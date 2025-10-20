Новини
Петър Чолаков: Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на кабинета

20 Октомври, 2025 10:13 595 15

Очевидно има воля да се преформатира кабинета на принципа на вече споделена власт и носене на ясна отговорност, коментира и политологът Цветанка Андреева

Петър Чолаков: Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на кабинета - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на правителството. Лидерът на "ДПС-Ново начало" се държи като министър-председател и държавен глава - Кралят Слънце. А това работи в негов интерес. Това каза политологът Петър Чолаков в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.

"Основният проблем е, че Борисов изглежда слаб. А когато се стигне дотам, започват да те смятат за такъв и да се държат така с теб. Нови избори не са полезен ход, защото там ще излезе Радев, превръщането му в шофьор му прави политически пиар. Управляващите блокират парламента, а това е изстрел в крака. Пеевски е в кабинета отдавна, просто официално ще се анонсира, че вече ще има министри. А това ще направи Борисов да изглежда още по-слаб", подчерта Чолаков.

Политологът Цветанка Андреева посочи, че очевидно има воля да се преформатира кабинета на принципа на вече споделена власт и носене на ясна отговорност.

"Ще се избере нов председател на парламента. Не става дума за лични отношения между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", а за нов вид ситуиране на правителството, в което евентуално ще се включи и формацията на Пеевски с управленска квота, което ще донесе по-голяма стабилност. Единственото ядро, около което може да се създаде правителство, това е ГЕРБ, няма друга алтернатива, така че партията е в особено силна позиция. Коалицията е идеологически много трудна с взаимно изключващи се компоненти. Борисов и Пеевски са много по-идеологически близки, по линия на противопоставянето си срещу Радев", коментира Андреева.

По думите ѝ Борисов публично е овластил Желязков и му е развързал ръцете. "Лидерът на ГЕРБ се обърна към опозицията и им показа, че са несъстоятелни, оттегляйки кворума. Премиерът е силна фигура, пребори кампания срещу Радев във връзка с еврото, той залага авторитета си в момента", смята политологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Не, просто наближава срещата между Вова и Тайпи на Шипка и трябва да има двама представители на местните туземци.

    10:16 20.10.2025

  • 2 Боко

    4 1 Отговор
    го затиснаха до стената , хич не му е комфортно сега .

    10:17 20.10.2025

  • 3 Дориана

    7 3 Отговор
    Борисов, да излезе и каже за хората ли работи или за Пеевски ? Как работи за хората като в България се шири корупция, рекети, доноси, кражби , диктатура, политически затворници вкарани в затворите по доноси, неработещи за народа и зависими Съд и Прокуратура, завладени институции, масово купуване на гласове и фалшифициране на избори ? Това ли е цената за българския народ да го вкара насила в Еврозоната без референдум? Това което прави кабинета Желязков подчинено на Пеевски провокира отлагане на Еврото за България. Не може при продънен стъкмен фалшив бюджет от три процента и ширеща се корупция и диктатура България да влезе в Еврозоната неподготвена заради егото на някои политици които са на принципа- След мен- потоп. Борисов да си подава оставката и да се маха заедно с Пеевски. Тяхната работа не е за народа, а закопаване на народа с изтеглени дългове и последващи кражби.

    10:18 20.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    "Лидерът на ГЕРБ се обърна към опозицията и им показа, че са несъстоятелни, оттегляйки кворума." 🤣🤣🤣🤣

    10:18 20.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Властта абдикира и така показала, колко е силна
    🤣🤣🤣🤣

    10:20 20.10.2025

  • 6 по скоро заяви

    3 0 Отговор
    че ще подкрепи кабинета . по лошо е на избори . служебен кабинет ще е от радев . на друга посока ще се бута топката . а с бойчо са си партия . от години . сектора сигурност е това делян , алексей , пепо еврото , от радевата чета 3-4 , и 6-7 експерти . все искат милиарди . после като обезпаричат други сектори и се покриват . сглобки , глупости , раздувки . паскал. таки . вълка . глупости . ружа .

    10:21 20.10.2025

  • 7 Номера на китайката

    4 1 Отговор
    ГОВОРИ СЕ, ЧЕ:
    На Боко са му поставили две задачки
    1. Да спре транзитирането на руски газ
    2. Да се извърши превалутирането на спестяванията
    И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
    Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
    никакви предсрочни избори няма да има.
    И понеже Боко е спецполитик се опитва да
    "натопи" в отговорностите и ... еефски.
    Няма само той да обира минусите я.
    Запазете написаното за това, което се говори
    сред хората и да видим какво ще стане.

    Коментиран от #11

    10:22 20.10.2025

  • 9 оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    10:25 20.10.2025

  • 10 Нас не ни е вече страх от Вас

    3 1 Отговор
    Аз и хората от махалата, черни боси, гладни, в ранно тъмно утро сред черни стърнища,
    в студ вдървени гласувахме с набъбнала наслада първобитна, от душа с усмивка с вот за него,
    ЗА ПЕЕВСКИ!
    Страха си ние умъртвихме и гласувахме- ЗА БЪДЕЩЕТО, просто за РОДИНАТА- България!
    Да, преследват ни сега,затварят ни в зандани, в РПУ-та, все кауши разни!
    Да, нас ни ритат-питат по полицейски с глас гъгнив противен: Ти защо за Пеевски гласува?
    Вкупом от мазето тъмно с дъх на смърт и мърша сатанинска, с кървав хрип избликнал от усти разбити, с глас метален, нечовешки,
    Отговорихме като един: Нас не ни е страх от Вас, даже смешно ни е като гледаме на Вас!
    Ха-Ха!
    Ще пишем ний живота НОВ, без такива като ВАС!

    10:26 20.10.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ЧОЛАКА Е ПОДЛОГА НА ......................... "ЧИЧО РУМЕН" и ПАРТИЯТА НА УМНО - КРАСИВИТЕ "ШАРЛАТАНИ" ........................... ФАКТ !

    10:28 20.10.2025

  • 14 Чолаков

    1 0 Отговор
    Вероятно малце съм се пос рал.

    10:29 20.10.2025

  • 15 Хмм

    1 2 Отговор
    ДПС вече замества ГЕРБ, ние отдавна тук във форума говорим, апетитът идва с яденето, разликата е че пеевски е в международна изолация, а за ГЕРБ непрекъснато идваха от ЕНП да го подкрепят, ДБ също са в ЕНП и затова борисов искаше нова сглобка, но с правителство на ГЕРБ

    10:36 20.10.2025

