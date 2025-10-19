Новини
България »
Първан Симеонов: За Радев е по-добре изборите да са по-далече

Първан Симеонов: За Радев е по-добре изборите да са по-далече

19 Октомври, 2025 19:45, обновена 19 Октомври, 2025 19:49 507 8

  • първан симеонов-
  • добромир живков-
  • социолози-
  • политика

Влизането на „ДПС-Ново начало“ в това правителство не е безпроблемно, смята социологът Добромир Живков

Първан Симеонов: За Радев е по-добре изборите да са по-далече - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Утре продължават разговорите между управляващите как ще продължи управлението на държавата - със или без Пеевски.

Във вторник - два дни след изборите в Пазарджик, лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов даде заявка за преформатиране на властта. Това се случи в монолог, излъчван на живо в социалните мрежи. В петък вече картината беше различна.

Ако във вторник Борисов разклати дървото на кабинета, защо от него не започнаха да падат министри?

„Защото, вероятно, не зависи много вече от Борисов. И защото - ако въобще имаше замисъл в това и ако въобще има някакъв смисъл в това, тук става дума за самия Борисов, а не за кабинета. Ако аз съм на мястото на Борисов и „наритам“ толкова сериозно партньорите си, поставя под съмнение всички назначения, изложа партията си, донякъде и себе си – ще искам нещо. Ако бях на мястото на Борисов, сега бих поискал да съм премиер - срещу някаква форма на влизане на „Новото начало“ във властта“.

Това коментира в „120 минути“ на bTV политологът Първан Симеонов.

„Това би изглеждало като добра сделка, защото „Новото начало“ така и така, влиза. То, вероятно, е влязло през задния вход в ГЕРБ много отдавна. И Борисов знае това. То расте - и Борисов знае това. Затова толкова емоционално и даже нездраво реагира“, посочи той.

„Защо Борисов да не опита да е премиер сега - при положение, че очевидно го иска и в името на рекорда, и в името на историята, в името на знам ли аз какво - тогава би имало смисъл. А ако не стане това - аз не виждам какъв въобще беше смисълът на тази сцена. И ми се струва, че с тези движения Борисов потъна още повече, заедно с партията си. А ако поиска това, както се видя, партньорите му могат да се съгласят. Струва ми се, че те са готови на всичко“, коментира политологът.

„Аз мисля, че все още не сме стигнали до решаващата фаза на това последно действие. Влизането на „ДПС-Ново начало“ в това правителство, официално в изпълнителната власт, не е безпроблемно. Не е безпроблемно, защото лидерът, господин Пеeвски, все пак е санкциониран за корупция. И мисля, че в този времеви прозорец, по-настоящем, има много внимателно следене на реакциите - особено на нашите партньори“, посочи социологът Добромир Живков.

„И тази реакция, или тези реакции, ще определят в някаква степен и ще повлияят на това как точно ще се случи влизането на „Ново начало“ в това управление. То е пределно ясно", посочи той.

По думите на Първан Симеонов е напълно възможно да се случат някакви преформатирания, но "ако въобще има някаква логика Борисов нещо да осребри, то това е да пробва да бъде премиер."

Според него след изборите в Пазарджик и на национално ниво прагматичният вот - занаятчийски, зависим, купен, ще започне да се ориентира към "ДПС-Ново начало".

"Във вторник мисля, че беше официализиран финалният етап на модела "Борисов". Ние вече влизаме в следващия етап - Делян Пеевски ли ще бъде, "Новото начало ли ще бъде", той е по-различен, но е доразвитие на модела, които имаме до момента", отбеляза Добромир Живков.

"Ние сме на абсолютно на нов етап и този етап е вече официално обявен", допълни той.

Според Първан Симеонов ИТН винаги са готови на "красиви жестове", а ако изборите са по-нататък, то това би било по-добре за Румен Радев.

Добромир Живков отбеляза, че не е изключено сблъсъкът оттук нататък да бъде между Пеевски и Радев.

"Ние тук сякаш се движим към една държава, една държавност, която иска да придобие абсолютно всичко в изпълнителната власт в дадения момент и това да бъде починено на едни определени цели", посочи той.

"Нека да си дадем сметка, че това препраща към едни времена, които са минали преди 70 години", допълни социологът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво влизане бе ?

    2 0 Отговор
    нереза командва всички а преди него един пиян циганин раздаваше всички порции

    19:51 19.10.2025

  • 2 БОЗА

    10 0 Отговор
    С Путин се събуждат...с Радев заспиват...и сънуват по цяла нощ кошмари от Тръмп...през деня мислят,за Украйна и Урсула... ;-)))))

    19:53 19.10.2025

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    19:54 19.10.2025

  • 4 Майна

    0 2 Отговор
    Това се..работи
    Британиш знаят...
    Когато българите встанат, ще изкарат " печеният" им кадър- сега му доопичат имиджа на народи защитник.

    Хората забравят и са лековерно- пак ще има ала- бала

    19:55 19.10.2025

  • 5 Дориана

    3 0 Отговор
    Първан Симеонов да каже за кого по- напред е удобно- За Борисов, за Пеевски или за неговата дебела патерица ?

    19:57 19.10.2025

  • 6 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Господарят може да си позволи "демокрация" след като това му е опорната точка и главна пропаганда опаковка на тиранията му. Господарят е САЩ, и никак не иска свобода за колонията България. В НОТО ли сме в ЕС ли сме, окупирани ли сме от американските бази? Значи кой командва тук, и той нарежда политиците и всичко тук, и фалшивите изборни резултати. Според официални документи, семейство Маркос (главно той и жена му Имелда) са присвоили 5 – 10 милиарда долара по време на режима си. Чието управление е печално известно с повсеместна корупция, разточителство и бруталност. Има подкрепата на САЩ и някои историци считат, че американската подкрепа на правителството на Маркос е единствената причина, поради която режимът му се задържа толкова време. Всичките 5 американски президента от 1965 до 1985 г. поддържат добри взаимоотношения с режима на Маркос, главно за да задържат американските бази на територията на Филипините, които са техен съюзник.

    19:59 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой го

    1 0 Отговор
    интересува това , бе ? ВАЖНОТО е кое е по - добре за България и за българския народ !

    20:07 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове