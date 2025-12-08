Димитър Манолов: Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис

Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис. Това заяви пред bTV Димитър Манолов-лидер на КТ "Подкрепа", цитиран от novini.bg.

Структурните промени не се случват за 3 дни, стартирахме дебат, за да започнат да се случват - например премахването на автоматизмите при заплатите, каза Добри Митрев, председателят на УС на БСК.

Трябва да гледаме в един по-далечен хоризонт, допълни той.

10% увеличение ще има за хората в обществения сектор, а парите за младите лекари ще дойдат през бюджета на Министерство на здравеопазването.

Манолов заяви, че от следващата година "управляващите трябва да бъдат подкарани от самото начало"