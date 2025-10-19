Столичната община: 80% от "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график

80% от софийските райони "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график, съобщиха от Столичната община (СО). Общината облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района, посочват още от СО.

През последните две седмици Общината разчита предимно на столичния завод за отпадъци, който нае няколко нови екипа - шофьори и оперативни работници.

Ключова роля има и Столичният инспекторат, който прави плановете, маршрутите и насочва екипите към критичните точки.

Предприятието за третиране на отпадъците нае един камион и получи още 9 от съседни общини и граждани - те ще останат на разположение на общината поне до края на годината, посочват от Общината.

От там подчертават и приноса на стотиците граждани доброволци в почистването.

Във връзка с усилията за дългосрочно решение за сметосъбирането н двата района зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева заяви по-рано тази седмица, че "Софекострой" е едно най-логичните стратегически решения за възлагане на чистотата в двата района.

В тази посока СОС вече гласува - по предложение на Общината, 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на неговия капацитет. Това е решаващата стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци, отбелязват от Общината.

Призив към гражданите

Общината продължава да разчита и призовава жителите на "Люлин" и "Красно село":

"Продължете разделното събиране: Използвайте цветните контейнери максимално ефективно.

Правете оборки: Грижете се за чистотата около контейнерите.

Използвайте временните точки: Продължавайте да използвате временните контейнери за едрогабаритни отпадъци, а при възможност за битови до пълното възстановяване на нормалното сметоизвозване".