Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи

Началото на следващата седмица в община Созопол ще започне с ден на траур в знак на съпричастност към смъртта на трите момчета, загинали в катастрофа край Черноморец късно снощи.
Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник, 20 октомври, знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от общината, ще бъдат отменени.
В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.
Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 ноември. Те са пътували в лек автомобил, управляван от 18-годишния младеж.
От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво.
Той е получил книжката си ден по-рано – на 16 ноември.
От Община Созопол изказват съболезнования към семействата и близките на загиналите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи, обябяваме траур
От къде на къде такива почести?
А няма ли кмета да ги награди посмъртно?
Срамота!
16:20 18.10.2025
2 оня с коня
Коментиран от #9, #35
16:21 18.10.2025
3 Хипотетично
16:26 18.10.2025
4 АГАТ а Кристи
А за "година" да им бъде издигнат и мемориал в центъра на града, + тържествен парад със споменаване на имената им като герой !
16:28 18.10.2025
5 Явно
16:30 18.10.2025
6 този завой
16:33 18.10.2025
7 Безобразие!
16:35 18.10.2025
8 Роден мургав бразилец
16:37 18.10.2025
9 Абе не знам
До коментар #2 от "оня с коня":Ама за мацки нищо не се споменава. Иначе тая отсечка е доста кървава. Преди години сложиха мантинела по средата, та поне челните удари спряха, но като цяло там яко се избиват комплекси и понякога финалът е такъв.
Коментиран от #13
16:37 18.10.2025
10 Загинали за
16:41 18.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1616
Коментиран от #29, #39
16:48 18.10.2025
13 оня с коня
До коментар #9 от "Абе не знам":Всеизвестно и Доказано е че Колата е ОСНОВНО СРЕДСТВО за впечатляване на Нежния пол при Младежа- тя е и Показател за Платежоспособността и характера му,стриктно отчитани от Жените.След като обаче очакваш в Статията да се изтъкне тоя Факт пък той Не е защото е досадно известен,явно си Женски човек.И запомни:НЯМА "кървави отсечки" - има неопитни шофьори,НАДЦЕНЯВАЩИ възможностите на Колата си!
Коментиран от #22
17:00 18.10.2025
14 родителите са за бой
17:04 18.10.2025
15 Траур за извършено престъпление
17:06 18.10.2025
16 Хйк
17:06 18.10.2025
17 Баба Яга
17:07 18.10.2025
18 Само по...
Иначе е неузнаваема от зверският удар...!
Коментиран от #34
17:07 18.10.2025
19 Добре, добре
Да се вдигне паметник на дървото, пе е превентирало дегенерата да убива в бъдеще!!!
17:07 18.10.2025
20 Сталин
17:08 18.10.2025
21 Стар шофьор
Да го обявят за Нац.празник...
Тъпанари!
17:09 18.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Жалко за децата
Трябва да се спазва закона и няма да има такива трагедий. Има ограничение на скоростта, съобразено с пресмятането на пътя и според видимостта.
17:19 18.10.2025
24 Цвете
Коментиран от #32
17:20 18.10.2025
25 ООрана държава
17:21 18.10.2025
26 Ферарио
Оня бащата на Сияна наверно щеше да тича до...небесата...
17:22 18.10.2025
27 Гроб ново начало - видими резултати
17:23 18.10.2025
28 Механик
Бас държа, че ако прегледам коментарите, поне половината ще са писани от разни ревльовци с розови прашки. Хора презобили с либерастия, които ще леят сълзи за "младежите" и ще кълнат и анатемосват хората с критично мислене.
За обявения траур изобщо не ми се говори. Дори предлагам да се издигне паметник на "геройчетата" и всяка година датата да се отбелязва тържествено.
Коментиран от #38
17:23 18.10.2025
29 6161
До коментар #12 от "1616":Индийски и присадени такива у Германия...
17:24 18.10.2025
30 Българин...
17:25 18.10.2025
31 Горски
17:25 18.10.2025
32 симха
До коментар #24 от "Цвете":Тъжно е, когато невинни загиват, а джигитите остават живи.
Коментиран от #51
17:27 18.10.2025
33 А ве хора не пишете глупости
Коментиран от #46
17:28 18.10.2025
34 Сака недей така
До коментар #18 от "Само по...":И левият стоп е оцелял..
Дано крушките да оцелели:)))
17:28 18.10.2025
35 АБВ
До коментар #2 от "оня с коня":"...и накрая - "Книжка - еднодневка"...
Неее, накрая шофьор - еднодневка.
Глупаците умират първи ! Това е природен закон ! Така и трябва да бъде ! Нещастници !
Не ми е жал за такива !
17:29 18.10.2025
36 Пешо
17:30 18.10.2025
37 немо
17:32 18.10.2025
38 Име
До коментар #28 от "Механик":Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...
17:32 18.10.2025
39 джери
До коментар #12 от "1616":как ще изкара тапия?! .....
17:32 18.10.2025
40 Ветеран от Протеста
17:34 18.10.2025
41 Да попитам:
17:37 18.10.2025
42 Ъхъъъъъ.....
17:37 18.10.2025
43 Болно
17:38 18.10.2025
44 Ами отрежете го
17:39 18.10.2025
45 Сила
17:41 18.10.2025
46 Къде пък да те питам
До коментар #33 от "А ве хора не пишете глупости":пътя Бургас-Черноморец е ужасен ? Той е прав като по конец и къде го намериха това дърво се чудя че да се нацепят в него ? Един завой има след Росенец и сигурно там са излетяли
17:43 18.10.2025
47 Айде бе
17:46 18.10.2025
48 Българин 681
Кой крив, кой прав не мога да кажа, нека Господ да съди!
НО обществото ни е много, ама много тежко болно.........
17:47 18.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВНИМАНИЕ
17:47 18.10.2025
51 Ми тука
До коментар #32 от "симха":Май никой не е останал, в това число и джигита. Тази отсечка или се кара като хората или трябва да си много на ясно какво правиш, ако не спазваш ограничението и какво е състоянието на колата ти. Там или караш с 80 или си пътник, освен ако не си пилот изпитател, а на такива има доста паметници по завоите.
17:48 18.10.2025
52 Уса
17:49 18.10.2025
53 Титак
17:51 18.10.2025