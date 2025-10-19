Даниел Вълчев: Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона

Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор, макар и в нарушение на закона. Това каза по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет.

Това, че се замърсява публичното пространство с всякакви причудливи твърдения не бива да ни заблуждава. Изводът е еднозначен, той е в нарушение на закона – той беше и.ф. до 21 юли, 6 месеца. Конституционният съд правилно е решил, че не може да няма инспекторат към ВСС, дори и те да са с изтекъл мандат и в нарушение – докато не се избере нов състав, те стоят, обясни Вълев.

По думите му едва след избор на нов ВСС казусът ще бъде разрешен.

Той коментира и политическата ситуация в страната. "Борисов беше изправен пред изпитание и той ни представи един малък етюд. За пореден път доказа, че той е самороден талант в политиката и комуникацията. Ако част от избирателите си представят, че това, което се видя в Пазарджик е чисто симптоматично за страната, според мен не е. Там има много особености. За мен няма съмнение, че г-н Борисов е откровен в 2 неща. Първо, той вижда, че това правителство не му носи позитиви. Второ, той вижда, че част от вота се измества към друга политическа сила", посочи Даниел Вълчев.

Прогнозата му за случващото се в политиката през следващата седмица е, че са възможни нови театрални сюжети.