Даниел Вълчев: Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона

19 Октомври, 2025 11:10 614 7

Конституционният съд правилно е решил, че не може да няма инспекторат към ВСС, дори и те да са с изтекъл мандат и в нарушение – докато не се избере нов състав, те стоят

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор, макар и в нарушение на закона. Това каза по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет.

Това, че се замърсява публичното пространство с всякакви причудливи твърдения не бива да ни заблуждава. Изводът е еднозначен, той е в нарушение на закона – той беше и.ф. до 21 юли, 6 месеца. Конституционният съд правилно е решил, че не може да няма инспекторат към ВСС, дори и те да са с изтекъл мандат и в нарушение – докато не се избере нов състав, те стоят, обясни Вълев.

По думите му едва след избор на нов ВСС казусът ще бъде разрешен.

Той коментира и политическата ситуация в страната. "Борисов беше изправен пред изпитание и той ни представи един малък етюд. За пореден път доказа, че той е самороден талант в политиката и комуникацията. Ако част от избирателите си представят, че това, което се видя в Пазарджик е чисто симптоматично за страната, според мен не е. Там има много особености. За мен няма съмнение, че г-н Борисов е откровен в 2 неща. Първо, той вижда, че това правителство не му носи позитиви. Второ, той вижда, че част от вота се измества към друга политическа сила", посочи Даниел Вълчев.

Прогнозата му за случващото се в политиката през следващата седмица е, че са възможни нови театрални сюжети.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    10 0 Отговор
    Това,че съда задължава ад хок прокурора да разследва Сарафов означава единствено,че данните за престъпления от и.ф. са достоверни и заслужават образуване на наказателно п-во!
    Огромна червена лампа свети над обшеството!

    11:21 19.10.2025

  • 2 Дориана

    10 0 Отговор
    Как може България да падне толкова ниско, че да има за главен прокурор , който е в нарушение на закона . Всички виновници за тава трябва да си понесат последствията. Борисов с просташкия си и диктаторски език да не разиграва театър , а да осъзнае, че неговата зависимост и подчинение на Пеевски унищожават демокрацията и правовата система в България..

    11:24 19.10.2025

  • 3 САМО ПИТАМ

    10 0 Отговор
    ЗАЩО ИМАМЕ КОНСТИТУЦИЯ , КАТО ТЕЗИ КОИТО СЕ КЪЛ НАТ В НЕЯ ,......НЕ Я ЗАЧИТАТ И СПАЗВАТ

    11:25 19.10.2025

  • 4 няма как

    7 0 Отговор
    Всеки се е окопал в кабинета си,залегнал над бюрото очаква да премине бурята.Никой не желае размествания в системата.Затова кротуват.

    11:27 19.10.2025

  • 5 Анджо

    4 0 Отговор
    Да ама никой не тръгва да избира нов, изберете де. Ние също не разбираме какво става. ВСС е органът който трябва да вземе решение и да направят конкурс.

    11:33 19.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    ЦИРК .

    11:38 19.10.2025

  • 7 Кит

    2 1 Отговор
    Всички изявили се дотук тъППопитеци квичаха с победоносно удоволствие, когато гологлавото конституционно недоразумение самодоволно пренебрегна препоръките на голяма част от юридическата общност, която аргументирано настояваше първо да се замени законовата база, допускаща недоразумения като Гешев да се доберат до поста на Главен прокурор, защото без тази промяна е гарантирано само едно - избор на пореден Гешев и нищо по-добро.
    Е, пренебрегнаха тези препоръки, махнаха Гешев и инсталираха Сарафов. След това обявиха тази замяна за фундаментална стъпка в съдебната им куца реформа.
    Сега пак квичат, този път възмутено.
    Срещу последиците от собствената си глупост.
    Нормално.
    ПП+ДС. Нищо друго, освен глупости не могат да правят.
    Справка - конституционната им реформа. Или закриването на спецправосъдието по "техния" начин.
    Гаф върху гафа.
    Това е положението!

    11:42 19.10.2025

