Ива Митева: На ИТН не им беше мястото в този кабинет

Наблюдаваме играта „Борба за власт”. Мисля, че в тази борба ще спечели този, който с едното си око гледа към миналото и си е взел поука, а с другото око гледа с перспектива за бъдещето. Това заяви в предаването „Събуди се” Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.
„Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи „торба, пълна с фокуси”. Доказал ни е през годините, че познава добре триковете. Не знам какво да кажа за Слави Трифонов – винаги ни е изненадвал. Като че ли все още и малко надежда е останало. Надявам се да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си”, коментира Митева.
Според нея на "Има такъв народ" не им е било мястото в този кабинет. "При положение че подписаха този „кордон”, след това обаче казаха, че е „розов балон”. При положение че толкова правителства разсипаха, толкова парламенти се разтуха, точно сега не им беше мястото в този кабинет. Мисля, че сбъркаха", добави тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Борисов тва му е хубавото че
10:52 19.10.2025
2 Дългия е свършен, БСП, също а
Само Open Source Софтуер за броене в реално време на Изборните Гласове ке ни отърве от ДС Мафията.
Коментиран от #6
10:55 19.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тошковците
11:02 19.10.2025
5 УрСульо
Има такива наху...ици?
11:03 19.10.2025
6 Точка по въпроса
До коментар #2 от "Дългия е свършен, БСП, също а":ИТН излъгаха всички, които гласуваха за тях и седнаха на коленце на баце и на демби, и сега мястото им е на бунището на историята.
11:04 19.10.2025
7 Абе
11:06 19.10.2025
8 Тази семпла женица
Коментиран от #14
11:08 19.10.2025
9 Фъфла
11:10 19.10.2025
10 Прасе Касичка
11:11 19.10.2025
11 Бившият председател на парламента
11:14 19.10.2025
12 Българин
11:17 19.10.2025
13 И твойто
11:18 19.10.2025
14 Подла
До коментар #8 от "Тази семпла женица":и зла за три !
11:19 19.10.2025
15 зевзек
11:25 19.10.2025
16 Ддд
11:27 19.10.2025
17 Дориана
11:29 19.10.2025
18 Меркуцио
11:34 19.10.2025
19 Боруна Лом
11:42 19.10.2025
20 Трандафор
11:43 19.10.2025
21 Никой
Няма познания - едва ли може да оправи и нещо конкретно. Но - наистина - жените имат равни права с нас.
Сега - конкретно какво казва - че е много умна - но поради скромност - не го показва. Ми тя се спряпа, тоест - смущава се от по-сложна задача - ужасно е такива хора да ни командват.
Със сигурност лапка заплатка. Къде ще оцелее и ден при тази конкуренция - ведомствен чиновник - седи и ръси мисли.
11:44 19.10.2025
22 Ива,
11:54 19.10.2025