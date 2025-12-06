Новини
Даниел Вълчев: Когато държавата агонизира, обществото се пробужда

6 Декември, 2025 12:40 783 16

  • даниел вълчев-
  • държава-
  • общество

Държавата не е институции, сгради или символи, а редът, в който живеем, подчерта той

Даниел Вълчев: Когато държавата агонизира, обществото се пробужда - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Колкото повече агонизира държавата, толкова по-голяма вълна недоволство ще се надигне. Това казах преди двайсетина дни и срещу мен се надигна вълна на недоволство. А казах нещо много просто, което ние, българите, знаем. А тези, които не го знаят - го усещат. По принцип сме малко бавен народ. Инертни сме. Но когато се достигне точката, от която няма връщане назад, ставаме доста гневни. Това очевидно не се разбира — и според мен и сега не се разбира". Това заяви в „Събуди се” по Нова тв деканът на "Юридическия факултет" на Софийския университет проф. Даниел Вълчев, коментирайки вълната от протести през изминалата седмица.

Той обясни и какво означава да агонизира държавата? "Всъщност какво е държавата, ако се замислим? Как разбираме, че от Германия сме влезли в Холандия, когато шофираме? Няма граница, няма телени мрежи, няма кучета, няма нищо. Има една табела, която човек може и да не забележи. Но редът е различен — ограниченията на скоростта, данъците, юрисдикциите. Това е редът, в който живеем. Хората виждат — дори да не могат да го артикулират — че този ред у нас няма повторяемост, няма предвидимост. Държавата не е институции, сгради или символи, а редът, в който живеем", подчерта той.

По думите му от всичко това става ясно, че има липса на легитимност. А той изтъкна, че легитимността не е юридическа характеристика. "Тя означава да бъде оправдано едно управление - от гледна точка на това действията му да бъдат разумни и относително морални. Ако това не се разбере, последиците няма да бъдат добри", изтъкна Вълчев.

Според него никой не е очаквал протестът да бъде толкова масов, защото никой не е направил точна дисекция на обществото, за да види, че чувството на нетърпимост към управленското нахалство става драматично. "И оттук нататък, каквото и да се направи, според мен ще има поне две последици. Първо, правителството — дали това или леко променено — няма да може да взима дори разумни решения, защото ще усеща постоянен натиск. Второ — ситуацията е такава, че и най-малката искра, а ние не знаем откъде може да дойде, ще доведе до драматични последици", посочи професорът.

На въпрос оставката на кабинета единственият избор ли е според него, той отговори: "Управляващите твърдят: „Да, но ако има оставка, пак ние ще си вземем гласовете. Нищо няма да се промени. Сега трябва да вкараме еврото, нямаме бюджет, ние сме отговорни хора“. Вероятно от някаква гледна точка това е вярно. Но когато хората изразяват гнева си по този начин, не е редно да искаме от тях да знаят какво ще се случи на втория, третия, петия ход. Революциите възникват спонтанно. Те не се движат по план. Дори някой да прави планове, в един момент те спират да имат значение — процесът започва да следва своя логика".

И допълни: "Нямам добри усещания за перспективите на това правителство. Дали ще се стигне до оставка или не — политиката е и въпрос на шанс. Но мисля, че управляващите ги чакат лоши дни".

Вълчев подчерта, че според него голяма грешка би била някой да се опита да превърне протестa в партия. Хората на улицата са от всякакви поколения, професии и с много различни политически възгледи. "Не мисля, че всички са либерално настроени — напротив. Съдейки по моите студенти. Проблемът на либерално ориентираните партии у нас последните 20 години е един и същ: техните лидери живеят в облак от представи за собствената си морална непогрешимост. С това дразнят всички останали, раздават крайни морални оценки, които по-късно се оказват неоснователни", обясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Политиците са в шок.Кой ще ги пази от народната любов?

    Коментиран от #4

    12:41 06.12.2025

  • 2 и тоа

    4 7 Отговор
    иzпълзя

    Коментиран от #7, #15

    12:44 06.12.2025

  • 3 мечо

    0 6 Отговор
    даржажата да варви по дияволите погледнете хората ме ниямат пари животат стана много скап миналата година ядохме галаби точно на николден сега щте ще ядеме пенгасус но миналата година бияхме го закасали бияхме трагнали по казаните

    12:48 06.12.2025

  • 4 тебе

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с кожапите палки.групово

    12:49 06.12.2025

  • 5 ТЕ ТОЗИ

    4 5 Отговор
    Собственоръчно унищожи българското образование когато беше министър при Сакскобургготски.

    12:50 06.12.2025

  • 6 бушприт

    0 1 Отговор
    А казах нещо много просто, което ние- българите знаем.

    12:50 06.12.2025

  • 7 БУГАРАш!

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "и тоа":

    За мен ТОЙ е най - свестния ЧОВЕК в ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ......И гарантирам ,че именно ТОЗИ ЧОВЕК ,може да въведе РЕД ,ЗАКОННОСТ и СПРАВЕДЛИВОСТ.......

    12:52 06.12.2025

  • 8 Уса

    0 1 Отговор
    Държавата агонизира от 1989та,но е много богата и не може да умбре

    13:00 06.12.2025

  • 9 пътник

    3 2 Отговор
    Много е хлъзгав и нарцистичен.

    13:07 06.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами, точно преди Протеста, Димо Гяуров:

    3 3 Отговор
    Димо Гяуров: "Черният лебед вече прелита" 😁 не само че прелетя "черният лебед" но и се приземи, кацна в Центъра на Столицата, в "триъгълника на властта".

    Затова този седмица елате да довършим започнатото!

    Властта започна да шикалкави и да дава заден но няма намерение да подава оставка, просто се опитва да тушира Народното Недоволство и да остане на Власт но "Късно е Либе за Бюджет", Оставка!

    13:08 06.12.2025

  • 12 Анджо

    4 2 Отговор
    Абе и тоя ли е по невеж от мене. Стачката не е задължително сваляне на правителството. Нали спряха бюджета и го преправят. ПП иска вот на недоверие и ако мине тогава правителството си отива и пак на избори. До ден днешен си задавам въпроса защо са учили повече от мен. Тоя беше министър на образованието и не се разбра какви успехи сме постигнали при неговото управление. Много не успели говорят повече от тези които са направили неща повече от тези.

    13:09 06.12.2025

  • 13 Царски

    5 1 Отговор
    предател ни поучава от екрана. Питайте го защо агонизира обществото? Нали тяхното/царското/ управление създаде "героите" на деня- Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #16

    13:14 06.12.2025

  • 14 Дориана

    4 1 Отговор
    Борисов вместо да плаши с хаос да преосмисли, че хаоса създадоха точно той , Пеевски и коалиция Магнитски. Точно те се опитаха да унищожат демокрацията в България и да я заменят с пълзяща диктатура.Точно те се опитаха да разделят народа и да го противопоставят чрез бюджета. Точно те отвориха широко вратата за мафията,олигархията, кражбите и рекетите. Да си отвори очите и ушите за народния гняв. Да види плакатите с надпис – Мафията вън. Да види карикатурите където той и Пеевски са изобразени един до друг. Наглост е да иска хората и политиците да спрат с мантрата Борисов- Пеевски, която той самия създаде.

    13:21 06.12.2025

  • 15 Спомени

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "и тоа":

    Не е лошо тоя да не се прави на ни лук ял, ни лук мирисал! Тоя, заедно с Кунева и Паси така добре захлебиха на гърба на Народа, че ни е бедна фантазията. Не до 3то, до девето поколение да де подсигурили с пари и имоти за по 4-5-6 години във властта.

    13:26 06.12.2025

  • 16 Тиквата и Прасето са персонажи от

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Царски":

    Царуването на Царя, по малко от 800 дни но тия двамката: Тиквата и Прасета Царуват и до днес и грабят Народа така както и Турчин не го е грабил.

    13:30 06.12.2025

