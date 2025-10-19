Ива Митева: На ИТН не им беше мястото в този кабинет

Наблюдаваме играта „Борба за власт”. Мисля, че в тази борба ще спечели този, който с едното си око гледа към миналото и си е взел поука, а с другото око гледа с перспектива за бъдещето. Това заяви в предаването „Събуди се” Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

„Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи „торба, пълна с фокуси”. Доказал ни е през годините, че познава добре триковете. Не знам какво да кажа за Слави Трифонов – винаги ни е изненадвал. Като че ли все още и малко надежда е останало. Надявам се да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си”, коментира Митева.

Според нея на "Има такъв народ" не им е било мястото в този кабинет. "При положение че подписаха този „кордон”, след това обаче казаха, че е „розов балон”. При положение че толкова правителства разсипаха, толкова парламенти се разтуха, точно сега не им беше мястото в този кабинет. Мисля, че сбъркаха", добави тя.