Петков към Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му тежи думата

Всеки мъж струва, колкото му тежи думата. С тези думи Кирил Петков остро разкритикува лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.
Петков припомни, че когато Слави Трифонов е подписал "санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, е написал това изречение като част от поста в личния си профил:
"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“
„Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена. Всеки мъж струва, колкото му тежи думата", написа Кирил Петков.
Коментарът му е по повод това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, е направил коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов.
До коментар #4 от "Стенли":А че има такъв и иот и бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях в това спор няма но и вий направихте същото с така наречената сглобка
До коментар #10 от "глоги":СлавчУ няма брада. По принцип Дявола няма брада...А , тоя е сина на Злия...
До коментар #14 от "Сталин":Приятелю надявам се че това си го писал в хумористичен стил 😁
До коментар #14 от "Сталин":Много си далеч от истината.За разлика от продажните купени социологически проучвания ГЕРБ/ СДС се сриват надолу , ИТН излизат от Парламента те тотално се изложиха и провалиха , а БСП ОЛ. падат на дъното. МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ изпреварват БСП ОЛ.
До коментар #14 от "Сталин":3,143ДЕЦ 6ляд ...
Тиквата им е наредил да си траят.
Екс хвалба: "Аз арестувах Борисов", а после направи само сглобка.
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
До коментар #23 от "Сталин":Бот нямаш умствен потенциал да измислиш твое име ли? Слави е Държавник след Бойко и Делян!
До коментар #28 от "Дориана":Не бъркай мечти с реалност.
Интересуваш ли как го кара семейството, чийто баща и съпруг уби?
Какво стана с нефта от САЩ?
Нали си мъжкар? Отговаряй!
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията
2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски
2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай
2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски
2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ
2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!
2013:
“Това е краят на столетницата днес.
Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.
На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.
БСП не съществува като партия вече.”
Бойко Борисов
14 юни 2013
“След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”
Бойко
