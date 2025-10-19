Новини
МВР търси нови кадри – ето какви са заплатите

МВР търси нови кадри – ето какви са заплатите

19 Октомври, 2025 17:58 1 434 17

Вакантни длъжности за 70 полицаи. Конкурсът е за старши полицай в районните управления на СДВР

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) търси служители. Обявен е конкурс за младши изпълнителски длъжности.

Вакантни длъжности за 70 полицаи. Конкурсът е за старши полицай в районните управления на СДВР.

Изисквания:

• Българско гражданство;

• Без осъждания и обвинения за умишлени престъпления;

• До 41 години;

• Средно образование.

Документи се приемат от 17 октомври до 17 ноември.

Конкурс за изпълнителски длъжности "младши разследващ полицай – старши разследващ полицай"

Вакантните длъжности са 10.

Изисквания:

• Българско гражданство;

• Без осъждания и обвинения;

• До 41 години;

• Висше образование – степен "бакалавър“ в областите социални, стопански и правни науки или сигурност и отбрана;

• Професионални направления: право или национална сигурност (АМВР).

Документи за тази позиция се приемат до 7 ноември.

Работници в кухня

Дирекция "Миграция" в МВР търси работник кухня - няма изискване за минимално образование, нито за трудов стаж.

Заплатата за длъжността е в размер до 1437 лева.

Има обява и за управител стол в дирекция "Миграция". За тази позиция се изисква поне средно образование, трудов стаж не се изисква.

Сред задълженията за позицията са:

Ръководи, координира и контролира цялостната производствена и обслужваща дейност на заведението на обществено хранене с цел постигане на качествено и пълно задоволяване на потребителското търсене.

Определя седмичната производствена програма и дневното план - меню.

Отговаря за ценоразписа, работата с касов апарат, опазване и внасяне на събраните суми от продадената храна в касата.

Провежда мероприятия за реализиране на икономии от гориво, електроенергия и топлоенергия, ограничаване износването на инвентар, посуда, работно облекло, намаляване фирите на продуктите.

Заплата за длъжността е в размер до 1663 лева. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

Огняр и електротехник

РУ Банско търси да назначи на трудов договор огняр и електромонтьор.

Основно изискване е притежаване на свидетелство за правоспособност за работа със съоръжения с повишено налягане и свидетелство за правоспособност минимум трета квалификационна група по електробезопасност.

Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;

Обявената заплата за длъжността – от 1312 лева до 1625 лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Двама полицаи си говореха на протеста че с извънредните от протестите си докарват по 6000 на месец.

    17:59 19.10.2025

  • 2 "ВРАГ НА НАРОДА"

    13 0 Отговор
    ДАЙТЕ ТАРИФАТА НА ПОДКУПИТ€!
    И ДА ЗНАЕТЕ КАНДИДАТ милицион€ри В МВР Б€ЗПЛАТНО НЯМА!

    Коментиран от #5

    18:01 19.10.2025

  • 3 МВР

    16 0 Отговор
    най-важното изискване е да целунат голямото Д...

    Коментиран от #4

    18:01 19.10.2025

  • 4 Лопи

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "МВР":

    голямото Д се интересува от по-високо в йерархията

    18:03 19.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Пред самият парламент си делят парите от наркодилърите и ми викат да се отдалеча че си говорят секретни работи.

    Коментиран от #17

    18:04 19.10.2025

  • 6 1488

    7 2 Отговор
    бг ще се оправи само и единствено
    като не остане и един бьлхарин жив

    18:04 19.10.2025

  • 7 Дориана

    8 0 Отговор
    Даниел Митов да си подава оставката и да каже сляп и глух ли е когато се купуват гласове или е спял по това време превръщайки се в нечия дебела патерица.

    18:05 19.10.2025

  • 8 оня с големия

    6 2 Отговор
    "Днешните политици са потомци на една класа от кокошкари излезли от землянките..."

    Коментиран от #10

    18:08 19.10.2025

  • 9 Сталин

    3 0 Отговор
    МВР- Ново Начало

    18:15 19.10.2025

  • 10 БРАВО

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с големия":

    точно така е и затова е такова положението!

    18:16 19.10.2025

  • 11 Селтак калтак

    3 0 Отговор
    Абсолютни глупости , просто полицайче със заплата под 3 хил няма. Дори тези малоумните дет ходят по мачове и т.н. с допълнителните часове става 4 хил. +

    18:17 19.10.2025

  • 12 бай Бай

    0 0 Отговор
    Тези заплатки на седница ли са?

    18:17 19.10.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Айде, който иска да е близо до мутри, криминали, престъпници да се цани. Заплатата не е от значение, покрай мутрите ще залебите, а отделно ще сте пазители на дебелия и ще биете обикновените хора по улиците

    18:21 19.10.2025

  • 14 После се чудим

    0 0 Отговор
    Бакалавър висше ли е вече? Наричаха го полувисше. Нямат акъла да учат, а ги взимат за разследващи полицаи. Това се отразява на качеството на разследванията.

    18:26 19.10.2025

  • 15 Артилерист

    2 0 Отговор
    Изискването за полицай да има средно образование означава, че той може да е завършил някое помощно училище (за бавно развиващи се, като Цв. Цв.) или занаятчийски техникум (обществено хранене, лозаро-винарски и тп), или вечерно гимназия след трети опит. Затова има толкова майтапи с поведението на полицаите. В тези ниско разрядни училища те получават не само повърхностно образование, слаба обща култура, но и лошо възпитание. А са призвани да се грижат за обществения ред и да дават пример за спазването му с поведението си. Полицаите си заслужават високо заплащане, но трябва да са по-избрани.

    18:26 19.10.2025

  • 16 Бяха старшинки

    0 0 Отговор
    Няма ли полицейско училище в Пазарджик? Къде изчезна? Или има полицейска академия като в американска комедия, нали сме демокрация. Въобще обучава ли ги някой?

    18:33 19.10.2025

  • 17 "ВРАГ НА НАРОДА"

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А мини-$тъ рът € да ни €лА ми товА!

    18:39 19.10.2025

