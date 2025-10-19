Новини
Студент създаде дигитална карта на градския транспорт в София и Варна, можем да го следим в реално време

19 Октомври, 2025

Картата показва дали превозното средство закъснява и кога ще пристигне

Студент създаде дигитална карта на градския транспорт в София и Варна, можем да го следим в реално време - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Студент създаде карта на градския транспорт в София и Варна, на която пътниците могат да следят в реално време къде се намират превозните средства, дали закъсняват и кога ще пристигнат на съответната спирка.

На местата, на които липсват електронни табла, вече пътниците няма да се чудят кога ще дойде транспортът. Картата map.bpilot253.com е създадена от Милен-Йоан Божиков, който е студент в Техническия университет в специалност „Информатика”. Свободното си време решил да вложи в програмирането на карта, разказва, че от малък има интерес към релсовите превозни средства.

"Тези два мои интереса, на програмиране и любов към градския транспорт, се преплетоха и реших да направя нещо, което ще е полезно основно за феновете на градския транспорт", споделя Милен пред Нова тв.

Избрал да включи в картата София, защото е неговият роден град и Варна, защото там прекарва лятото. В картата може да се проследи и транспортът в Паневежис (Литва).

Всичко това е възможно, след като данните за градската мобилност в София станаха публични.

"Планирал съм да добавя още няколко града в нашия регион. Единият е Букурещ, другият е Литва, поради наличието на отворени данни. В България като цяло едва в последните няколко години, даже месеци, започнаха да набират популярност тези отворени данни и се видя колко са полезни за гражданите", казва студентът.

Подобна карта има и в сайта на Центъра за градска мобилност, но с по-малко опции.

"Там само се виждат местоположенията на някакви превозни средства, обаче не се знае какви са, само показва някаква иконка на трамвай, автобус или тролей", смята Божиков.

Милен планира да включи в картата и движението на влаковете в страната, но за целта БДЖ трябва да направи данните си публични.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 волан

    10 2 Отговор
    Браво на това умно момче!

    Коментиран от #26

    08:46 19.10.2025

  • 2 🇧🇬❤️Браво,

    9 2 Отговор
    информативно - полезно, истински българин с Възрожденски дух.❤️🇧🇬

    09:02 19.10.2025

  • 3 Ужас!

    3 2 Отговор
    Веднага да СКГТ да изключи публичните данни. Все пак сме във война.

    Коментиран от #19

    09:09 19.10.2025

  • 4 1488

    3 2 Отговор
    значи дьржавата ще му саботира сайта както направи със сайта за катастрофи

    Коментиран от #6

    09:10 19.10.2025

  • 5 Пуснете и камерите в автобусите в интерн

    2 0 Отговор
    Цифров концлагер. Така ще следят колко евро има във всеки жоп.

    09:11 19.10.2025

  • 6 Най-добре

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Дано! НПО фондациите паразитират върху тези данни.

    Коментиран от #20

    09:13 19.10.2025

  • 7 НАП изтекоха вече

    1 1 Отговор
    Ам че пуснете и кой в кой рейс се вози в реално време. Нали ги принудихте да се тагват задължително. Дали потребителите са давали съгласие за това? НАП изтекоха вече данъчните декларации. Чакаме здравните картони.

    09:22 19.10.2025

  • 8 Браво на момчето

    4 1 Отговор
    Това ако наистина работи ще е много полезно за трудовите хора, но не вярвам някой от 240-те бандита да си го инсталират.

    Коментиран от #22

    09:24 19.10.2025

  • 9 хихихи

    2 1 Отговор
    Дигиталното робство ви се представя като ученическо хоби приложение. И гугъл е създаден уж от двама студенти, а всъщност със сто милиона на ЦРУ.

    Коментиран от #14

    09:26 19.10.2025

  • 10 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Прави впечатление, че студентът е от Техническия университет в София, а не е от Харвард, Оксфорд или... Москва...

    Коментиран от #11, #18

    09:28 19.10.2025

  • 11 Реално

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хипотетично":

    - Асане, ква е тая релса в гаража?
    - Не знам, старши, детето я донесе!
    - Как детето ша я донесе бе, тя тежи 500 кила!
    - Ми то малко бе, старши, де да знай колко тежи!

    09:31 19.10.2025

  • 12 следим се ще ги хванем

    0 0 Отговор
    защо го следите тоя транспорт? вие някакво следственни ли се правите? или заплатите им ще плащате че ги следите?

    09:32 19.10.2025

  • 13 Васил Терзиев

    2 0 Отговор
    Сега ще я забраним споко 😉

    09:33 19.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    Сега да не вземат и него да го накажат , че се е опитал да помогне и улесни обикновените хора ?
    Сигурно ще го глобят. Няма да му се размине ненаказано това добро дело !

    Коментиран от #21

    09:37 19.10.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява момчето за хубавата карта!

    09:38 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хипотетично":

    Значи и нашите могат. Не само чуждите ли ?

    09:39 19.10.2025

  • 19 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас!":

    Ква война ви гони бе атлантици девствени

    09:40 19.10.2025

  • 20 Смях и Сеир

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Най-добре":

    Въпрос на новите ни евро-либерално-демократични ценности и хуманно-цивилизационен избор !

    09:41 19.10.2025

  • 21 ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "сидероДРОМОС":

    А ми то за обикновените хора се прави, ахаха

    09:41 19.10.2025

  • 22 Само Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на момчето":

    Тези 240 не ползват превоза на простолюдието. Те са вече АРИСТОКРАТИ , далече от този гаден и мизерен плебс , возещ се в градско-селския трапспорт !

    09:43 19.10.2025

  • 23 Трактора

    1 1 Отговор
    Поне да бяхте сложили студентка за параван

    Коментиран от #25

    09:45 19.10.2025

  • 24 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Ще му пратя сега прокуратурата и на тоя, може дс им кажа и да го изключат от универса хехе карта ще ми прай без да ми е платил рекет 😡 ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!!!

    09:45 19.10.2025

  • 25 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трактора":

    За такива като тебе са измислили порнхъб

    Коментиран от #30

    09:46 19.10.2025

  • 26 Ало - Ало.....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    Нека кажем , че това момче е расло и поумнявало по времето и под бащинския поглед и грижи на хора-бащици като ДП и ББ ! Важно е , да не се забравя ! Че вижте ги какви стават като се ядосат и се чевстват недооценени !

    09:47 19.10.2025

  • 27 Хората

    1 0 Отговор
    Щом се прави за хората, сложете на депутатите и магистратите да знаем къде ходят, нали за нас се грижат.

    Коментиран от #29

    09:47 19.10.2025

  • 28 Германец

    1 0 Отговор
    Бас ловя,че сега балгаретата ще се размрънкат, ще го запсуват и накрая някое балгаре ще му хакне и затрие картата 😏😆

    09:49 19.10.2025

  • 29 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хората":

    Купете си дронове и ги следете

    09:49 19.10.2025

  • 30 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Какво ли не измислят вече тия студенти.

    09:50 19.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишо Константинов

    0 0 Отговор
    Само да не измисли някое дитенце нещо за броене на изборите, че утиде коня у ряката

    09:56 19.10.2025

