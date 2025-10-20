Новини
28% от работодателите в България планират да наемат служители

28% от работодателите в България планират да наемат служители

20 Октомври, 2025 11:03 779 17

Пазарът на труда остава оптимистичен въпреки икономическите предизвикателства

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо всеки трети работодател в България планира да разшири екипите си в периода октомври 2025 г. - март 2026 г. според деветото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ).

Проучването, базирано на мненията на 1017 работодатели от 12 индустрии, показва оптимизъм на пазара на труда. Докато 28% предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав. Така нетният коефициент на заетост достига +6% – ръст от три процентни пункта спрямо предишния изследван период.

„Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти – те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

„Интересен е фактът, че с оглед на нуждата на икономиката ни от поне 300 000 работници само 23% от анкетираните работодатели имат или биха наели хора от трети страни. Това ясно показва, че България трябва да разработи целенасочена миграционна политика, ясна държавна стратегия и законодателство, което да улесни и ускори процеса по привличане на специалисти отвън,“ допълни тя.

ИТ секторът води с най-оптимистични планове

Секторът на информационните технологии показва най-силен ръст в очакванията за наемане на нови служители (+23%), следван от производството (+18%), търговията на едро и дребно (+16%) и финансовите и застрахователни дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%).

Позитивни, макар и по-умерени очаквания има и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+9%), „Строителство“ (+8%), „Аутсорсинг“ (+7%), „Транспорт, складиране и комуникации“ (+6%), „Публичен и социален сектор“ (+3%) и „Електричество, газ и вода“ (+1%).

„Предстоящите месеци ще донесат растеж за редица индустрии. За да останат конкурентоспособни, талантите трябва да инвестират в нови умения – особено в сферата на изкуствения интелект и новите технологии. В свят, в който промяната е постоянна, гъвкавостта и готовността за адаптация са най-ценните качества,“ каза Надя Василева.

Регионални различия

София (+65%) и Пловдив (+17%) планират най-активно разширяване на екипите, докато във Варна (+8%) и Бургас (+8%) прогнозите се понижават със съответно четири и два процентни пункта спрямо предишните шест месеца, а в Русе (+2%) остават същите.

„Данните недвусмислено сочат, че българският пазар на труда демонстрира устойчивост въпреки глобалната несигурност. Виждаме как компаниите постепенно се адаптират към новата реалност и търсят начини да растат. Организациите, които инвестират в развитието на своите хора днес, изграждат дигиталните и аналитични умения на екипите си и създават гъвкави работни модели, ще бъдат безспорните лидери на утрешния ден. Това е момент на преосмисляне и трансформация, който изисква смелост и визия,“ заключава Василева.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    13 1 Отговор
    Планират ли да дават и заплати отговарящи на бедния немец? Защото цените са ни по-високи от Германия, пък заплатите са в пъти по-ниски? За един финансов министър питам? Тоз с имотите по южната ни съсдека.

    Коментиран от #3, #4

    11:07 20.10.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор
    моля да намалите заплатите да не се помпи излишно инфлацията

    11:08 20.10.2025

  • 3 Търсят си робове

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Да хвърлят трохи на роба и утре пак да копа на мутромилиционерите комунисти

    11:09 20.10.2025

  • 4 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    нормално е да се взема заплата на три месечие , иначе се помпа излишно инфлацията!

    11:09 20.10.2025

  • 5 От къде ?

    6 0 Отговор
    То и от Камбоджа няма да дойдат!

    Коментиран от #7

    11:10 20.10.2025

  • 6 търсенето на кадри остава устойчиво

    5 0 Отговор
    за бачкери и хамали търсенето на кадри остава устойчиво за мизерна заплатка
    щом и внасят от азия

    а за ИТ калинки има ли още службици

    11:10 20.10.2025

  • 7 От къде ?

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "От къде ?":

    явно не си пътувал
    и си мислиш че тук едва ли не е най зле по света
    в азия работят за 3 пъти по малко
    и мераклии има много за тук
    и в софия вече
    не само на черноморието през лятото

    11:13 20.10.2025

  • 8 работодателите са х . неизвестен брой

    0 0 Отговор
    завършващи студенти са 60 000 . или повече . всичко учено и недоучило ходи в армия, черква, болница, строеж , или кеси по сайтовете кат експерт . с голямата промяна в професиите станаха и преобразувания в кадрите . така от 9 милиона станахме 6,5 милиона . малцинствата си запазиха бройката . не е случайно и хленченето на канесебетата . разликите в работодателите е в пъти огрромна . затова се показват удобни критерии . пример : топлофикация и кауфланд . 2 работодатели . или : технически университет и арсенал . перспективите са военните стоки . те да правят икономиката .

    11:14 20.10.2025

  • 9 Бойко Българоубиец

    9 0 Отговор
    Търсим крупиета, шифьори и сервитьорки 😉 😏 то друга икономика няма 😆

    Коментиран от #10

    11:16 20.10.2025

  • 10 Гербер

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойко Българоубиец":

    И продавачки в лидл шефе 😋

    11:16 20.10.2025

  • 11 Абе

    4 0 Отговор
    А планират ли да им плащат?

    11:25 20.10.2025

  • 12 Да ва светна

    0 0 Отговор
    Каквито са работниците такива са и работодателите. При ЦоЦиализъмът казвахме ние се правим ,че работим ,те се правят ,че ни плащат .Все още е актуално

    11:28 20.10.2025

  • 13 1017 работодатели от 12 индустрии

    2 0 Отговор
    са склонни да платят 1077 лв. бруто месечно за висококвалифициран труд, докато дребния бизнес е склонен да осигурява на 4 часа , на 2 часа и нещо отгоре в плик ако е доволен шефът каквото и да означава това. Това не е оптимизъм, а е краят на историята.

    11:28 20.10.2025

  • 14 Надявам се че неискат да наемат

    2 0 Отговор
    Ниско платен труд

    Не че нещо ама доста хора търсят работа не като общаци чистачи и бариераджии

    11:38 20.10.2025

  • 15 Перо

    2 0 Отговор
    Работодатели на наематели за разнос на наркотици, охранители, миячи на чинии, просяци и всевъзможни мошеници от сферата на “услугите”! Няма други позиции в БГ!

    11:39 20.10.2025

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    В България имаме силна икономика. Държавни служители купуват апартаменти с рушвети, остатъка харчат по заведения и коли, които ремонтират в сервизи. Това обхваща почти цялата ни икономика. Останалите са някакви призраци, на минимална заплата, на които им е почти безразлично дали са живи или не.

    11:42 20.10.2025

  • 17 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Добре че са включили Видин и Монтана към регион София, щото ако бяха показали реалната картинка, щеше да трябва да му спрат парите на това грандаджийско лъжливо НПО.
    Аз ям грах, ти ядеш свинско, значи и двамата ядем свинско с грах за обяд.

    12:20 20.10.2025

