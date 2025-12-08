Димитър Манолов: Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис

Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис. Това заяви пред bTV Димитър Манолов-лидер на КТ "Подкрепа", цитиран от novini.bg.
Структурните промени не се случват за 3 дни, стартирахме дебат, за да започнат да се случват - например премахването на автоматизмите при заплатите, каза Добри Митрев, председателят на УС на БСК.
Трябва да гледаме в един по-далечен хоризонт, допълни той.
10% увеличение ще има за хората в обществения сектор, а парите за младите лекари ще дойдат през бюджета на Министерство на здравеопазването.
Манолов заяви, че от следващата година "управляващите трябва да бъдат подкарани от самото начало"
1 Менте
09:10 08.12.2025
2 Пиянка Залянка
09:11 08.12.2025
3 Синдикален член
09:12 08.12.2025
4 450 евро чисто замразени 5 години
ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
09:14 08.12.2025
5 Един
09:14 08.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 безпартиен
09:16 08.12.2025
8 жйниве
09:16 08.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вечния
Коментиран от #25
09:21 08.12.2025
15 сопите
09:22 08.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаити
09:24 08.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #27
09:26 08.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 до нова година и ще им мине
09:27 08.12.2025
24 тиквенсониада
09:27 08.12.2025
25 кара колю
До коментар #14 от "Вечния":Вечен много си добър ,имаш + от мен
09:27 08.12.2025
26 аз съм твърдо против
Коментиран от #33
09:28 08.12.2025
27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това е все едно семейство да получава доход примерно 1 000 лв месечно, а да планира да харчи по
1 050 лв❗ Така за две години ще се окаже с една заплата на минус, а парите ОТКЪДЕ🤔
09:29 08.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 зелен петел
09:30 08.12.2025
30 Само Питам
Коментиран от #32, #38
09:31 08.12.2025
31 Оракула от Делфи
работят за най -богатите олигарси в Европа!
Манолов или си подай оставката , или отивай на неделно училще ,
бъркаш думата "Бюджет" с Коледен Банкет!
09:31 08.12.2025
32 незнам
До коментар #30 от "Само Питам":Но със сигурност няма средства за живот по островите. Асеня затова се е разпенил.
09:32 08.12.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #26 от "аз съм твърдо против":Ти пак пишеш без да знаеш❗
Държавата НЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ УЛИЦАТА,
а хората излязоха на улицата ЗАЩОТО НЕ СА ДОВОЛНИ от тези които ги управляват❗
Коментиран от #34
09:32 08.12.2025
34 каква е гаранцията
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":че ще са доволни от следващите?
Коментиран от #39, #45
09:33 08.12.2025
35 до нова година и ще им мине
09:34 08.12.2025
36 ПЪГУОШ
Е , стига де , това е прекомерно Брутално и Жестоко ! Имайте малко милост !
09:37 08.12.2025
37 Дядо Мраз
09:39 08.12.2025
38 трой унция
До коментар #30 от "Само Питам":Не знаем за Къщата , но за ЧЕКМЕДЖЕТА трябва да е помислено ! Дали в кюлчата , дали в пачки по 500 ......Трябва да се поддържа нивото на спящия красавец , нали ?
09:40 08.12.2025
39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #34 от "каква е гаранцията":Ех безНИКовче сляпо , като къртиче,
Ами вече над 15 години "следващите" всъщност са все СЪЩИТЕ❗
Ама слепите къртици само лаете от дупките без да виждате❗
Народът вече десетилетие протестира срещу ТИКвун и ПРАсчо, а все те ми управляват🤔
Коментиран от #40, #41
09:40 08.12.2025
40 Анджо
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Кажи нещо добро за ПП И ДБ. Качиха се на власт и какво.
Коментиран от #56
09:43 08.12.2025
41 не обиждай
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Зададох ти елементарен въпрос. Каква е гаранцията, че улицата ще хареса следващата власт? И до кога държавата ще се управлява от улицата?
Коментиран от #47, #61
09:46 08.12.2025
42 Анджо
09:46 08.12.2025
43 Г - н Манолов,
09:46 08.12.2025
44 който иска да управлява
09:46 08.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 въпрос на гледна точка
До коментар #45 от "сидероДРОМОС":Беден протестиращ, който изхрърля през балкона 50 хиляди евро на непознати, не може да управлява страната.
09:50 08.12.2025
47 Анджо
До коментар #41 от "не обиждай":Държавата се управлява от народа и народа слети като не му харесва начин на управление, трябва да бъде коригирано, но не и да се дават постоянно оставки на правителствата. Вече видяхме и този ценарий. Нищо лично.
Коментиран от #48, #58
09:50 08.12.2025
48 държавата се управлява от народа
До коментар #47 от "Анджо":но не от улицата
Коментиран от #50
09:51 08.12.2025
49 Децимация
09:52 08.12.2025
50 Анджо
До коментар #48 от "държавата се управлява от народа":И от улицата, защото може да си им гласувал доверие и да те излъжат. Улицата и показва грешките, но пак казвам ,че не е задължително да се дава оставка на правителството, трябва да направят правилното управление.
Коментиран от #57, #60
09:55 08.12.2025
51 Тоя па
09:55 08.12.2025
52 сидероДРОМОС
Защо , когато хората скачаха срещу Станишев , бяха добри протестиращи , а когато скачат срещу шайката на Бойо и нОВ Шиши , вече стават лоши ли ?
09:56 08.12.2025
53 "демократ"
09:59 08.12.2025
54 Тракиец
10:00 08.12.2025
55 Смях и Сеир
При него се е справил добре. Имал си къща в Барселона , пък си я нямал. После таз къща се оказа продадена. Що ли , щом като всичко около нея е УЖ наред ?
Спиш до чекмеджета и шкафчета , при това пълни с пачки и то от 500 Е , а в добавка и кюлче , до кюлче , до кюлче. Не стига това , ами и с пищоф отгоре , да ги пази !
Така се прави БЮДЖЕТ !
10:00 08.12.2025
56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #40 от "Анджо":Ами те си мислеха, че те се качиха и те управляват, а всъщност тях ги качиха във властта и тях ги управляваха онези същите ❗ Нали знаеш, че "Шайка"-та, ГЕ"П не беше опозиция, а пак беше на власт❗
10:01 08.12.2025
57 мхм
До коментар #50 от "Анджо":и до кога така?
10:01 08.12.2025
58 който иска да управлява
До коментар #47 от "Анджо":Да спечели изборите и да си направи правителство.
10:02 08.12.2025
59 Ровя В явоР
Че ако не , може да оттегли подкрепата си и Бб да плаче сам и самотен без авера си !
10:04 08.12.2025
60 каква е тази улица
До коментар #50 от "Анджо":на която поръчват музиката Черепа и Бобокови?
10:04 08.12.2025
61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #41 от "не обиждай":НЕ СЕ ОБИЖДАЙ, ако имаше нещо в това над шията, щеше да разбереш, че ти отговорих и на двата въпроса❗
Първо, не улицата управлява- няма нито едно решение, закон или искане ПОДПИСАНО от улицата❗
Второ, новите всъщност са СТАРИТЕ- Данчо Ментата например е вече над ДВАДЕСЕТ години във ВСЕКИ НОВ ПАРЛАМЕНТ❗
Сламен Желязков колко да е нов и независим след като той бе хванат с надпечатани 400 000 хиляди бюлетини🤔 Колко повече са били в действителност НИКОЙ не знае, а кой ги е поръчал и платил - ВСЕКИ знае❗
Та, ако имаше с какво да мислиш- нямаше да ми губиш времето с въпросите си БЕЗ.МИСЪЛ❗
Коментиран от #63
10:11 08.12.2025
62 Левски
10:11 08.12.2025
63 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":...бе хванат с надпечатани 400 000🤔, ХИЛЯДИ, бюлетини....
10:14 08.12.2025