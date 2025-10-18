Млада жена загина при катастрофа в Петричко, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Около 18:55 часа днес на пътя между селата Михнево и Кърналово е станало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Ауди“ е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.
На място е загинала 24-годишна пътничка в него. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Петрич за извършване на медицински преглед.
Към момента няма данни те да са сериозно пострадали.
1 гост
21:25 18.10.2025
2 ДрайвингПлежър
Камери толове средни скорости - радвайте им се, то какво да очакваш от глупаци, които вярват, че глобите са за безопасност!
21:27 18.10.2025
3 Ще обяват ли
21:28 18.10.2025
4 Трап
Коментиран от #17
21:42 18.10.2025
5 Караджов
Коментиран от #6
21:47 18.10.2025
6 Проверка за това
До коментар #5 от "Караджов":Как младата е получила книжка!
Ама сигурно не е активистка на ГЕРП.
Коментиран от #13
21:53 18.10.2025
7 ААААА
21:56 18.10.2025
8 Ивелин Михайлов
21:56 18.10.2025
9 Хе!
Коментиран от #22
21:57 18.10.2025
10 АГАТ а Кристи
Светла памет на тези, които го опровергават...
21:57 18.10.2025
11 Учител
Коментиран от #18
21:57 18.10.2025
12 Маневри
21:57 18.10.2025
13 Така е
До коментар #6 от "Проверка за това":Записала се е в "Новото начало" идвайки от харвардските или от комунягите
21:59 18.10.2025
14 Възмутен
22:01 18.10.2025
15 Маневри в района на мола
22:02 18.10.2025
16 Никой
Коментиран от #23
22:03 18.10.2025
17 Възмутен
До коментар #4 от "Трап":"Шестима минус за ден. А още е само есен. Представям си зимата."
Тогава половината боклуци няма да запалят.
22:04 18.10.2025
18 Покрай сухото
До коментар #11 от "Учител":Гори и суровото. Никой не е застрахован че няма да го убият пребият или нещо подобно.
22:05 18.10.2025
19 Важно е че всеки полицай
22:06 18.10.2025
20 Съд и затвор
22:12 18.10.2025
21 В района има на няколко метра до мола
22:16 18.10.2025
22 Пампаец
До коментар #9 от "Хе!":Какво момиче те гони на 24 години бе ? На 24 години индианките вече са баби с внуци !!!
Коментиран от #24
22:18 18.10.2025
23 Пампаец
До коментар #16 от "Никой":Ти чете ли новината , или дращиш на изуст? Загиналата жена не е управлявала катастрофиралата кола ! Управлявал я е друг човек , който е жив . Друг е въпросът , как мисирките поднасят новината .
22:21 18.10.2025
24 Гримирани кокони
До коментар #22 от "Пампаец":А българките се омъжват и раждат на 40+. Да почнат и на пенсионна да го правят. А оне горе вика на 24 годишна жена, момиче. Още малко и дете ще го нарече. Ей ненормалници комунистически сбърканяци. Въобще имате ли си на идея за смисъла на живота.
22:34 18.10.2025
25 Добре беееее 😅😅😅😅
22:35 18.10.2025
26 Книжка имам, но не карам
22:40 18.10.2025