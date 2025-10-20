Времето днес, прогноза за понеделник, 20 октомври: Предимно слънчево, слаб източен вятър

В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли, предаде БНТ.
Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5°, като на места в котловините ще има условия за слана. През деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.
Предимно слънчево със слаб вятър ще бъде и на морския бряг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В планините ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин до умерен от северозапад. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област.
