Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат Борисов

"Всички от една страна казват - „да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим“. „Не е хубаво на избори, ама пък Борисов сега да видим сега какво да направи друго“. Какво повече да направим?" - така лидерът на ГЕРБ коментира в Габрово политическата ситуация в страната.

В петък Бойко Борисов обяви, че партията му не иска избори и загатна за евентуална покана за разговори с „ДПС-Ново начало” при съгласие от БСП и ИТН.

Лидерът на ГЕРБ е в Габрово за откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев". "Онзи ден бихме "Локо" (Сф), играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям. Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово - един модерен обект, завършен само за три месеца и половина", каза Борисов във видео, излъчено в профила му във Facebook.

Борисов припомни, че Община Габрово е кандидатствала за изграждане на осветление на стадиона по време на неговото управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв. По думите му днес резултатите са видими – четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти.

„Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати. За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно – няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", заяви още Борисов.


  • 1 Сталин

    54 4 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #38, #43, #44

    21:04 18.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИТН -ГЕРБ ПОБЕДА

    54 5 Отговор
    2011 Борисов: Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали

    2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията

    2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски

    2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай

    2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски

    2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ

    2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!

    2013:

    “Това е краят на столетницата днес.

    Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.

    На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.

    БСП не съществува като партия вече.”

    Бойко Борисов

    14 юни 2013

    “След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”

    Бойко

    Коментиран от #8, #30

    21:06 18.10.2025

  • 4 Бостан

    37 3 Отговор
    На тиквеника само мачлета са му в главата, затова и бг футбола е на такова дередже!

    Коментиран от #58

    21:07 18.10.2025

  • 5 Курд Околянов

    47 4 Отговор
    Бойко го е страх най-много от избори, защото тотално ще загуби от Пеевски.

    21:08 18.10.2025

  • 6 Бай до 2

    12 2 Отговор
    Ашколсун !

    21:08 18.10.2025

  • 7 Много

    21 3 Отговор
    мас , много нещо , бе ! Якато на жЕлтото му яке от вътрешна страна станала като гюдерия !

    21:08 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 12340

    28 2 Отговор
    А тоЪ с какво отиде в Габрово,
    щом Радев ще посреща унгарския президент с личния си автомобил?!
    ... И тоЪ още не е платил полета на Сшартана, с който вози Вучката и другите бистришки.. "тигри"!

    21:09 18.10.2025

  • 10 Новичок

    23 2 Отговор
    Наглец ,по-негово време била поръчката вика.А после за 3 месеца бил готов ,4 ри стълба и 120 лампи = 1.500 000 лв.Пфу....

    21:09 18.10.2025

  • 11 Гост

    32 2 Отговор
    Уникален Тъпак е Боко, нищо не му се разбира, по- добре е без Бойко, Свинята и всички останали корумпирани мижитурчици, които няма къде да се скрият, ще ги изловим всичките и ще отговарят за постъпките си, с цялата строгост на закона...😂

    21:11 18.10.2025

  • 12 Бялджип

    16 1 Отговор
    Коментарът на "Сталин" с №2, вероятно трябва да влезе в графата некоректни и да бъде изтрит. Приемам и моят да се изтрие, защото се присъединявам към него.

    21:12 18.10.2025

  • 13 Факт

    27 3 Отговор
    Ама как го гледат с обожание....Жалка картинка..

    Коментиран от #35

    21:12 18.10.2025

  • 14 гост

    29 2 Отговор
    Борисов и Пеевски са два дебИли питона, които мачкат и поглъщат всичко по пътя си. Дойде време КОЙ КОГО ЩЕ ИЗЯДЕ! Ордата хрантутници на Борисов сега масово стават клиенти на Пеевски за да запазят топлите си и доходоносни държавни службички. Борисов все повече увяхва в безсилието си и зависимостта си от голямото Д! Е, в края на краищата всяка тиква си намира прасето.

    21:12 18.10.2025

  • 15 Осветление

    25 2 Отговор
    щял да открива на някакъв си стадион в Габрово...... Колко пари повлече и от там с кликата си ?

    21:12 18.10.2025

  • 16 ЕВРОРОМА

    18 1 Отговор
    АБЕ БАТЕ БОИКО НА ИЗБОРИТЕ ИМА БЕЗПЛАТНИ КЕБАПЧЕТА ПАРИ ДАВАТЕ ТОВА Е ПРАЗНИК ЗА НАС РОМИТИ , НЕКА ГИ ИМА ПО ЧЕСТО ТЕЗИ ИЗБОРИ

    21:12 18.10.2025

  • 17 Сталин

    34 2 Отговор
    В какво качество този крадец открива осветления по градчетата? Премиер ли е,президент ли е,цар ли е ,от шкафчетата му и чекмеджетата ли е дал парите, къщата за 2 милиона евро на Мис Бикини ли продаде ,бутиците ли или поръчковото й порше? Теглят милиарди кредити на гърба на населението а осветления открива! По долен боклук и отпадък от сакатия най мразен чалга месия от учиндол е този!

    Коментиран от #76

    21:12 18.10.2025

  • 18 Тома

    23 1 Отговор
    Този ако беше начело на друга държава отдавна да са го светнали

    21:13 18.10.2025

  • 19 ДВАМАТА ШИШ КОВЦИ

    25 1 Отговор
    ЕДИНИЯ СЪС ЗАЙЧАРНИК , ДРУГИЯ СЪС СВИНАРНИК......ЧАКАЙДЕ ДА СМЕ ДЪРЖА-ВА

    21:14 18.10.2025

  • 20 АГАТ а Кристи

    12 5 Отговор
    Путлеровия троянски кон, за когото НЯКОГА съм гласувал, заради което сега се срамувам !!!
    НЕОБОРИМ факт е, че от 1944г до сега НИ управлява БКП, които през 1989г просто направиха една пушилка, създавайки СДС.
    А боко още си пазел червената партийна книжка и бил горд с нея, показвайки я само на много доверени авери с червена ориентация...

    21:15 18.10.2025

  • 21 Един

    12 1 Отговор
    КОИ ВСИЧКИ БЕ БУЦИ?!!

    ВСИЧКИ КРАДЦИ ДЕТО СА ТИ НА ГЪРБА обясняват, че не било хубаво!
    ИТН и БСП, които няма да влязат в парламата и голямото Д - тия ли ще слушаш?!

    21:15 18.10.2025

  • 22 Горски

    14 2 Отговор
    Настоящият период за България е критичен. Страната е в дълбока всеобхватна криза. Икономическата криза е с почти над две години непрекъснат спад на промишленото производство, минималното селскостопанско производство, масово развита сива икономика, огромен износ на национален капитал, растяща инфлация и тотално и бързо нарастващи цени, независимо от усилията на НСИ да твърди, че инфлацията е незначителна. Хората на джоба си вярват, не на статистиката. Страната е в демографска катастрофа, огромна бедност и нищета, грамадна емиграция и бързо намаляване на броя на населението (де популация). Но България се въоръжава и участва във всякакви военни начинания на НАТО, ЕС и Тръмп и най-вече с не летящи американски самолети, без силна българска армия и с новостроящи се чужди военни бази в страната (Кабиле). И това което прави ГЕРБ не е да се оттегли , а се дърпа назад , за да се засили за скок напред !!! Има и лошо !!! Всички които искат да застанат на мястото им , са крадливи като ГЕРБ , но доста по глупави.

    21:15 18.10.2025

  • 23 Този ако

    13 1 Отговор
    се сПоМине ,ще направи услуга на страната си!

    21:16 18.10.2025

  • 24 Ама как се е облякал?

    17 2 Отговор
    Хаха. Отива му на психичното му състояние- сигнално жълто! Пай се!
    С Киселова напрво са манекени на безвкусието.

    21:16 18.10.2025

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 2 Отговор
    Кой те чака бе селяндур ?!
    Отивай в зайчарника под магнолията и не се вясвай повече!

    21:16 18.10.2025

  • 26 ФЕЙК - либераст

    18 0 Отговор
    Загнилите тикви ги дават за храна на прасетата.

    21:17 18.10.2025

  • 27 Вероятно

    13 0 Отговор
    тоя стадион няма кенефи , кой където свари , иначе и тях щеше да открие !

    21:18 18.10.2025

  • 28 Помак

    6 0 Отговор
    Чакам те ..

    21:18 18.10.2025

  • 29 Курд Околянов

    12 0 Отговор
    "четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела " ... ти да видиш инженерно чудо !?

    21:18 18.10.2025

  • 30 007 /агент/

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИТН -ГЕРБ ПОБЕДА":

    Хвала !!!

    21:18 18.10.2025

  • 31 Тоя бик

    10 0 Отговор
    Защо го пазят снайперисти?
    А свинчта го пазят от службите по борба с тероризма?
    Страх!

    21:19 18.10.2025

  • 32 Николова , София

    12 0 Отговор
    Бойко ,ти знаеш ли ,че си п ..а

    21:19 18.10.2025

  • 33 Затвор за тоя Тулуп

    16 1 Отговор
    съсипа държавата

    Коментиран от #85

    21:20 18.10.2025

  • 34 Гориил

    8 2 Отговор
    Изборите ще се проведат, когато спестяванията на българите бъдат конвертирани в евро.

    21:20 18.10.2025

  • 35 Това е кметицата таня вляво

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    на която постоянно купува изборите и е 5 мандат кмет

    21:21 18.10.2025

  • 36 А кога ще кашляш

    11 1 Отговор
    при бай Ставри,.... бонус южна килия.

    21:21 18.10.2025

  • 37 Гост

    10 1 Отговор
    Мутро, да не забравиш снимката под герба. Всички слуги минават оттам. Само ти напомням при първа възможност...

    21:22 18.10.2025

  • 38 3.14К

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    За такива престъпници, правещи се на артисти, един известен режисьор предупреждава, че трябва да се притесняват от най-търпеливите!

    21:23 18.10.2025

  • 39 Гориил

    3 3 Отговор
    Той трябва да спре транзитния газопровод преди изборите.

    21:24 18.10.2025

  • 40 Гост

    10 0 Отговор
    На Мара любимото сам03ван0 т0луп4енце, то!

    21:25 18.10.2025

  • 41 Тва е просто малоумно

    11 0 Отговор
    в Габрово бил Борисов за "откриването" на новото осветление на стадион „Христо Ботев".......

    21:26 18.10.2025

  • 42 ФЕЙК - либераст

    10 0 Отговор
    Този не си е мил врата от както се познава с Пеевски. Вижте на какво прилича яката на якето му!

    21:27 18.10.2025

  • 43 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Цялото му правителство се занимаваше да прехвърля милиарди български пари в ръцете на краварите, под разни ненужни и абсурдни сделки.

    21:28 18.10.2025

  • 44 ИСТИНАТА

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ши Ши направо побърка Ту Ту! Борисов се гърчи и говори несвързано!

    21:28 18.10.2025

  • 45 Ъхъъъъъ.....

    15 0 Отговор
    стадиони, спортни зали, инфраструктура..... и 680 000 домакинства се редят на опашки за хранителни помощи от БЧК .....нали? ..

    21:29 18.10.2025

  • 46 Тоя чува ли се въобще?

    15 0 Отговор
    (играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям....)......

    21:31 18.10.2025

  • 47 Никой

    4 0 Отговор
    Сигурно има почитатели.

    21:31 18.10.2025

  • 48 Промяна

    9 2 Отговор
    ОБИЧАМЕ ТЕ ТИ СИ СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА ЗА НАС ТИ СИ НАШАТА МУЗА И ВДЪХНОВЕНИЕ НАШИЯ НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ
    ГЕРБ - БАБИ
    СЕЛО ЧУКАР ДЕРЕ

    21:31 18.10.2025

  • 49 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    От всички правителства от 1989г до сега, единственно "филията с мас" бе в състояние да проведе ЛУСТРАЦИЯ и премахне онзи цирей в центъра на София, защото само той имаше абсолютната власт на всякъде за да го направи.
    НАПРАВИ ЛИ ГО - НЕ !!!
    А ЗАЩО.... - отговорете си сами !
    Ака не можете - комуниста е като шилото - в торба не стои. След време показва същността си и се показва от торбата .

    21:31 18.10.2025

  • 50 Борисов,

    14 1 Отговор
    престани да харчиш милионите на данъкоплатците за стадиони за смешниците, наричащи се футболисти!

    Никакви футболисти не са, а балерини и не заслужават!

    21:32 18.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мдаам,

    1 5 Отговор
    ще се гласува за ДПС!

    САМО ТЕ СА СТАБИЛНИ ЗА ВСИЧКО.

    21:34 18.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 нннн

    5 0 Отговор
    И Най Ставри го чака.

    21:35 18.10.2025

  • 55 беше един ветрец хубав, настинах, кашлям

    7 0 Отговор
    А по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ от 13 октомври  2025 г. българският Червен кръст започва раздаването на продукти, за над 640 000 уязвими и гладуващи български граждани и техните семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали.....в Габрово Борисов "открива" на новото осветление на стадион „Христо Ботев"...
    .

    21:35 18.10.2025

  • 56 Звезди

    17 0 Отговор
    Киселова на празника на марулята, Бойко на празника на тиквата..

    21:36 18.10.2025

  • 57 От банкянския тол.уп

    11 0 Отговор
    има само един още по-голям плон дер.

    21:36 18.10.2025

  • 58 хахахах

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бостан":

    виж че дори е облечен със футбулен екип под коженото яке простака... само маратонки му липсват

    21:36 18.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Простак

    6 0 Отговор
    На Ен- та степен

    21:38 18.10.2025

  • 61 Чат джи

    5 1 Отговор
    Кратка ориентировъчна сметка за изграждане на осветление на стадион

    (4 x 40 m стълба, 120 LED осветителя, осветеност според международни стандарти)

    Какво включва (важни бележки / предпоставки)

    Приемам, че целите ниво на осветеност ще бъде според международни стандарти (EN 12193 / UEFA — различни нива според нивото на състезание: например ≈350 lx за ниско ниво, 500–1000 lx за официални мачове, 1000+ lx за телевизионно HD излъчване).

    Цените по-долу са ориентировъчни и зависят силно от конкретни фактори: мощност/тип на LED модулите, марка и оптика на прожекторите, начин на монтаж, локални трудови и електрически изисквания, транспорт и ДДС. За прецизен офертен проект е необходима светлотехническа сметка (lighting design) и техническа спецификация.



    ---

    Оценка по сценарии (ориентирни диапазони)

    Сценарий A — „Бюджет / общо спортно ниво“ (подходящо за тренировъчно/непрофесионално ползване; 300–500 lx)

    Полюси (4 × 40 m, включително основи и монтаж): €32,000

    120 LED осветителя (компактни/търговски тип): €24,000 (≈ €200/бр.) — възможни много по-евтини пакети/онлайн оферти съществуват.

    Кабели, табла, трансформатор, управление, монтажни работи: €20,000

    Проектиране и настройка (lighting design, aiming): €8,000

    Контингенция (10%) и непредвидени: добавете €8,400


    ОБЩО (прибл.): ≈ €92,400 → ≈ 180,700 BGN (курс 1 EUR = 1.95583 BGN).


    ---

    Сценарий B — „Клубно/турнирно ниво“ (за официални мачове, репортаж/малък HD; ≈50

    Коментиран от #66

    21:38 18.10.2025

  • 62 Да,бе

    9 0 Отговор
    Ако осъвременим направата на чаша за вино от черепа на никифорчо византийски,то цар Крум в днешната реалност би си направил две тоалетни от тиквен и свински черепи...Жалко,че няма живи потомци,но работата трябва да се свърши.

    21:39 18.10.2025

  • 63 гошо

    8 0 Отговор
    Негодник

    21:39 18.10.2025

  • 64 Леле майкоооо...

    8 0 Отговор
    осветлението на стадиона по време на неговото управление - инвестиция на стойност 1 484 339 млн.лв.....

    21:41 18.10.2025

  • 65 Тоя другар

    14 0 Отговор
    Ако беше крал по- малко досега и магистрала Хемус да беше готова ,а хукнал някви осветления да открива ,а хората да гинат по некачествените му асфалти.Ейййй....ейййй.,че ще трият Не можели да го поддържат това ,което направил ...Абееее кратунооо не се прави на ТОДОР ЖИВКОВ щото с крадливия си дирник не можеш боядиса това , което той е направил , щото ще окрадеш и парите за боята....😡😡😡

    21:41 18.10.2025

  • 66 А 22,4 милиона лева

    10 1 Отговор

    До коментар #61 от "Чат джи":

    За една барака и две бетонни стъпала наречени ремонт на пречиствателна станция на яз. Ясна Поляна как ти се струва? Сега дето ги отнесе дъжда ....А?

    21:45 18.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 пак ли тоя

    8 2 Отговор
    Всички чакат Борисов да иде зад решетките.

    Коментиран от #81

    21:47 18.10.2025

  • 69 Алоооо, прокуратурата спите ли?

    9 2 Отговор
    осветлението на стадиона ... на стойност 1 484 339 млн.лв.....!!!

    21:48 18.10.2025

  • 70 Грудово

    5 1 Отговор
    Мислех, че в България има само пет стадиона, които се казват Христо Ботев. Те били шест.

    21:49 18.10.2025

  • 71 Ъхъъъъъ.....

    4 3 Отговор
    сега да видим сега какво да направи друго (за себе си в трето лице) .... Какво повече да направим?" ..... Ами очевидно да посетиш психиатър според мен....

    21:52 18.10.2025

  • 72 Tу-туу!

    4 3 Отговор
    MyTpa,крадец,лъжец,демагог!

    21:57 18.10.2025

  • 73 Май забравихме как

    6 2 Отговор
    улични лампи на бул. "Цар Освободител" струват съответно 5755 лева от едната страна и 1587 лева от другата за едно и също а? Дали нещо се случи? Дали прокуратурата се сезира ?

    22:03 18.10.2025

  • 74 Никой

    3 1 Отговор
    Като изказване хубаво - красиво звучи.

    Сигурно е с народа - но с народа - на Барселона.

    Айде - постепенно - у лево.

    22:09 18.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Форевър

    22:29 18.10.2025

  • 80 Какво

    1 2 Отговор
    Си построил,бе едни трошляци,които дъждовете измиват и остава един хвърленасфалт.Кой лот има документи,за които с Нанков раздадохте авансово един куп пари,откраднати с чували.65 милиона са били насочени към теб и Пеевски Магнита.С какви очи ходиш при хората,които крадете и говориш лъжи.Махай се,повръща ми се от теб и на целокупния народ,който обричате на мизерия.ОПГГЕРБ е партия на мързеливите олигарси,които ти научи на готованщина За да ти пълнят чекмеджето и да ти пазят зъга.Паразит нищо не си направил.Само се фукаш с тъпизми.

    Коментиран от #87

    22:29 18.10.2025

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "пак ли тоя":

    68 а защо теб не приберат зад решетките като какъв заплашваш Борисов раздаваш присъди Решетки за теб законност

    22:30 18.10.2025

  • 82 Факти ру

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Промяна":

    имаш предвид

    22:31 18.10.2025

  • 83 хммммм

    0 1 Отговор
    Няма да им стигне времето да откраднат това което вие ств откраднали за тскъв крстък период

    22:31 18.10.2025

  • 84 Хаха

    1 1 Отговор
    Пеевски над всички

    22:31 18.10.2025

  • 85 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Затвор за тоя Тулуп":

    33 затвор за теб Борисов е ЛИДЕР на най голямата българска партия 33 з

    22:31 18.10.2025

  • 86 Ин друг

    2 1 Отговор
    Боклук,до скоро отричаше че познаваш Пеевски.Сега от 20 години.И този народ продължава да те търпи.

    22:32 18.10.2025

  • 87 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Какво":

    80 Ако не е Борисов какво ще ви лъжат шарлатаните саботажниците Радев Всичките тези освен да лъжат нещо полезно видяхте ли от тези за България къде е Ако не е Борисов как ще ви лъжат

    22:34 18.10.2025

  • 88 Промяна

    1 0 Отговор
    80 Ако не е Борисов какво ще ви лъжат шарлатаните саботажниците Радев Всичките тези освен да лъжат нещо полезно видяхте ли от тези за България къде е Ако не е Борисов как ще ви лъжат

    22:37 18.10.2025

