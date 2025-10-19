Новини
НСИ: 13 000 млади българи са прекъснали образованието си по финансови причини

19 Октомври, 2025 08:15

8800 са прекъснали образование по причини, свързани с образователната система

Младите българи, които някога са започвали да учат за степен на образование или професионална квалификация, но не са я завършили или в момента са прекъснали за една или повече години, са 42 800 (3,5% от анкетираните от Националния статистически институт (НСИ) хора на възраст 15 - 34 г.). 5800 от тях са предпочели да работят, 8800 са прекъснали образование по причини, свързани с образователната система, 13 000 по финансови причини и 15 200 по други причини.

Това показват данни на НСИ от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда", обхващащ хора на възраст от 15 до 34 години. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия, съобщи НСИ на интернет страницата си.

58,5% от анкетираните, които са заети с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    12 997 млади индоромове и 3 "българи" с ромски манталитет е точната цифра.

    Коментиран от #21

    08:26 19.10.2025

  • 2 Индокитайски евреин с европейски корени

    1 2 Отговор
    Ние ви образоваме почти безплатно. Лихвата е малка. Само по двама трима работещи родители са необходими за да образуват образователен колектив ,кооператив ,акционерно дружество за да образоват едно бъдещо интелегентче с репродуктивни проблеми. Образувайте се за да се образовате.

    08:27 19.10.2025

  • 3 Мда

    4 0 Отговор
    15к .... родилки, 15к "умни"..... все гости от Индия.

    08:28 19.10.2025

  • 4 Перо

    8 0 Отговор
    Дайте статистиката по етноси!

    Коментиран от #23

    08:28 19.10.2025

  • 5 Перо

    11 0 Отговор
    След като нямат никакво образование, как взимат шофьорски книжки?

    08:30 19.10.2025

  • 6 Немаора

    3 2 Отговор
    После нали свръх образованите и много умни "работодатели" пак ще ревнат, че нямали кадри.

    Коментиран от #24

    08:43 19.10.2025

  • 7 Ще има сега Програма

    4 0 Отговор
    Орките отново на училище.

    08:44 19.10.2025

  • 8 Защо премахнаха задочното обучение

    4 1 Отговор
    Оставиха само редовното
    кой може да си позволи редовно обучение
    Червената аристокрация мислеше че ще зароби будните българчета със студентски заеми

    08:47 19.10.2025

  • 9 Бацо Гацов

    4 1 Отговор
    37 000 млади с разбит живот. Това е благодарение на Бойко и Ши Ши.

    08:48 19.10.2025

  • 10 Б+Ш

    6 1 Отговор
    нали тва е целта да има кой да гласува
    за €50
    че много умен народ трудно се купува

    08:50 19.10.2025

  • 11 Утилизацията на Славянското Население

    8 2 Отговор
    в Европа върви по плана Зеленски, Мосад, Меркел, Шолц, Мерц, евтина е славянската кръв, Слава на Адолф Хитлер, Планът Зеленски - Мосад.😁🤣🤣

    08:52 19.10.2025

  • 12 Какво стана сега?

    3 0 Отговор
    Ша учиш ли, ша бачкаш ли?!

    08:55 19.10.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    ...включигелно и тия от нси

    09:01 19.10.2025

  • 14 Гошо

    4 0 Отговор
    Нищо, нали на цялата чалгарска и ново забогатяла паплач гочетата им са по частните училища и забавачници
    От тях очакваме да излязат ,,Големи хора"

    09:09 19.10.2025

  • 15 Факти

    3 0 Отговор
    Чудо голямо. В България 50% от младите завършват висше. Това е малко под средното за ЕС и на високо ниво в световен аспект. Проблемът е, че университетите ни са на ниско ниво. България няма университет в топ 1000.

    09:16 19.10.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    И после вземат книжки и унищожават крайпътните дървета 😆😝

    09:16 19.10.2025

  • 17 защо

    8 0 Отговор
    Еми трудно е.
    Тежък избор - нов Samsung или таксата ...

    09:18 19.10.2025

  • 18 Дано

    1 2 Отговор
    Разбирате колко е нечестно да се подпомага война, при такава ситуация в държавата. Аз също прекъснах висшето си образование, поради финансови причини.

    09:20 19.10.2025

  • 19 Учител

    1 0 Отговор
    България е на последно място по % висшисти в ес

    09:25 19.10.2025

  • 20 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    13 000 евтин електорат за мене по 20лв парчето хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:26 19.10.2025

  • 21 Спряли са им ТЕЛК-а

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    на баща ти.

    09:26 19.10.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Тия 13 000 познайте от първия път за кого ще гласуват 😉😝

    09:26 19.10.2025

  • 23 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    От Брюксел ще ги шляпкат,ако го направят 😉 истината са длъжни да я крият

    09:30 19.10.2025

  • 24 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Немаора":

    Нямат щото тия 42 000 масово са телкаджии електорат 😉

    09:31 19.10.2025

  • 25 Факти

    3 0 Отговор
    Ами нали това е държавна политика - некадърници с пари , да си купят дипломи и да заемат високи длъжности , а кадърните , които нямат пари не могат да си позволят да учат и така не кадърни б ок лу ци , управляват знаещите и можещите ! То затова няма държава !

    09:34 19.10.2025

  • 26 много брак бе

    0 0 Отговор
    Направете им тест за наркотици,алкохол и накрая тест за интелигентност.Ще бъдете много изненадани.

    09:41 19.10.2025

  • 28 Ништо ве, нали сЛафчо и Теле - Визията

    0 0 Отговор
    я има, Чалга да има, пей сърце.😁🤣❤️🇧🇬

    09:48 19.10.2025

  • 29 хмм

    0 0 Отговор
    Това са само от племето на команчите. Българчетата учат.

    Коментиран от #31

    09:49 19.10.2025

  • 30 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ПРИ СОЦА ОБРАЗОВАНИЕТО БЕШЕ БЕЗПЛАТНО И НЕ САМО ТОООО! ВСИЧКО БЕШЕ НА НИВО,А СЕГА Е ТОР!

    09:56 19.10.2025

  • 31 яко смес

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "хмм":

    Къде пък видя в тая държава българче?

    09:56 19.10.2025

