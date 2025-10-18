Новини
Петков към Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му тежи думата

18 Октомври, 2025 15:31 1 299 52

  • кирил петков-
  • слави трифонов

Коментарът му е по повод това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, е направил коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки мъж струва, колкото му тежи думата. С тези думи Кирил Петков остро разкритикува лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Петков припомни, че когато Слави Трифонов е подписал "санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, е написал това изречение като част от поста в личния си профил:

"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

„Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена. Всеки мъж струва, колкото му тежи думата", написа Кирил Петков.

Коментарът му е по повод това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, е направил коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов.


  • 1 Дориана

    47 2 Отговор
    ИТН -това е партията, която проваля правителства, консумира властта и скандализира обществото. Неин водещ е Слави Трифонов, който си въобрази, че може да управлява България от дивана, да не говорим за неприятните и не знаещи за какво са в Парламента депутати от ИТН , които решиха, че могат да погребат демокрацията с един техен закон и да установят в България Диктатура, но се провалиха .Сега излизат от Парламента , такива като тях нямат място там.

    15:33 18.10.2025

  • 2 ВКК 567

    16 27 Отговор
    Заминавай за Канада

    15:34 18.10.2025

  • 3 Загрижен

    26 18 Отговор
    КирчУ умното е със същата тежест на думата колкото я има и учиндолският чалгар. Лика прилика са!

    15:34 18.10.2025

  • 4 Стенли

    23 20 Отговор
    Айде айде Киро видяхме и вий пихте мазно турско кафе в скута на Пеевски и управлявхте заедно с Борисов

    Коментиран от #15

    15:34 18.10.2025

  • 5 Оооо, ооох

    41 0 Отговор
    Слави и мъж, меко-тело

    15:35 18.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    24 1 Отговор
    Танас и Слави леснодупе дават и за смях стават

    15:35 18.10.2025

  • 7 Сталин

    18 17 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    15:35 18.10.2025

  • 8 Сталин

    12 11 Отговор
    Абе аз си мисля, веднъж когато Киру се върне в родината си Канада,ще ни бъде много скучно,няма да има кой да ни забавлява,и ще ни се наложи да събираме пари за билет да връщаме Киру в България да ни разиграва цирк и комедия,защото във тъмните времена на царуването на Тиквата и Прасето някой трябва да ни разсмива.

    15:36 18.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 глоги

    8 11 Отговор
    Всеки мъж струва ТОЛКОВА, колкото му тежи брадата.

    Коментиран от #17

    15:37 18.10.2025

  • 11 Един

    35 1 Отговор
    Какъв мъж е Славчо? Чалгар - Една ханъма скрита от хорските погледи.

    15:38 18.10.2025

  • 12 Сталин

    24 4 Отговор
    Тия негодници започнаха да се обиждат на мъже

    15:38 18.10.2025

  • 13 Киро какво говориш

    22 1 Отговор
    Ти този дегенерат и полуграмотен чалгар за човек ли го смяташ? Че и дума имал хехе😂🤣😅

    15:38 18.10.2025

  • 14 Сталин

    0 21 Отговор
    Три патриотични и национално отговорни политически формации са в електорален подем. Това са ДПС -НОВО НАЧАЛО ,ИТН и БСП. Заради точните политики в интерес на България, гражданите виждат това и го оценяват. На предстоящите парламентарни избори догодина ДПС ще получи около 23% , ИТН 21% а БСП и ГЕРБ по 19%. Възраждане 7% а ПП/ДБ, МЕЧ и Величие остават под чертата за влизане в НС. След като господин Пеевски върне първия мандат , следващия ще получи втория ИТН и ще бъде сформирано отново коалиционно правителство което ще продължи пътя на настоящото с премиер Слави Трифонов. България върви напред в Европейския си път.

    Коментиран от #19, #28, #30

    15:40 18.10.2025

  • 15 Стенли

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    А че има такъв и иот и бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях в това спор няма но и вий направихте същото с така наречената сглобка

    15:40 18.10.2025

  • 16 Сталин

    3 16 Отговор
    Слави - Премиер! Бойко Борисов - Президент!
    Делян- техен господар!

    Коментиран от #26

    15:42 18.10.2025

  • 17 Име

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "глоги":

    СлавчУ няма брада. По принцип Дявола няма брада...А , тоя е сина на Злия...

    15:42 18.10.2025

  • 18 Дух

    5 7 Отговор
    Киро Брадата си живее светски отшелнически сив и депресиран живот който не може да се нарече нищо друго освен подготовка за самоубийство 🖤🖤 ,няма да го бъде много тоя чапкънин и Сексист Популист и Брадат Безсрамник Фашист Хомофоб Карагьоз и Садукей сигурно ще се самоубие щом е Брадясал като Дървар

    15:42 18.10.2025

  • 19 Стенли

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Приятелю надявам се че това си го писал в хумористичен стил 😁

    15:42 18.10.2025

  • 20 Какъв

    15 0 Отговор
    мъж може да бъде един лъжец , страхопъзльо и фурнаджийска лопата , като Учиндолския ? Точно никакъв и никога не е бил мъж тоя комплексар !

    15:43 18.10.2025

  • 21 Колко да

    13 0 Отговор
    тежи думата на един чалгар?

    15:45 18.10.2025

  • 22 Никой

    10 0 Отговор
    ИТН има нужда от парици . Оня с анимационните герои им спря финансирането . И остана каквото могат да джобят от дадените им министерства.

    15:45 18.10.2025

  • 23 Сталин

    6 1 Отговор
    Гнусния чалгар е пед€рунгел, още никой не го е хващал със жена,а Киру чупи парапета

    Коментиран от #38

    15:45 18.10.2025

  • 24 Да , думата

    4 0 Отговор
    А не "Д" - то !

    15:45 18.10.2025

  • 25 То се видя

    8 0 Отговор
    Славуца се върти като китайски пумпал. Важното е пара да пада!

    15:45 18.10.2025

  • 26 СталиН

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Ей , ти пак ли се появи да ми копираш ника

    15:47 18.10.2025

  • 27 волан

    0 1 Отговор
    До 17-тия: За Кирчо Брадата става въпрос,а не за Суафчо 3-фонов,бре!

    15:47 18.10.2025

  • 28 Дориана

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Много си далеч от истината.За разлика от продажните купени социологически проучвания ГЕРБ/ СДС се сриват надолу , ИТН излизат от Парламента те тотално се изложиха и провалиха , а БСП ОЛ. падат на дъното. МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ изпреварват БСП ОЛ.

    Коментиран от #39

    15:49 18.10.2025

  • 29 Никой

    3 0 Отговор
    Сталин-ке недей се напъва толкоз, ше получиш някой алкохолен инсулт като прозвището което ползваш.

    15:49 18.10.2025

  • 30 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    3,143ДЕЦ 6ляд ...

    15:50 18.10.2025

  • 31 влък

    2 0 Отговор
    Кирил Петков остро разкритикува лидерА на ПП „Има такъв исрод“ -Слави Трифонов.

    15:50 18.10.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Затова Кирчо нищо не струва.

    15:50 18.10.2025

  • 33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 1 Отговор
    Къде се загубиха косе късото и цомчо мекото ?
    Тиквата им е наредил да си траят.

    15:51 18.10.2025

  • 34 Хипотетично

    4 0 Отговор
    💲Всеки мъж струва, колкото му тежи думата.💲 в превод: колкото държи на дадената дума.
    Екс хвалба: "Аз арестувах Борисов", а после направи само сглобка.

    15:52 18.10.2025

  • 35 Да кажа

    1 3 Отговор
    Политиката е динамична.За момента тогава,решението на Сл.Трифонов е било правилно.Най-глупаво е да се заинатиш като магаре на мост.Всичко с времето си.Ако ИТНмогат да прокарват политиките си,участвайки във властта,защо не.Нинова какво точно спечели с ината си против ГЕРБ. Можеше много повече да направи за хората.

    15:52 18.10.2025

  • 36 Умен по цялата глава

    3 1 Отговор
    А кой се сглоби с Буци и писа Конституция с Шиши?

    15:53 18.10.2025

  • 37 Иво Сиромахов

    4 0 Отговор
    В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

    Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

    Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

    За електронно гласуване?

    За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

    За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

    За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

    Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?

    Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

    15:53 18.10.2025

  • 38 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Бот нямаш умствен потенциал да измислиш твое име ли? Слави е Държавник след Бойко и Делян!

    15:53 18.10.2025

  • 39 Мечти,мечти

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    Не бъркай мечти с реалност.

    15:55 18.10.2025

  • 40 Киро

    3 1 Отговор
    Върна ли парите от секса в Солун с Лена хигиената?
    Интересуваш ли как го кара семейството, чийто баща и съпруг уби?
    Какво стана с нефта от САЩ?
    Нали си мъжкар? Отговаряй!

    15:58 18.10.2025

  • 41 така е.....

    1 1 Отговор
    двойно гражданство за премиер, катастрофа със загинал, после замитане, веднага ремонт преди експертиза, полети до Атина с правителствения самолет на кафе с Парапет.кова и има очи да говори!!!

    15:59 18.10.2025

  • 42 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    16:00 18.10.2025

  • 43 Сталин

    2 0 Отговор
    Страната се управлява от тримата големи. Тримата тенори на България. Бойко Борисов - милиардер ,с дъщеричка Ема от "Мис бикини" Борислава Йовчева. Всяка нощ при него различна манекенка като "мата хари" . Делян Пеевски с 2 дъщерички от 2 чалга икони. Първата от Цветелина Янева ,опрелена за "Мис поп-фолк" ,последния й хит е клип на яхта и показва в брой 40 милиона евро дадени й от Делян за песента. Слави Трифонов - всеки ден в палата му носят кафе и уиски двете бивши танцьорки от шоуто му а сега депутатки Петя Димитрова и Павела Митова. След това му танцуват по бельо и целуват! Това са тримата големи които управляват България. С красиви жени,милиардери. А вие които им завиждате и срещу тях да тичате не може да ги стигнете. Сврени в олющени панелки ,с жени пaцyлaни вонящи на кисело и манджа. Слави премиер. Бойко президент.

    16:01 18.10.2025

  • 44 А къде

    1 1 Отговор
    Къде са обещанията на ПП,в частност на Кирил Петков--то не бяха мостове,заводи,просперитет за България, промяна към по-добро.Как точно тежи думата на Кирил Петков? И не само не работят за благото на хората в България, а техни евродепутати клепат България и спират пари по план за възстановяване.

    16:03 18.10.2025

  • 45 дядо йоцо гледа

    1 1 Отговор
    умно е момчето на бай петко като дялан камък където го поставищ ще върши работа затова предлагам да стане президент а ленчетж вице тогава един камшик и България ке тръгне но не се знае накъде

    16:04 18.10.2025

  • 46 Цървул

    3 0 Отговор
    И двамата струвате колкото 78 пробити стотинки .

    16:08 18.10.2025

  • 47 Дудов

    0 0 Отговор
    Две лекета.Или по-скоро гов на. Не незнам от двете кое е по-противно или по-смръдливо

    16:09 18.10.2025

  • 48 Кики, Коки и Асеня

    0 0 Отговор
    Кристалната коалиция на еднодневните лузери в българската политика.

    16:10 18.10.2025

  • 49 Точно пък Кики да

    1 0 Отговор
    ми говори за спазена дума??? Аре нЕма нужда....

    16:10 18.10.2025

  • 50 Киро а кой държи боко ли

    1 0 Отговор
    2011 Борисов: Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали

    2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията

    2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски

    2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай

    2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски

    2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ

    2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!

    2013:

    “Това е краят на столетницата днес.

    Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.

    На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.

    БСП не съществува като партия вече.”

    Бойко Борисов

    14 юни 2013

    “След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”

    Бойко

    16:10 18.10.2025

  • 51 Хората са казали

    0 0 Отговор
    "Присмяла се чунка на кратунка,че й е крива опашката"

    16:11 18.10.2025

  • 52 Кики

    0 0 Отговор
    е убиец!

    16:12 18.10.2025

