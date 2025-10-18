Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат Борисов

"Всички от една страна казват - „да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим“. „Не е хубаво на избори, ама пък Борисов сега да видим сега какво да направи друго“. Какво повече да направим?" - така лидерът на ГЕРБ коментира в Габрово политическата ситуация в страната.

В петък Бойко Борисов обяви, че партията му не иска избори и загатна за евентуална покана за разговори с „ДПС-Ново начало” при съгласие от БСП и ИТН.

Лидерът на ГЕРБ е в Габрово за откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев". "Онзи ден бихме "Локо" (Сф), играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям. Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово - един модерен обект, завършен само за три месеца и половина", каза Борисов във видео, излъчено в профила му във Facebook.

Борисов припомни, че Община Габрово е кандидатствала за изграждане на осветление на стадиона по време на неговото управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв. По думите му днес резултатите са видими – четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти.

„Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати. За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно – няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", заяви още Борисов.