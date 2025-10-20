28% от работодателите в България планират да наемат служители

Близо всеки трети работодател в България планира да разшири екипите си в периода октомври 2025 г. - март 2026 г. според деветото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ).
Проучването, базирано на мненията на 1017 работодатели от 12 индустрии, показва оптимизъм на пазара на труда. Докато 28% предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав. Така нетният коефициент на заетост достига +6% – ръст от три процентни пункта спрямо предишния изследван период.
„Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти – те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.
„Интересен е фактът, че с оглед на нуждата на икономиката ни от поне 300 000 работници само 23% от анкетираните работодатели имат или биха наели хора от трети страни. Това ясно показва, че България трябва да разработи целенасочена миграционна политика, ясна държавна стратегия и законодателство, което да улесни и ускори процеса по привличане на специалисти отвън,“ допълни тя.
ИТ секторът води с най-оптимистични планове
Секторът на информационните технологии показва най-силен ръст в очакванията за наемане на нови служители (+23%), следван от производството (+18%), търговията на едро и дребно (+16%) и финансовите и застрахователни дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%).
Позитивни, макар и по-умерени очаквания има и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+9%), „Строителство“ (+8%), „Аутсорсинг“ (+7%), „Транспорт, складиране и комуникации“ (+6%), „Публичен и социален сектор“ (+3%) и „Електричество, газ и вода“ (+1%).
„Предстоящите месеци ще донесат растеж за редица индустрии. За да останат конкурентоспособни, талантите трябва да инвестират в нови умения – особено в сферата на изкуствения интелект и новите технологии. В свят, в който промяната е постоянна, гъвкавостта и готовността за адаптация са най-ценните качества,“ каза Надя Василева.
Регионални различия
София (+65%) и Пловдив (+17%) планират най-активно разширяване на екипите, докато във Варна (+8%) и Бургас (+8%) прогнозите се понижават със съответно четири и два процентни пункта спрямо предишните шест месеца, а в Русе (+2%) остават същите.
„Данните недвусмислено сочат, че българският пазар на труда демонстрира устойчивост въпреки глобалната несигурност. Виждаме как компаниите постепенно се адаптират към новата реалност и търсят начини да растат. Организациите, които инвестират в развитието на своите хора днес, изграждат дигиталните и аналитични умения на екипите си и създават гъвкави работни модели, ще бъдат безспорните лидери на утрешния ден. Това е момент на преосмисляне и трансформация, който изисква смелост и визия,“ заключава Василева.
