Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова.
Тя участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София, предава БТА.
На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.
Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.
Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасен ужас
15:02 18.10.2025
2 Кога
15:02 18.10.2025
3 В държавата
Коментиран от #15
15:02 18.10.2025
4 И тя се спаси
Всички политолози и социолози и мисирколози само за това говорят.
Коментиран от #16
15:03 18.10.2025
5 Милата тя
15:03 18.10.2025
6 Мераклията
Коментиран от #11, #23
15:03 18.10.2025
7 Дежурната
15:03 18.10.2025
8 Анонимен
Коментиран от #31
15:04 18.10.2025
9 Леле
15:05 18.10.2025
10 Каза-
15:05 18.10.2025
11 Май?!
До коментар #6 от "Мераклията":Си се намразил,а...?!?!
15:06 18.10.2025
12 Дориана
Коментиран от #20
15:07 18.10.2025
13 Гост
15:08 18.10.2025
14 хмм
15:08 18.10.2025
15 Не думай!
До коментар #3 от "В държавата":В държавата на свинарите - също!
15:09 18.10.2025
16 Ти остави всички...
До коментар #4 от "И тя се спаси":....всички политолози и социолози и мисирколози ,че говорят за това...!
Ами най-големият страх от ,,Румен",го тресе самият Шиши...!
Постоянно избива комплекси и страх,каканижейки нон-стоп,как ,,Румен" щял да прави партия...!
15:11 18.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван
Коментиран от #36
15:17 18.10.2025
19 Помоооощ
15:20 18.10.2025
20 Стенли
До коментар #12 от "Дориана":То това добре с оставката лошото е че дойде още по голямо недоразумение от нея абе изобщо в този парламент ситуацията е хвани единия че удари друия единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч
Коментиран от #30
15:21 18.10.2025
21 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
КАК пък не я виждаме, българи?
"Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"
15:23 18.10.2025
22 Комед
15:24 18.10.2025
23 Постарай се още!
До коментар #6 от "Мераклията":Например тук:
"Искам да я нося на ръце през гората, цяла вечер докато ми умалеят краката."
Аз бих го написала така:
"Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер, докато ми подкоси краката."
Знам, че можеш повече!
Коментиран от #32, #38
15:25 18.10.2025
24 !!!
15:27 18.10.2025
25 съвет
15:29 18.10.2025
26 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
И неслучайно сме най-бедни в Европа с най-голям демографски срив.
Безrpъбначно племе, заразено от русофилия и безхаберие, управлявано от една дебела кремълска cвиня чрез покорна мyтpa.
15:31 18.10.2025
27 горски
15:35 18.10.2025
28 Име
15:40 18.10.2025
29 Реално
15:40 18.10.2025
30 Дориана
До коментар #20 от "Стенли":Точно за това , защото това правителство е сбирщина от провалена и недолюбвана партия ГЕРБ / СДС , от две предателски партии , които са готови да предадат собствените си избиратели за да се задържат на власт и една сбирщина от депутати приближени и подчинени на Пеевски това правителство е провалено от вътре и вредно за България.
15:41 18.10.2025
31 Бибитко от Банкя
До коментар #8 от "Анонимен":По-грозни от Наталия Киселова са само репортерките на БТВ!
15:42 18.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 вкиснат оцет
Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
15:43 18.10.2025
34 Скапана
15:44 18.10.2025
35 САНДОКАН
15:45 18.10.2025
36 Мечо ПУХ
До коментар #18 от "Иван":Ванко гледал съм филми с изроди , тук е по зле
15:47 18.10.2025
37 Георгиева
15:50 18.10.2025
38 Мераклията
До коментар #23 от "Постарай се още!":Благодаря, ще и го вкарам следващия път.
15:51 18.10.2025
39 продължаваме измяната
15:54 18.10.2025
40 Яяяяяя
16:03 18.10.2025
41 Ама верно много страшно нещо
16:05 18.10.2025
42 Ъхъъъъъ.....
16:07 18.10.2025
43 Дойче зеле
16:08 18.10.2025
44 Някой знае ли
16:08 18.10.2025
45 Очакваме
16:10 18.10.2025
46 Възpожденец 🇧🇬
16:11 18.10.2025