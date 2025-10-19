МВР търси нови кадри – ето какви са заплатите

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) търси служители. Обявен е конкурс за младши изпълнителски длъжности.
Вакантни длъжности за 70 полицаи. Конкурсът е за старши полицай в районните управления на СДВР.
Изисквания:
• Българско гражданство;
• Без осъждания и обвинения за умишлени престъпления;
• До 41 години;
• Средно образование.
Документи се приемат от 17 октомври до 17 ноември.
Конкурс за изпълнителски длъжности "младши разследващ полицай – старши разследващ полицай"
Вакантните длъжности са 10.
Изисквания:
• Българско гражданство;
• Без осъждания и обвинения;
• До 41 години;
• Висше образование – степен "бакалавър“ в областите социални, стопански и правни науки или сигурност и отбрана;
• Професионални направления: право или национална сигурност (АМВР).
Документи за тази позиция се приемат до 7 ноември.
Работници в кухня
Дирекция "Миграция" в МВР търси работник кухня - няма изискване за минимално образование, нито за трудов стаж.
Заплатата за длъжността е в размер до 1437 лева.
Има обява и за управител стол в дирекция "Миграция". За тази позиция се изисква поне средно образование, трудов стаж не се изисква.
Сред задълженията за позицията са:
Ръководи, координира и контролира цялостната производствена и обслужваща дейност на заведението на обществено хранене с цел постигане на качествено и пълно задоволяване на потребителското търсене.
Определя седмичната производствена програма и дневното план - меню.
Отговаря за ценоразписа, работата с касов апарат, опазване и внасяне на събраните суми от продадената храна в касата.
Провежда мероприятия за реализиране на икономии от гориво, електроенергия и топлоенергия, ограничаване износването на инвентар, посуда, работно облекло, намаляване фирите на продуктите.
Заплата за длъжността е в размер до 1663 лева. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.
Огняр и електротехник
РУ Банско търси да назначи на трудов договор огняр и електромонтьор.
Основно изискване е притежаване на свидетелство за правоспособност за работа със съоръжения с повишено налягане и свидетелство за правоспособност минимум трета квалификационна група по електробезопасност.
Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;
Обявената заплата за длъжността – от 1312 лева до 1625 лева.
