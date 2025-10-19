Студент създаде дигитална карта на градския транспорт в София и Варна, можем да го следим в реално време

Студент създаде карта на градския транспорт в София и Варна, на която пътниците могат да следят в реално време къде се намират превозните средства, дали закъсняват и кога ще пристигнат на съответната спирка.
На местата, на които липсват електронни табла, вече пътниците няма да се чудят кога ще дойде транспортът. Картата map.bpilot253.com е създадена от Милен-Йоан Божиков, който е студент в Техническия университет в специалност „Информатика”. Свободното си време решил да вложи в програмирането на карта, разказва, че от малък има интерес към релсовите превозни средства.
"Тези два мои интереса, на програмиране и любов към градския транспорт, се преплетоха и реших да направя нещо, което ще е полезно основно за феновете на градския транспорт", споделя Милен пред Нова тв.
Избрал да включи в картата София, защото е неговият роден град и Варна, защото там прекарва лятото. В картата може да се проследи и транспортът в Паневежис (Литва).
Всичко това е възможно, след като данните за градската мобилност в София станаха публични.
"Планирал съм да добавя още няколко града в нашия регион. Единият е Букурещ, другият е Литва, поради наличието на отворени данни. В България като цяло едва в последните няколко години, даже месеци, започнаха да набират популярност тези отворени данни и се видя колко са полезни за гражданите", казва студентът.
Подобна карта има и в сайта на Центъра за градска мобилност, но с по-малко опции.
"Там само се виждат местоположенията на някакви превозни средства, обаче не се знае какви са, само показва някаква иконка на трамвай, автобус или тролей", смята Божиков.
Милен планира да включи в картата и движението на влаковете в страната, но за целта БДЖ трябва да направи данните си публични.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
