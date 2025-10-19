Новини
България »
Столичната община: 80% от "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график

19 Октомври, 2025 18:17 399 5

  • столична община-
  • боклук-
  • люлин-
  • красно село

През последните две седмици Общината разчита предимно на столичния завод за отпадъци, който нае няколко нови екипа - шофьори и оперативни работници

Столичната община: 80% от "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

80% от софийските райони "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график, съобщиха от Столичната община (СО). Общината облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района, посочват още от СО.

През последните две седмици Общината разчита предимно на столичния завод за отпадъци, който нае няколко нови екипа - шофьори и оперативни работници.

Ключова роля има и Столичният инспекторат, който прави плановете, маршрутите и насочва екипите към критичните точки.

Предприятието за третиране на отпадъците нае един камион и получи още 9 от съседни общини и граждани - те ще останат на разположение на общината поне до края на годината, посочват от Общината.

От там подчертават и приноса на стотиците граждани доброволци в почистването.

Във връзка с усилията за дългосрочно решение за сметосъбирането н двата района зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева заяви по-рано тази седмица, че "Софекострой" е едно най-логичните стратегически решения за възлагане на чистотата в двата района.

В тази посока СОС вече гласува - по предложение на Общината, 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на неговия капацитет. Това е решаващата стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци, отбелязват от Общината.

Призив към гражданите

Общината продължава да разчита и призовава жителите на "Люлин" и "Красно село":

"Продължете разделното събиране: Използвайте цветните контейнери максимално ефективно.

Правете оборки: Грижете се за чистотата около контейнерите.

Използвайте временните точки: Продължавайте да използвате временните контейнери за едрогабаритни отпадъци, а при възможност за битови до пълното възстановяване на нормалното сметоизвозване".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    3 1 Отговор
    Елате пред ТОПЛОФИКАЦИЯ на ул. Природа. Кофите преливат, боклуцинте разнасят зарази. Същото е в съседните улици!

    18:19 19.10.2025

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    График на Терзиев който желае да прибере милиони от договорите за почистване това е цялата работа Останалото са празни лъжи за наивници

    18:21 19.10.2025

  • 3 ХаХа

    0 0 Отговор
    Фирмите на шуши и бацо де искат 400 кинта на тон ша уйзгорят. Пък и сутрин га тръгна за работа в 8 го нема боклукчийския камион де заема целата улица

    18:24 19.10.2025

  • 4 Люлин

    2 0 Отговор
    Какво разделно събиране като контейнерите не се виждат, нито цветни, нито безцветни!? Наглеци! Като си правите политически пиар, че борите мафията, правете го не на наш гръб. Защо не си направихне предварително общински фирми, искане от други градове, дори от чужбина - е къде е Сърбия. За нищо не ставате !

    18:26 19.10.2025

  • 5 Георги

    1 0 Отговор
    какъв график, какви 5 евро? Идете снимайте кофите из Люлин да видите колко се събират. Добре, че някои си разнасят боклука по съседни квартали, навсякъде прелива. Около всяка кофа иман между 70 и 100м2 заети от торби и боклуци.

    18:27 19.10.2025

Новини по градове:
