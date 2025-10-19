Новини
България »
Ива Митева: На ИТН не им беше мястото в този кабинет

19 Октомври, 2025 10:48 1 056 22

  • ива митева-
  • итн-
  • слави трифонов

Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи „торба, пълна с фокуси”

Ива Митева: На ИТН не им беше мястото в този кабинет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наблюдаваме играта „Борба за власт”. Мисля, че в тази борба ще спечели този, който с едното си око гледа към миналото и си е взел поука, а с другото око гледа с перспектива за бъдещето. Това заяви в предаването „Събуди се” Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

„Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи „торба, пълна с фокуси”. Доказал ни е през годините, че познава добре триковете. Не знам какво да кажа за Слави Трифонов – винаги ни е изненадвал. Като че ли все още и малко надежда е останало. Надявам се да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си”, коментира Митева.

Според нея на "Има такъв народ" не им е било мястото в този кабинет. "При положение че подписаха този „кордон”, след това обаче казаха, че е „розов балон”. При положение че толкова правителства разсипаха, толкова парламенти се разтуха, точно сега не им беше мястото в този кабинет. Мисля, че сбъркаха", добави тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
  • 1 На Борисов тва му е хубавото че

    15 1 Отговор
    всички свалят маските, нещо като целуфката на Юда.

    10:52 19.10.2025

  • 2 Дългия е свършен, БСП, също а

    20 1 Отговор
    Дебелян Пеевски блясна с истинска Светлина.

    Само Open Source Софтуер за броене в реално време на Изборните Гласове ке ни отърве от ДС Мафията.

    Коментиран от #6

    10:55 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тошковците

    22 1 Отговор
    На тях изобщо не им е мястото в парламента!

    11:02 19.10.2025

  • 5 УрСульо

    17 1 Отговор
    Какво беше това ИТН?
    Има такива наху...ици?

    11:03 19.10.2025

  • 6 Точка по въпроса

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дългия е свършен, БСП, също а":

    ИТН излъгаха всички, които гласуваха за тях и седнаха на коленце на баце и на демби, и сега мястото им е на бунището на историята.

    11:04 19.10.2025

  • 7 Абе

    7 1 Отговор
    Къ да не им ги е мястото, добра пара пада.

    11:06 19.10.2025

  • 8 Тази семпла женица

    8 4 Отговор
    започнаха да я преекспонират по ТВ. За какво ли се опитват да я пробутат прасетата? - по същия начин наложиха и киселова като "голям експерт". (Видя се колко ѝ е експертизата...)

    Коментиран от #14

    11:08 19.10.2025

  • 9 Фъфла

    13 4 Отговор
    Не им е мястото не само в този кабинет, а в политиката! Те превръщат НС в чалга клуб, а иначе претенциите им са огромни, както и на тази полутичка!

    11:10 19.10.2025

  • 10 Прасе Касичка

    8 1 Отговор
    Зулуса я изхвърли като краставо куче. Любовникът и тоже.

    11:11 19.10.2025

  • 11 Бившият председател на парламента

    7 2 Отговор
    От ИТН Ива Митева е права че на чалгарите от ИТН не им беше мястото при Пеевски. Но нали са негов проект както преди потвърдиха и бившият гл.прокурор Гешев ,Вежди Рашидов,Васил Божков,Радостин Василев и Кирил Петков. Така че те вече си изпълниха предназначението и може да отидат в небитието.

    11:14 19.10.2025

  • 12 Българин

    1 7 Отговор
    На кой къде е мястото, решава ДПС! И след като те са разпоредили, няма какво да се обсъжда. Иначе ще последвате съдбата христе мравояда и кире острото!

    11:17 19.10.2025

  • 13 И твойто

    7 1 Отговор
    не беше и в София , ама се довлече от разградско и мърдане няма ! Учиндолският и той същия модел , а ямболското Тоше в Парламента свойски дремеше на рамото ти ! Вредни и нагли селяндури !

    11:18 19.10.2025

  • 14 Подла

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тази семпла женица":

    и зла за три !

    11:19 19.10.2025

  • 15 зевзек

    2 0 Отговор
    тази говори срещу гуруто, ще уволнят съпруга и, или гаджето и, не знам какъв и се пада, от друга страна, момчето има достатъчно депутати, тези може да ги изключат от коалицията, и те пак да играят опозиция за следващите избори, след три години, и да си запазят петте процента

    11:25 19.10.2025

  • 16 Ддд

    1 2 Отговор
    ИТН не им било мястото в това управление. Но тогава им беше мястото в управление с ПП-ДБ и БСП?

    11:27 19.10.2025

  • 17 Дориана

    5 1 Отговор
    ИТН падат надолу под чертата, излизат от Парламента. Предатели и диктатори никой не ги иска и обича.

    11:29 19.10.2025

  • 18 Меркуцио

    3 0 Отговор
    На Ива Митева не й беше мястото като председател на НС, но беше, така че малко по-кротко, щото злобата прави думите й още по-неразбираеми, а и дразнещи!

    11:34 19.10.2025

  • 19 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ТАЗИ ФЪФЛА..ФАКТОР!ДА СЕ ВЗЕМАТ С МАлТИНЧО И ДА СЕ ОЖЕНЯТ!

    11:42 19.10.2025

  • 20 Трандафор

    2 0 Отговор
    Знам, че всеки си има политически предпочитания и не се влияе, но от дългия си житейски опит знам, че не бива да гласуваме за хора, които за 2 години минават през три партии, понеже обикновено са незадоволени кариеристи и семпли службогонци! Те търсят някой да ги изстреля в парламента и после показват истинското си противно и нахално лице, сякаш ни казват "тук съм и няма да си тръгна"! Е, някои от особено неприятните си тръгват, с за съжаление, по-противните остават......

    11:43 19.10.2025

  • 21 Никой

    0 0 Отговор
    Тази жена е доста неподходяща - много е оръфана - това не става - така - веднага на Парламента.

    Няма познания - едва ли може да оправи и нещо конкретно. Но - наистина - жените имат равни права с нас.

    Сега - конкретно какво казва - че е много умна - но поради скромност - не го показва. Ми тя се спряпа, тоест - смущава се от по-сложна задача - ужасно е такива хора да ни командват.

    Със сигурност лапка заплатка. Къде ще оцелее и ден при тази конкуренция - ведомствен чиновник - седи и ръси мисли.

    11:44 19.10.2025

  • 22 Ива,

    1 0 Отговор
    ИТН изобщо нямат място в политиката.

    11:54 19.10.2025

