Иван Демерджиев: В Пазарджик видяхме в действие "МВР-Ново начало"

19 Октомври, 2025 14:45 650 8

  • иван демерджиев-
  • избори-
  • пазарджик-
  • дпс-ново начало

Въпросът е къде беше главният секретар. Не го видяхме на терен

Иван Демерджиев: В Пазарджик видяхме в действие "МВР-Ново начало" - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се случи в Пазарджик, е генерална репетиция за следващите избори. Такава оценка направи пред БНР Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи.

"Очакванията в негативен план се потвърдиха изцяло. Аз и някои други колеги, които са заемали този пост, алармирахме за случващото се в МВР - до какво ще доведат промените, свързани с назначаването на почти всички областни директори от Калин Стоянов - един активист в редиците на партията на Пеевски, както и подмяната на началници на полицейски управления. Плодовете на това, което се подготви, ги видяхме на изборите в Пазарджик. Видяхме в действие т.нар. "МВР-Ново начало" – система, която вместо да противодейства на купения вот, или си затваряше очите, или съдействаше - къде мълчаливо, къде активно.

Въпросът е къде беше главният секретар. Не го видяхме на терен.

Когато се провеждат избори само в един областен град, цялата система трябва да намери начин да противодейства на тези явления, с които се борихме в национален мащаб. С купуването на гласове се занимават хора, които в останалото време обичайно имат друга престъпна дейност. Те се набелязват достатъчно рано, обезпечават се с мероприятия, следи се тяхното движение, за да може да сме сигурни, че сме направили всичко необходимо да предотвратим тяхното включване в процеса по купуване на гласове.

Когато говорим за избори, винаги трябва да отговарят и професионалното, и политическото ръководство – нито главният секретар, нито министърът поеха отговорност. Даниел Митов не е подходяща фигура за вътрешен министър. Но всичко в крайна сметка опира до Пеевски. Мисля, че Пеевски не позволява Митов да напусне този пост".

Демерджиев коментира и действията на Софийския градски съд, който отмени отказ на специалния ад хок прокурор Даниела Талева да разследва временния главен прокурор Борислав Сарафов по сигнал на гражданското сдружение БОЕЦ. Сигналът е свързан с документи от архива на бившия следовател Петьо Петров - Еврото.

Преди дни Сарафов поиска отвод на съдията по делото Мирослава Тодорова. Главният прокурор я критикува за забавено произнасяне по жалбата на БОЕЦ. Освен това той се съмнява в безпристрастността ѝ по казуса.

"Това, което се случва в съдебната система, е огледално и сходно на това, което се случва в държавата. В съдебната система тече процес по спасяването на Сарафов. Този човек няма правомощията да изпълнява функцията на главен прокурор към момента. За да се спаси той, както и ръководената от него прокуратура да остане подопечна на Пеевски, се прави всичко възможно Сарафов да оцелее.

За Сарафов и Пеевски е жизненоважно Сарафов да продължи да бъде главен прокурор. Но за всички, които искат да има правова държава, е ключово Сарафов да напусне час по-скоро този пост.

Има потенциал в това разследване. Съдия Талева доста лежерно подхожда към сигналите за този главен прокурор. Но повече потенциал виждам в гражданското недоволство".

Иван Демерджиев вече е обвиняем. Прокуратурата промени обвинението му от "безстопанственост" на "умишлено сключване на неизгодна сделка".

"Във време, в което прокуратурата е доминирана от Пеевски, своеобразно достойнство е да си обвиняем.

Многократно алармирах, че това обвинение в безстопанственост е негодно. Никой не сочеше какъв законов текст съм нарушил с действията си. Така формулираното обвинение трябваше да доведе до привличане към наказателна отговорност на Калин Стоянов, който е извършил всички плащания по този договор, след като е сезирал прокуратурата, че има нещо нередно в него. Прокурорите промениха обвинението в друго абсурдно обвинение.

Няма документ или данни да е сключена умишлено неизгодна за МВР сделка. Вярвам, че българският съд ще реагира и прецени адекватно".

Демерджиев обясни в предаването "Неделя 150", че според него, планираното преформатиране на управлението цели изкарване на ИТН от властта и легалното включване на "ДПС-Ново начало".


Оценка 4.9 от 10 гласа.
Оценка 4.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    10 1 Отговор
    Вътрешния министър Даниел Митов трябваше да си подаде оставката, а не да се прави на " ощипана мома" И Борисов и Пеевски се надпреварват да купуват гласове, а институциите като МВР , Съд и Прокуратура са завладени от тях. Побъркаха народа за който уж работили. Образно казано Борисов е в основата на всички вреди, които донесе за България, а Пеевски си въобрази, че може да стане Министър - председател .катерийки се по гърба на Борисов , който вече смачкан до Земята.

    14:54 19.10.2025

  • 2 Сега е ред на Ямбол

    1 8 Отговор
    Бойко Рашковския директор на полицията в Ямбол да бъде пенсиониран и всички некадърници като тоя!

    14:55 19.10.2025

  • 3 Никой

    5 0 Отговор
    " Не пипайте организирата престъпност . Ще настане хаос ! " Следкато давате ред на марципаните и администрацията не се изненадвайте да получите същото колкото и да се напъвате да драскате .

    14:55 19.10.2025

  • 4 Ами кво да е

    3 1 Отговор
    Като шефа на МВР си подаде оставката.

    14:56 19.10.2025

  • 5 Разлог

    4 0 Отговор
    Хайде почвайте да ги мачкате при нас е трагедия без тяхно разрешение и чистачки не назначават

    14:57 19.10.2025

  • 6 Банско

    3 0 Отговор
    В нашия край е трагедия Радослав Ревански коли и беси и на сметарка не можеш да почнеш работа без тях

    15:01 19.10.2025

  • 7 Само да кажа

    2 0 Отговор
    Кадровика на Благоевградска област е Радослав Ревански

    15:04 19.10.2025

  • 8 Мутрака

    1 1 Отговор
    политизира МВР където са на заплата-пенсия и не използван отпуск и неработещи,а мутрака НСО-то което охранява с-и-я-а и резиденциите като в Балчик вместо фирма-охранителна пълно е с Администрация да гласуват за своите

    15:06 19.10.2025

