴Ще си правят селфита с нея и няма да й липсва народната любов.С това не казвам,че предпочитам Рая.НЕ! Дано от 240 се намери читав,спретнат и не толкова нахален човек.Трудна работа но да се опита.Наталка с едно око за сега гледа и към президенството.Опазил ни господ.😩

    15:50 18.10.2025

  • 38 Мераклията

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Постарай се още!":

    Благодаря, ще и го вкарам следващия път.

    15:51 18.10.2025

  • 39 продължаваме измяната

    2 0 Отговор
    Продължаваме да почитаме празника на розата,сливата, джанката марулята и да ходим на мачове и волейболни срещи!

    15:54 18.10.2025

  • 40 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Как се е разкрасила...

    16:03 18.10.2025

  • 41 Ама верно много страшно нещо

    2 0 Отговор
    Е това на снимката. Ако стане и служебен премиер по некое време съвсем ще изплаши "партньорите". С врясъци ще се разбяга и НАТЮ и ЕК

    16:05 18.10.2025

  • 42 Ъхъъъъъ.....

    1 0 Отговор
    Тя участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София, предава БТА...... тва пък що е? Кви парашутисти бълнуват ?..

    16:07 18.10.2025

  • 43 Дойче зеле

    1 0 Отговор
    Тази ..., ако се вземат с Шуши, биха били фантастична двойка

    16:08 18.10.2025

  • 44 Някой знае ли

    2 0 Отговор
    Какви са тея "загинали военни парашутисти в София" ???

    16:08 18.10.2025

  • 45 Очакваме

    0 0 Отговор
    през следващата седмица малко по- лицеприятие председател на Н С

    16:10 18.10.2025

  • 46 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на тази престаряла kpaнта, а още по малко от полезните иgиoти на Ленин, днешните копейки-kyxилeйkи.

    16:11 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове