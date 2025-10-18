Новини
България »
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи

Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи

18 Октомври, 2025 16:14 1 985 53

  • загинали-
  • младежи-
  • катастрофа-
  • черноморец

Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник, 20 октомври, знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати

Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началото на следващата седмица в община Созопол ще започне с ден на траур в знак на съпричастност към смъртта на трите момчета, загинали в катастрофа край Черноморец късно снощи.

Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник, 20 октомври, знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от общината, ще бъдат отменени.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 ноември. Те са пътували в лек автомобил, управляван от 18-годишния младеж.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво.

Той е получил книжката си ден по-рано – на 16 ноември.

От Община Созопол изказват съболезнования към семействата и близките на загиналите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи, обябяваме траур

    81 10 Отговор
    За престъпниците на пътя!
    От къде на къде такива почести?
    А няма ли кмета да ги награди посмъртно?
    Срамота!

    16:20 18.10.2025

  • 2 оня с коня

    55 4 Отговор
    Толкова притеснения около вземането на Шофьорска книжка,толкова мечти как най-красивите мацки ще седят на дясната седалка и накрая - "Книжка - еднодневка"...

    Коментиран от #9, #35

    16:21 18.10.2025

  • 3 Хипотетично

    70 4 Отговор
    С какво са допринесли тримата младежи за обществото и в резултат на техния принос и усилия са загубили живота си, та обществото да им отдава почит с всеобщ траур? Бързаха да угасят пожар ли?

    16:26 18.10.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    62 4 Отговор
    Аз предлагам посмъртно да ги направят и почетни граждани на Созопол.
    А за "година" да им бъде издигнат и мемориал в центъра на града, + тържествен парад със споменаване на имената им като герой !

    16:28 18.10.2025

  • 5 Явно

    50 2 Отговор
    Някое от въпросните е от родата на кмета

    16:30 18.10.2025

  • 6 този завой

    11 1 Отговор
    ?!....Мери ,кой да живеe.....

    16:33 18.10.2025

  • 7 Безобразие!

    37 2 Отговор
    И раята ще се подчинитна кмета. Не е за вярване!

    16:35 18.10.2025

  • 8 Роден мургав бразилец

    46 2 Отговор
    С А М О ТАКА, ЧЕ САМИ СА СЕ У Т Р Е П А Л И, А НЕ СА ЗАГИНАЛИ НЕВИННИ ХОРА. ПОРЕДНИТЕ М А Н Г А Л И дошли си от Германия и са на помощи и идват тука за да си избият К О М П Л Е К С И Т Е ! Една С Г А Н и П А П Л А Ч с трима по- малко.

    16:37 18.10.2025

  • 9 Абе не знам

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ама за мацки нищо не се споменава. Иначе тая отсечка е доста кървава. Преди години сложиха мантинела по средата, та поне челните удари спряха, но като цяло там яко се избиват комплекси и понякога финалът е такъв.

    Коментиран от #13

    16:37 18.10.2025

  • 10 Загинали за

    38 1 Отговор
    Някаква кауза ли са ,че траур , или защото са се изпукали на закона за движение по пътищата

    16:41 18.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1616

    25 1 Отговор
    От какъв етнос са

    Коментиран от #29, #39

    16:48 18.10.2025

  • 13 оня с коня

    27 2 Отговор

    До коментар #9 от "Абе не знам":

    Всеизвестно и Доказано е че Колата е ОСНОВНО СРЕДСТВО за впечатляване на Нежния пол при Младежа- тя е и Показател за Платежоспособността и характера му,стриктно отчитани от Жените.След като обаче очакваш в Статията да се изтъкне тоя Факт пък той Не е защото е досадно известен,явно си Женски човек.И запомни:НЯМА "кървави отсечки" - има неопитни шофьори,НАДЦЕНЯВАЩИ възможностите на Колата си!

    Коментиран от #22

    17:00 18.10.2025

  • 14 родителите са за бой

    23 3 Отговор
    За какво са му дали кола в ръцете на 18 години?

    17:04 18.10.2025

  • 15 Траур за извършено престъпление

    22 2 Отговор
    Е странно решение на това кметство ,но напоследък видяхме че по черноморието престъпления и корупция са навсякъде ,затова там всичко е изродено и не трябва да се търси смисъл или логика

    17:06 18.10.2025

  • 16 Хйк

    24 3 Отговор
    Кмета да си заминава ! Циркаджия !

    17:06 18.10.2025

  • 17 Баба Яга

    21 1 Отговор
    Нищо чудно! Бащичковците и майчичките глезотьотат лигавите си недорасляци гомнюшарчета, после реват. Хедонистичните бройлери намаляха с два, един куцук и много траур за глупавите родители.

    17:07 18.10.2025

  • 18 Само по...

    20 1 Отговор
    ...емблемата на джантите се разбира ,че марката на колата е ,,Audi"...!
    Иначе е неузнаваема от зверският удар...!

    Коментиран от #34

    17:07 18.10.2025

  • 19 Добре, добре

    23 1 Отговор
    Че този дегенерат не се е ударил челно в някой авто мобил с други хора или не се е забил в някой пред него. В дървото му е било супер, надявам се дървото да не е пострадало невъзвратимо.....
    Да се вдигне паметник на дървото, пе е превентирало дегенерата да убива в бъдеще!!!

    17:07 18.10.2025

  • 20 Сталин

    24 2 Отговор
    Примитивни цървули жалят други примитивни цървули,направете им и паметник ,в България единствено липсва паметник на цървула

    17:08 18.10.2025

  • 21 Стар шофьор

    25 1 Отговор
    Е браво бре...
    Да го обявят за Нац.празник...
    Тъпанари!

    17:09 18.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жалко за децата

    4 13 Отговор
    Как може да сте толкова зли
    Трябва да се спазва закона и няма да има такива трагедий. Има ограничение на скоростта, съобразено с пресмятането на пътя и според видимостта.

    17:19 18.10.2025

  • 24 Цвете

    8 0 Отговор
    🇧🇬ТЪЖНО, МНОГО ЗАМИНАХА САМО ТАЗИ ГОДИНА. МЛАДИТЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ, КОГАТО СА ЗАД ВОЛАНА, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ОЩЕ НА ПЪРВИЯ ЗАВОЙ. ТРАГЕДИЯТА Е ГОЛЯМА. ⛔️⁉️❗️

    Коментиран от #32

    17:20 18.10.2025

  • 25 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Ден на безрасъдството кога ще се обяви?

    17:21 18.10.2025

  • 26 Ферарио

    13 0 Отговор
    Паметник,монумент да им издигнат на тях и дървото ако е оцеляло,че не ми се мисли,ако ТО менеше ги спряло,а нацепят в някоя насрещна кола със семейство и деца...
    Оня бащата на Сияна наверно щеше да тича до...небесата...

    17:22 18.10.2025

  • 27 Гроб ново начало - видими резултати

    7 2 Отговор
    Пътя между Бургас и Созопол в двете посоки от десетилетие е за основен ремонт и с 80 км/ч разрешената понякога имам усещане, че от някой лунен кратер ще излетя. Но все по-зле ще става започва новото начало на кражбите. Деца пазете се, това е територията на мафията, разбити пътища, разбити коли, разбити животи. Кражби, кражби, кражби.

    17:23 18.10.2025

  • 28 Механик

    9 1 Отговор
    Не, това вече е ненормално. Убеждавам се, че нещо не е наред с "матрицата".
    Бас държа, че ако прегледам коментарите, поне половината ще са писани от разни ревльовци с розови прашки. Хора презобили с либерастия, които ще леят сълзи за "младежите" и ще кълнат и анатемосват хората с критично мислене.
    За обявения траур изобщо не ми се говори. Дори предлагам да се издигне паметник на "геройчетата" и всяка година датата да се отбелязва тържествено.

    Коментиран от #38

    17:23 18.10.2025

  • 29 6161

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "1616":

    Индийски и присадени такива у Германия...

    17:24 18.10.2025

  • 30 Българин...

    9 0 Отговор
    ЯЗЪК ЗА ДЪРВОТО!!!

    17:25 18.10.2025

  • 31 Горски

    11 0 Отговор
    Жалко е наистина, винаги е тъжно, когато без време си отиват млади хора. Но в този случай е нелепо обявяването на ден за траур. Остава и знамената да са свалили. Трима човека са си отишли. Три млади живота са си отишли. Те не са спасявали човешки животи, не са написали със златни букви: "Жив е той, жив е"... Не са измислили нова формула и даже не са оборили формулата на Айнщайн за относителността. Ден на национален траур е нещо като опит да се покаже пред народонаселението като пример саможертвата в името на Отечеството, примерно. За всеки самоубиец ли ще обявяваме ден на траур?

    17:25 18.10.2025

  • 32 симха

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Тъжно е, когато невинни загиват, а джигитите остават живи.

    Коментиран от #51

    17:27 18.10.2025

  • 33 А ве хора не пишете глупости

    1 5 Отговор
    може да са карали момчетата с превишена скорост, но пътя е ужасен, ако са подскочили на някоя дупка като нищо са летели, търсете тези, които утре ще асвалтират участъка да заличат причината! Снимайте веднага!

    Коментиран от #46

    17:28 18.10.2025

  • 34 Сака недей така

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Само по...":

    И левият стоп е оцелял..
    Дано крушките да оцелели:)))

    17:28 18.10.2025

  • 35 АБВ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    "...и накрая - "Книжка - еднодневка"...

    Неее, накрая шофьор - еднодневка.
    Глупаците умират първи ! Това е природен закон ! Така и трябва да бъде ! Нещастници !
    Не ми е жал за такива !

    17:29 18.10.2025

  • 36 Пешо

    4 1 Отговор
    Трима безполезни на и не възпитаника по-малко

    17:30 18.10.2025

  • 37 немо

    5 0 Отговор
    не разбирам защо има различни снимки от смачкани ламарини от едно и също убийство с кола.Не разбирам и защо ще има ден на траур.Кого ще почитаме-безразсъдното шофиране и простотията ли?

    17:32 18.10.2025

  • 38 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...

    17:32 18.10.2025

  • 39 джери

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "1616":

    как ще изкара тапия?! .....

    17:32 18.10.2025

  • 40 Ветеран от Протеста

    5 0 Отговор
    Любопитно ми е ,когато се давят летовници в Созопол ,обявяват ли ден за Траур???

    17:34 18.10.2025

  • 41 Да попитам:

    5 0 Отговор
    Този кмет наред ли е с главата??? Траур за смърт,предизвикана от грубо нерушаване и безочливо погазване на закона за движение по пътищата си е крещяща кметска неадекватност и политическа сервилност!!! Най-доброто в случая е,че джигитите са получили това,което са си заслужили,а не са изтрепали невинни хора,за които кметът със сигурност нямаше да обяви траур! И какво дирят седемнайсет годишните непълнолетни по пътищата по среднощите,къде са родителите ѝм???

    17:37 18.10.2025

  • 42 Ъхъъъъъ.....

    3 0 Отговор
    трите момчета, загинали в катастрофа край Черноморец дошли от Созопол за да го превземат но били ударени от черноморските хути

    17:37 18.10.2025

  • 43 Болно

    2 1 Отговор
    И недъгаво общество сме ,даже към мъртвите не можем поне да замълчим ,само злобни коментари със пяна от устите ви тече ,нещастници заслужавате си жалките съдбички на смачканяци

    17:38 18.10.2025

  • 44 Ами отрежете го

    0 1 Отговор
    Тва крайпътно дърво....що е пораснало там

    17:39 18.10.2025

  • 45 Сила

    3 0 Отговор
    После пак казвайте , че БГ то не е циганска Територия вече ....ТРАУР !!!???!!! ЗА КОГО , ЗА КАКВО.....???!!!!????

    17:41 18.10.2025

  • 46 Къде пък да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "А ве хора не пишете глупости":

    пътя Бургас-Черноморец е ужасен ? Той е прав като по конец и къде го намериха това дърво се чудя че да се нацепят в него ? Един завой има след Росенец и сигурно там са излетяли

    17:43 18.10.2025

  • 47 Айде бе

    1 0 Отговор
    Вместо да обявят празник на Дарвин. Тези са ярък пример за регреса обратно към джунглата

    17:46 18.10.2025

  • 48 Българин 681

    3 0 Отговор
    Жалко за загубата на 3-ма млади, съболезнования на близките.
    Кой крив, кой прав не мога да кажа, нека Господ да съди!
    НО обществото ни е много, ама много тежко болно.........

    17:47 18.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВНИМАНИЕ

    1 0 Отговор
    Всички вие нормални хора, пазете се! Зомбираното чалга поколение с бради и голи тикви, за което е гордост на татуираните им гърбове да пише "Аз съм бандит" ви дебне на пътя.

    17:47 18.10.2025

  • 51 Ми тука

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "симха":

    Май никой не е останал, в това число и джигита. Тази отсечка или се кара като хората или трябва да си много на ясно какво правиш, ако не спазваш ограничението и какво е състоянието на колата ти. Там или караш с 80 или си пътник, освен ако не си пилот изпитател, а на такива има доста паметници по завоите.

    17:48 18.10.2025

  • 52 Уса

    0 0 Отговор
    Най-добрият ден за загиване е след вземането на книжката

    17:49 18.10.2025

  • 53 Титак

    0 0 Отговор
    Героят е с книжка на един ден и е карал с 160 км/ч.....явно е пробвал колата.

    17:51 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове