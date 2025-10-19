НСИ: 13 000 млади българи са прекъснали образованието си по финансови причини

Младите българи, които някога са започвали да учат за степен на образование или професионална квалификация, но не са я завършили или в момента са прекъснали за една или повече години, са 42 800 (3,5% от анкетираните от Националния статистически институт (НСИ) хора на възраст 15 - 34 г.). 5800 от тях са предпочели да работят, 8800 са прекъснали образование по причини, свързани с образователната система, 13 000 по финансови причини и 15 200 по други причини.
Това показват данни на НСИ от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда", обхващащ хора на възраст от 15 до 34 години. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия, съобщи НСИ на интернет страницата си.
58,5% от анкетираните, които са заети с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #21
08:26 19.10.2025
2 Индокитайски евреин с европейски корени
08:27 19.10.2025
3 Мда
08:28 19.10.2025
4 Перо
Коментиран от #23
08:28 19.10.2025
5 Перо
08:30 19.10.2025
6 Немаора
Коментиран от #24
08:43 19.10.2025
7 Ще има сега Програма
08:44 19.10.2025
8 Защо премахнаха задочното обучение
кой може да си позволи редовно обучение
Червената аристокрация мислеше че ще зароби будните българчета със студентски заеми
08:47 19.10.2025
9 Бацо Гацов
08:48 19.10.2025
10 Б+Ш
за €50
че много умен народ трудно се купува
08:50 19.10.2025
11 Утилизацията на Славянското Население
08:52 19.10.2025
12 Какво стана сега?
08:55 19.10.2025
13 Гост
09:01 19.10.2025
14 Гошо
От тях очакваме да излязат ,,Големи хора"
09:09 19.10.2025
15 Факти
09:16 19.10.2025
16 Ивелин Михайлов
09:16 19.10.2025
17 защо
Тежък избор - нов Samsung или таксата ...
09:18 19.10.2025
18 Дано
09:20 19.10.2025
19 Учител
09:25 19.10.2025
20 Бойко Българоубиец
09:26 19.10.2025
21 Спряли са им ТЕЛК-а
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":на баща ти.
09:26 19.10.2025
22 Ивелин Михайлов
09:26 19.10.2025
23 Исторически парк
До коментар #4 от "Перо":От Брюксел ще ги шляпкат,ако го направят 😉 истината са длъжни да я крият
09:30 19.10.2025
24 Българин
До коментар #6 от "Немаора":Нямат щото тия 42 000 масово са телкаджии електорат 😉
09:31 19.10.2025
25 Факти
09:34 19.10.2025
26 много брак бе
09:41 19.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ништо ве, нали сЛафчо и Теле - Визията
09:48 19.10.2025
29 хмм
Коментиран от #31
09:49 19.10.2025
30 Боруна Лом
09:56 19.10.2025
31 яко смес
До коментар #29 от "хмм":Къде пък видя в тая държава българче?
09:56 19.10.2025