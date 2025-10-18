Новини
България »
Млада жена загина при катастрофа в Петричко

Млада жена загина при катастрофа в Петричко

18 Октомври, 2025 21:21 1 064 26

  • загинала-
  • катастрофа-
  • петричко

Лек автомобил „Ауди“ е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван

Млада жена загина при катастрофа в Петричко - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млада жена загина при катастрофа в Петричко, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Около 18:55 часа днес на пътя между селата Михнево и Кърналово е станало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Ауди“ е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.

На място е загинала 24-годишна пътничка в него. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Петрич за извършване на медицински преглед.

Към момента няма данни те да са сериозно пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    13 1 Отговор
    Жертвите от войната в Украйна са значително по-малко от жертвите на войната по пътищата в България !

    21:25 18.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Както казах хиляди пъти преди това - НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! Важно е да носите 100 кинта за МИЛИЦИОНЕРИТЕ! а че ще мрете по пътя си е за ваша сметка!

    Камери толове средни скорости - радвайте им се, то какво да очакваш от глупаци, които вярват, че глобите са за безопасност!

    21:27 18.10.2025

  • 3 Ще обяват ли

    8 2 Отговор
    Ден на траур?

    21:28 18.10.2025

  • 4 Трап

    8 1 Отговор
    Шестима минус за ден. А още е само есен. Представям си зимата. Поне мерките работят.

    Коментиран от #17

    21:42 18.10.2025

  • 5 Караджов

    7 0 Отговор
    Разпореди ли проверка?

    Коментиран от #6

    21:47 18.10.2025

  • 6 Проверка за това

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Караджов":

    Как младата е получила книжка!
    Ама сигурно не е активистка на ГЕРП.

    Коментиран от #13

    21:53 18.10.2025

  • 7 ААААА

    9 0 Отговор
    За 20 часа 6 убити по улиците и пътищата. Г-н министър на МВР, г-да шефове от КАТ мерките узаконени съвсем наскоро работят ли?

    21:56 18.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    6та жертва на пътя от началото на деня

    21:56 18.10.2025

  • 9 Хе!

    4 2 Отговор
    Ей, Ганев! Безобразията ти за по малко от денонощие станаха прекалено много! На 24 не е жена, а момиче! Все по малко са хората, които осъзнават какви са им възможностите, подготовката и моментното състояние, и си налагат самоконтрол в съответствие с тях! Като нямате отговорност, възпитание, морал и етика, поне чувство за самосъхранение нямате ли!? Някаква нова раса ли сте, упоени като Зеленски ли станахте, по рождение без разум ли сте и чувства - пълен разпад!!! Вчера някой му дал книжката, литнало по нощите с 220, двигателя на 70 метра, хората в небесата ай върви да разбереш що за пополация е по пътищата....!?

    Коментиран от #22

    21:57 18.10.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Колкото са шофьорите в България, точно толкова се мислят за безсмъртни...
    Светла памет на тези, които го опровергават...

    21:57 18.10.2025

  • 11 Учител

    4 0 Отговор
    Функционално неграмотните измират с десетки всеки Божи ден!

    Коментиран от #18

    21:57 18.10.2025

  • 12 Маневри

    5 1 Отговор
    Защо няма правила за маневрите. Защо хора особено жени но също така и малограмотни хора които не могат да правят маневри защо имат книжки.

    21:57 18.10.2025

  • 13 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Проверка за това":

    Записала се е в "Новото начало" идвайки от харвардските или от комунягите

    21:59 18.10.2025

  • 14 Възмутен

    3 0 Отговор
    Аман! Става епидемия!

    22:01 18.10.2025

  • 15 Маневри в района на мола

    5 0 Отговор
    Паркинга на лицевата страна на мола беше застроен около половината. Не знам кой е издал разрешително но е въпрос на време да пострада човек. Там се правят трудно маневри особено от жени и от "чужденци".....

    22:02 18.10.2025

  • 16 Никой

    1 1 Отговор
    Защо е увеличила скоростта - след като знае - че е млада.

    Коментиран от #23

    22:03 18.10.2025

  • 17 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трап":

    "Шестима минус за ден. А още е само есен. Представям си зимата."

    Тогава половината боклуци няма да запалят.

    22:04 18.10.2025

  • 18 Покрай сухото

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учител":

    Гори и суровото. Никой не е застрахован че няма да го убият пребият или нещо подобно.

    22:05 18.10.2025

  • 19 Важно е че всеки полицай

    2 0 Отговор
    Заслужава народа да му плаща по 3500 лв за излежаване в удобните чисто нови автомобили

    22:06 18.10.2025

  • 20 Съд и затвор

    5 0 Отговор
    Милост не трябва да има. Особено след като е избягала от престъплението. Това да се отнася за всички , включително за управляващите.

    22:12 18.10.2025

  • 21 В района има на няколко метра до мола

    3 0 Отговор
    Други поне две даже три детски площадки. Тази която е точно отпред да се превърне в паркинг , защото няма място за паркиране и стана много опасно. Проявете здрав разум !

    22:16 18.10.2025

  • 22 Пампаец

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хе!":

    Какво момиче те гони на 24 години бе ? На 24 години индианките вече са баби с внуци !!!

    Коментиран от #24

    22:18 18.10.2025

  • 23 Пампаец

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Ти чете ли новината , или дращиш на изуст? Загиналата жена не е управлявала катастрофиралата кола ! Управлявал я е друг човек , който е жив . Друг е въпросът , как мисирките поднасят новината .

    22:21 18.10.2025

  • 24 Гримирани кокони

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пампаец":

    А българките се омъжват и раждат на 40+. Да почнат и на пенсионна да го правят. А оне горе вика на 24 годишна жена, момиче. Още малко и дете ще го нарече. Ей ненормалници комунистически сбърканяци. Въобще имате ли си на идея за смисъла на живота.

    22:34 18.10.2025

  • 25 Добре беееее 😅😅😅😅

    1 0 Отговор
    В охрайна се стрелят в бегето измират

    22:35 18.10.2025

  • 26 Книжка имам, но не карам

    0 0 Отговор
    Абе тук всеки се прави на шофьор, но като гледам по паркинги всеки паркира напред, а не назад. Що така? А после като иска да излезе от паркомястото няма видимост, щото излиза назад и тока стават и много инциденти.

    22:40 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове