Петър Чолаков: Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на кабинета

Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на правителството. Лидерът на "ДПС-Ново начало" се държи като министър-председател и държавен глава - Кралят Слънце. А това работи в негов интерес. Това каза политологът Петър Чолаков в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.
"Основният проблем е, че Борисов изглежда слаб. А когато се стигне дотам, започват да те смятат за такъв и да се държат така с теб. Нови избори не са полезен ход, защото там ще излезе Радев, превръщането му в шофьор му прави политически пиар. Управляващите блокират парламента, а това е изстрел в крака. Пеевски е в кабинета отдавна, просто официално ще се анонсира, че вече ще има министри. А това ще направи Борисов да изглежда още по-слаб", подчерта Чолаков.
Политологът Цветанка Андреева посочи, че очевидно има воля да се преформатира кабинета на принципа на вече споделена власт и носене на ясна отговорност.
"Ще се избере нов председател на парламента. Не става дума за лични отношения между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", а за нов вид ситуиране на правителството, в което евентуално ще се включи и формацията на Пеевски с управленска квота, което ще донесе по-голяма стабилност. Единственото ядро, около което може да се създаде правителство, това е ГЕРБ, няма друга алтернатива, така че партията е в особено силна позиция. Коалицията е идеологически много трудна с взаимно изключващи се компоненти. Борисов и Пеевски са много по-идеологически близки, по линия на противопоставянето си срещу Радев", коментира Андреева.
По думите ѝ Борисов публично е овластил Желязков и му е развързал ръцете. "Лидерът на ГЕРБ се обърна към опозицията и им показа, че са несъстоятелни, оттегляйки кворума. Премиерът е силна фигура, пребори кампания срещу Радев във връзка с еврото, той залага авторитета си в момента", смята политологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Номера на китайката
На Боко са му поставили две задачки
1. Да спре транзитирането на руски газ
2. Да се извърши превалутирането на спестяванията
И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
никакви предсрочни избори няма да има.
И понеже Боко е спецполитик се опитва да
"натопи" в отговорностите и ... еефски.
Няма само той да обира минусите я.
Запазете написаното за това, което се говори
сред хората и да видим какво ще стане.
10 Нас не ни е вече страх от Вас
в студ вдървени гласувахме с набъбнала наслада първобитна, от душа с усмивка с вот за него,
ЗА ПЕЕВСКИ!
Страха си ние умъртвихме и гласувахме- ЗА БЪДЕЩЕТО, просто за РОДИНАТА- България!
Да, преследват ни сега,затварят ни в зандани, в РПУ-та, все кауши разни!
Да, нас ни ритат-питат по полицейски с глас гъгнив противен: Ти защо за Пеевски гласува?
Вкупом от мазето тъмно с дъх на смърт и мърша сатанинска, с кървав хрип избликнал от усти разбити, с глас метален, нечовешки,
Отговорихме като един: Нас не ни е страх от Вас, даже смешно ни е като гледаме на Вас!
Ха-Ха!
Ще пишем ний живота НОВ, без такива като ВАС!
