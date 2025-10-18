Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат Борисов

"Всички от една страна казват - „да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим“. „Не е хубаво на избори, ама пък Борисов сега да видим сега какво да направи друго“. Какво повече да направим?" - така лидерът на ГЕРБ коментира в Габрово политическата ситуация в страната.
В петък Бойко Борисов обяви, че партията му не иска избори и загатна за евентуална покана за разговори с „ДПС-Ново начало” при съгласие от БСП и ИТН.
Лидерът на ГЕРБ е в Габрово за откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев". "Онзи ден бихме "Локо" (Сф), играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям. Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово - един модерен обект, завършен само за три месеца и половина", каза Борисов във видео, излъчено в профила му във Facebook.
Борисов припомни, че Община Габрово е кандидатствала за изграждане на осветление на стадиона по време на неговото управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв. По думите му днес резултатите са видими – четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти.
„Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати. За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно – няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", заяви още Борисов.
3 ИТН -ГЕРБ ПОБЕДА
2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията
2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски
2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай
2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски
2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ
2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!
2013:
“Това е краят на столетницата днес.
Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.
На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.
БСП не съществува като партия вече.”
Бойко Борисов
14 юни 2013
“След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”
Бойко
Коментиран от #8, #30
21:06 18.10.2025
щом Радев ще посреща унгарския президент с личния си автомобил?!
... И тоЪ още не е платил полета на Сшартана, с който вози Вучката и другите бистришки.. "тигри"!
21:14 18.10.2025
20 АГАТ а Кристи
НЕОБОРИМ факт е, че от 1944г до сега НИ управлява БКП, които през 1989г просто направиха една пушилка, създавайки СДС.
А боко още си пазел червената партийна книжка и бил горд с нея, показвайки я само на много доверени авери с червена ориентация...
ВСИЧКИ КРАДЦИ ДЕТО СА ТИ НА ГЪРБА обясняват, че не било хубаво!
ИТН и БСП, които няма да влязат в парламата и голямото Д - тия ли ще слушаш?!
23 Този ако
24 Ама как се е облякал?
С Киселова напрво са манекени на безвкусието.
25 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Отивай в зайчарника под магнолията и не се вясвай повече!
27 Вероятно
29 Курд Околянов
30 007 /агент/
До коментар #3 от "ИТН -ГЕРБ ПОБЕДА":Хвала !!!
31 Тоя бик
А свинчта го пазят от службите по борба с тероризма?
Страх!
33 Затвор за тоя Тулуп
35 Това е кметицата таня вляво
До коментар #13 от "Факт":на която постоянно купува изборите и е 5 мандат кмет
38 3.14К
До коментар #1 от "Сталин":За такива престъпници, правещи се на артисти, един известен режисьор предупреждава, че трябва да се притесняват от най-търпеливите!
41 Тва е просто малоумно
42 ФЕЙК - либераст
43 Гост
До коментар #1 от "Сталин":Цялото му правителство се занимаваше да прехвърля милиарди български пари в ръцете на краварите, под разни ненужни и абсурдни сделки.
44 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Сталин":Ши Ши направо побърка Ту Ту! Борисов се гърчи и говори несвързано!
45 Ъхъъъъъ.....
46 Тоя чува ли се въобще?
47 Никой
48 Промяна
ГЕРБ - БАБИ
СЕЛО ЧУКАР ДЕРЕ
49 АГАТ а Кристи
НАПРАВИ ЛИ ГО - НЕ !!!
А ЗАЩО.... - отговорете си сами !
Ака не можете - комуниста е като шилото - в торба не стои. След време показва същността си и се показва от торбата .
50 Борисов,
Никакви футболисти не са, а балерини и не заслужават!
52 Мдаам,
САМО ТЕ СА СТАБИЛНИ ЗА ВСИЧКО.
54 нннн
55 беше един ветрец хубав, настинах, кашлям
.
56 Звезди
57 От банкянския тол.уп
58 хахахах
До коментар #4 от "Бостан":виж че дори е облечен със футбулен екип под коженото яке простака... само маратонки му липсват
60 Простак
61 Чат джи
(4 x 40 m стълба, 120 LED осветителя, осветеност според международни стандарти)
Какво включва (важни бележки / предпоставки)
Приемам, че целите ниво на осветеност ще бъде според международни стандарти (EN 12193 / UEFA — различни нива според нивото на състезание: например ≈350 lx за ниско ниво, 500–1000 lx за официални мачове, 1000+ lx за телевизионно HD излъчване).
Цените по-долу са ориентировъчни и зависят силно от конкретни фактори: мощност/тип на LED модулите, марка и оптика на прожекторите, начин на монтаж, локални трудови и електрически изисквания, транспорт и ДДС. За прецизен офертен проект е необходима светлотехническа сметка (lighting design) и техническа спецификация.
---
Оценка по сценарии (ориентирни диапазони)
Сценарий A — „Бюджет / общо спортно ниво“ (подходящо за тренировъчно/непрофесионално ползване; 300–500 lx)
Полюси (4 × 40 m, включително основи и монтаж): €32,000
120 LED осветителя (компактни/търговски тип): €24,000 (≈ €200/бр.) — възможни много по-евтини пакети/онлайн оферти съществуват.
Кабели, табла, трансформатор, управление, монтажни работи: €20,000
Проектиране и настройка (lighting design, aiming): €8,000
Контингенция (10%) и непредвидени: добавете €8,400
ОБЩО (прибл.): ≈ €92,400 → ≈ 180,700 BGN (курс 1 EUR = 1.95583 BGN).
---
Сценарий B — „Клубно/турнирно ниво“ (за официални мачове, репортаж/малък HD; ≈50
62 Да,бе
63 гошо
64 Леле майкоооо...
65 Тоя другар
66 А 22,4 милиона лева
До коментар #61 от "Чат джи":За една барака и две бетонни стъпала наречени ремонт на пречиствателна станция на яз. Ясна Поляна как ти се струва? Сега дето ги отнесе дъжда ....А?
68 пак ли тоя
69 Алоооо, прокуратурата спите ли?
70 Грудово
71 Ъхъъъъъ.....
72 Tу-туу!
73 Май забравихме как
74 Никой
Сигурно е с народа - но с народа - на Барселона.
Айде - постепенно - у лево.
79 ГЕРБ
80 Какво
81 Промяна
До коментар #68 от "пак ли тоя":68 а защо теб не приберат зад решетките като какъв заплашваш Борисов раздаваш присъди Решетки за теб законност
82 Факти ру
До коментар #78 от "Промяна":имаш предвид
83 хммммм
84 Хаха
85 Промяна
До коментар #33 от "Затвор за тоя Тулуп":33 затвор за теб Борисов е ЛИДЕР на най голямата българска партия 33 з
86 Ин друг
87 Промяна
До коментар #80 от "Какво":80 Ако не е Борисов какво ще ви лъжат шарлатаните саботажниците Радев Всичките тези освен да лъжат нещо полезно видяхте ли от тези за България къде е Ако не е Борисов как ще ви лъжат
88 Промяна
