Димитър Манолов: Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис

8 Декември, 2025 09:08

  • димитър манолов-
  • бюджет-
  • работодатели-
  • синдикати-
  • компромис

Структурните промени не се случват за 3 дни, стартирахме дебат, за да започнат да се случват - например премахването на автоматизмите при заплатите, каза Добри Митрев, председател на УС на БСК.

Димитър Манолов: Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма бюджет, който да угоди хем на работодателите, хем на синдикатите, винаги е компромис. Това заяви пред bTV Димитър Манолов-лидер на КТ "Подкрепа", цитиран от novini.bg.

Структурните промени не се случват за 3 дни, стартирахме дебат, за да започнат да се случват - например премахването на автоматизмите при заплатите, каза Добри Митрев, председателят на УС на БСК.

Трябва да гледаме в един по-далечен хоризонт, допълни той.

10% увеличение ще има за хората в обществения сектор, а парите за младите лекари ще дойдат през бюджета на Министерство на здравеопазването.

Манолов заяви, че от следващата година "управляващите трябва да бъдат подкарани от самото начало"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Менте

    17 1 Отговор
    На пееески личният синдикат..... в който няма и 500 члена вече

    09:10 08.12.2025

  • 2 Пиянка Залянка

    12 1 Отговор
    Пияндe такова. Още не си изтрeзнял от снощи, интервюта даваш.

    09:11 08.12.2025

  • 3 Синдикален член

    13 1 Отговор
    Синдикатите са МАФИЯ подтискаща работещия народ.

    09:12 08.12.2025

  • 4 450 евро чисто замразени 5 години

    20 1 Отговор
    ОТПАДА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА 1 МИЛИОН РОБИ от догодина. 450 евро след удръжките и това е. Такъв е НОВИЯ бюджета на мафията.
    ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
    Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    09:14 08.12.2025

  • 5 Един

    9 0 Отговор
    Бай Митьоооо, що не изплюеш камъчето? Какво значение имат работодателите и синдикатите , след като ще "храним" ей тоя дето ни кредитира с 10 милиарда !!!!

    09:14 08.12.2025

  • 7 безпартиен

    13 0 Отговор
    Този с каква заплата е ? Такива профсъюзи могат да съществуват само там,където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджети!Профсъюзът мУ ако се издържа само от членски внос,да са го затворили преди години!На,КАКВА Е ЗАПЛАТАТА НА ТОЗИ И ВСИЧКИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ВСЕКИ ОТ "ПРОФСЪЮЗИТЕ"???Питайте уважаеми журналисти!Може и да отговорят!

    09:16 08.12.2025

  • 8 жйниве

    8 1 Отговор
    Катастрофа. Сега лъжете, само че след 1-2 години идва товарния влак и лъжите ви ще лъснат. Сега ГЕРБ крадци и другарчета са ви запушили с по някои милион устите, искате да минете метър, но всичко ще се стовари бърху гърба на българите. Ясно трябва да се каже че това не е бюджет а грабеж. Усвояване с чекмеджето на обществените поръчки и милиони изчезнали от неизвестен извършител. Стоп. Спрете преди пропастта. Слава на Господ Иисус Христос могат да се изринат Авгиевите обори. Да се изритат некадърните разбойници и да се направи разумен бюджет.

    09:16 08.12.2025

  • 14 Вечния

    5 1 Отговор
    Намазващ около политиците . Докато този е там на тази пълна хранилка от две майки ,винаги ще е компромис най-вече от Ваша страна. От създаване Мафията в италия е обхванала първо Синдикатите за да взима и от едните и от другите ,като политиците дават повече защото пак е взето от работещите . Кеш ,пачки ,сметки и имоти ,влияние ,бизнеси ,банки ,рождени дни със златни подаръци и прочие. И сметоизвозването - пари от общините със все по-големи такси на живеещите въпреки ,че физически дори не са там и не генерират никакъв отпадък. Иначе като във София и други места. Иска още и още и спира работа напълно дори и преди това да е работил колкото да го виждат от време на време. Нещо да не Ви е познато ? Въпроса е какво ще направите за да не е така вечно и да не сте обрани и унизени вечно ?

    Коментиран от #25

    09:21 08.12.2025

  • 15 сопите

    5 2 Отговор
    Управляващите трябва да бъдат подкарани със

    09:22 08.12.2025

  • 19 Хаити

    4 1 Отговор
    Докато могат да се теглят нови кредити ще има и мераклии да управляват,спре ли това кранче всички ще минат в опозиция и никой няма да иска властта защото няма да има за крадене. Този час наближава тогава България ще фалира като Аржентина

    09:24 08.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    Всеки бюджет с дълг е навлизане в дългова спирала❗

    Коментиран от #27

    09:26 08.12.2025

  • 23 до нова година и ще им мине

    3 1 Отговор
    Ясно е, че са останали малко стари левове за протести и избори, които след Нова година никой няма да иска.

    09:27 08.12.2025

  • 24 тиквенсониада

    4 0 Отговор
    Въпросът е ,че този бюджет май е изгоден ПРЕДИМНО и САМО на хората с прякори Тиква , Тулуп , Магнит , Шиши !

    09:27 08.12.2025

  • 25 кара колю

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вечния":

    Вечен много си добър ,имаш + от мен

    09:27 08.12.2025

  • 26 аз съм твърдо против

    1 8 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата. Който иска да управлява да спечели изборите и да си направи правителство.

    Коментиран от #33

    09:28 08.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Това е все едно семейство да получава доход примерно 1 000 лв месечно, а да планира да харчи по
    1 050 лв❗ Така за две години ще се окаже с една заплата на минус, а парите ОТКЪДЕ🤔

    09:29 08.12.2025

  • 29 зелен петел

    1 0 Отговор
    Айде,и тоя е без вратовръзка! Новата майка -красивата,руса Наталито Трифоновата си е сложила вратовръзка и кожено,тъмночервено яке,а този господин не ще. Порке?!

    09:30 08.12.2025

  • 30 Само Питам

    5 1 Отговор
    В бюджета предвидено ли е перо за къща в Барселона ? Като Разход или като Приход ?

    Коментиран от #32, #38

    09:31 08.12.2025

  • 31 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    Най- бедните работници в Европейската Общност ,
    работят за най -богатите олигарси в Европа!
    Манолов или си подай оставката , или отивай на неделно училще ,
    бъркаш думата "Бюджет" с Коледен Банкет!

    09:31 08.12.2025

  • 32 незнам

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Само Питам":

    Но със сигурност няма средства за живот по островите. Асеня затова се е разпенил.

    09:32 08.12.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "аз съм твърдо против":

    Ти пак пишеш без да знаеш❗
    Държавата НЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ УЛИЦАТА,
    а хората излязоха на улицата ЗАЩОТО НЕ СА ДОВОЛНИ от тези които ги управляват❗

    Коментиран от #34

    09:32 08.12.2025

  • 34 каква е гаранцията

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    че ще са доволни от следващите?

    Коментиран от #39, #45

    09:33 08.12.2025

  • 35 до нова година и ще им мине

    0 2 Отговор
    Ясно е, че са останали малко стари левове за протести и избори, които след Нова година никой няма да иска. Освен това някои ще връщат едни пари за неизпълнени ангажименти. Затова е цялата гюрултия. Ще им мине след Нова година и всичко ще се нормализира.

    09:34 08.12.2025

  • 36 ПЪГУОШ

    1 1 Отговор
    Въпреки всичко - протести , брожения , недоволство , беззакония , произвол , авторитарност , липса на морал , корупция - БОЙКОВЩИНАТА продължава да ни залива ли , залива. А като десерт , към нея се добавя и ПЕЕВЩИНАТА !
    Е , стига де , това е прекомерно Брутално и Жестоко ! Имайте малко милост !

    09:37 08.12.2025

  • 37 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Читава конструкция ли са СИНДИКАТИТЕ ? Или и те са един вид МАФИОТИзирана структура от затворен тип ?

    09:39 08.12.2025

  • 38 трой унция

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Само Питам":

    Не знаем за Къщата , но за ЧЕКМЕДЖЕТА трябва да е помислено ! Дали в кюлчата , дали в пачки по 500 ......Трябва да се поддържа нивото на спящия красавец , нали ?

    09:40 08.12.2025

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "каква е гаранцията":

    Ех безНИКовче сляпо , като къртиче,
    Ами вече над 15 години "следващите" всъщност са все СЪЩИТЕ❗
    Ама слепите къртици само лаете от дупките без да виждате❗
    Народът вече десетилетие протестира срещу ТИКвун и ПРАсчо, а все те ми управляват🤔

    Коментиран от #40, #41

    09:40 08.12.2025

  • 40 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Кажи нещо добро за ПП И ДБ. Качиха се на власт и какво.

    Коментиран от #56

    09:43 08.12.2025

  • 41 не обиждай

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Зададох ти елементарен въпрос. Каква е гаранцията, че улицата ще хареса следващата власт? И до кога държавата ще се управлява от улицата?

    Коментиран от #47, #61

    09:46 08.12.2025

  • 42 Анджо

    1 0 Отговор
    Проблема е че тия ги видяхме и като има избори какво печели Българинът. Аз мисля ,че сега не е време за избори.

    09:46 08.12.2025

  • 43 Г - н Манолов,

    0 0 Отговор
    Дали имаме уважението.На стар краставичар,краставици не продавайте.

    09:46 08.12.2025

  • 44 който иска да управлява

    1 0 Отговор
    да спечели изборите и да си състави правителство

    09:46 08.12.2025

  • 46 въпрос на гледна точка

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "сидероДРОМОС":

    Беден протестиращ, който изхрърля през балкона 50 хиляди евро на непознати, не може да управлява страната.

    09:50 08.12.2025

  • 47 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "не обиждай":

    Държавата се управлява от народа и народа слети като не му харесва начин на управление, трябва да бъде коригирано, но не и да се дават постоянно оставки на правителствата. Вече видяхме и този ценарий. Нищо лично.

    Коментиран от #48, #58

    09:50 08.12.2025

  • 48 държавата се управлява от народа

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Анджо":

    но не от улицата

    Коментиран от #50

    09:51 08.12.2025

  • 49 Децимация

    0 1 Отговор
    И за какво ни е бюджет ? Ще я караме без него. Каквото - такова. рИБИТЕ И ПТИЦИТЕ ИМАТ ЛИ БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ МИНИСТЪР ? нЯМАТ Е ПАК СИ Я КАРАТ НЯКАК , ВЕЧЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ. и НИЕ ТАКА .

    09:52 08.12.2025

  • 50 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "държавата се управлява от народа":

    И от улицата, защото може да си им гласувал доверие и да те излъжат. Улицата и показва грешките, но пак казвам ,че не е задължително да се дава оставка на правителството, трябва да направят правилното управление.

    Коментиран от #57, #60

    09:55 08.12.2025

  • 51 Тоя па

    2 0 Отговор
    какви синдикати сте вие, бе. Мафиоти създадени от дблт Тренчев. Кърлежи и мижитурки с его на между галактически фактори.

    09:55 08.12.2025

  • 52 сидероДРОМОС

    0 0 Отговор
    Гаранция .- - Франция ! Което може би не е зле !
    Защо , когато хората скачаха срещу Станишев , бяха добри протестиращи , а когато скачат срещу шайката на Бойо и нОВ Шиши , вече стават лоши ли ?

    09:56 08.12.2025

  • 53 "демократ"

    0 0 Отговор
    Тези синдикати не са никакви синдикати.

    09:59 08.12.2025

  • 54 Тракиец

    2 0 Отговор
    Като гледам тоя измислен бюджет изцяло угажда само и единствено на робовладелците....Няма увеличение на данък дивидент,няма увеличение на осигуровките,няма въвеждане на прозрачност при касови разплащания чрез СУПТО,няма осветляване на сивия сектор,няма преследване на данъчните престъпници какъвто е ГА.НЯ общо взето олигарха на организираната престъпност в България ДОМУСЧИЕВ е писал тоя бюджет

    10:00 08.12.2025

  • 55 Смях и Сеир

    1 1 Отговор
    Искам БЮДЖЕТА да бъде направен от този , който прави бюджета на нашия любим юнак ББ !
    При него се е справил добре. Имал си къща в Барселона , пък си я нямал. После таз къща се оказа продадена. Що ли , щом като всичко около нея е УЖ наред ?
    Спиш до чекмеджета и шкафчета , при това пълни с пачки и то от 500 Е , а в добавка и кюлче , до кюлче , до кюлче. Не стига това , ами и с пищоф отгоре , да ги пази !
    Така се прави БЮДЖЕТ !

    10:00 08.12.2025

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Анджо":

    Ами те си мислеха, че те се качиха и те управляват, а всъщност тях ги качиха във властта и тях ги управляваха онези същите ❗ Нали знаеш, че "Шайка"-та, ГЕ"П не беше опозиция, а пак беше на власт❗

    10:01 08.12.2025

  • 57 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анджо":

    и до кога така?

    10:01 08.12.2025

  • 58 който иска да управлява

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Анджо":

    Да спечели изборите и да си направи правителство.

    10:02 08.12.2025

  • 59 Ровя В явоР

    0 1 Отговор
    Бюджет Номер 2 одобрен ли е и от Делян Шиши-Магнитов ?
    Че ако не , може да оттегли подкрепата си и Бб да плаче сам и самотен без авера си !

    10:04 08.12.2025

  • 60 каква е тази улица

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анджо":

    на която поръчват музиката Черепа и Бобокови?

    10:04 08.12.2025

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "не обиждай":

    НЕ СЕ ОБИЖДАЙ, ако имаше нещо в това над шията, щеше да разбереш, че ти отговорих и на двата въпроса❗
    Първо, не улицата управлява- няма нито едно решение, закон или искане ПОДПИСАНО от улицата❗
    Второ, новите всъщност са СТАРИТЕ- Данчо Ментата например е вече над ДВАДЕСЕТ години във ВСЕКИ НОВ ПАРЛАМЕНТ❗
    Сламен Желязков колко да е нов и независим след като той бе хванат с надпечатани 400 000 хиляди бюлетини🤔 Колко повече са били в действителност НИКОЙ не знае, а кой ги е поръчал и платил - ВСЕКИ знае❗
    Та, ако имаше с какво да мислиш- нямаше да ми губиш времето с въпросите си БЕЗ.МИСЪЛ❗

    Коментиран от #63

    10:11 08.12.2025

  • 62 Левски

    1 0 Отговор
    Чакайте малко, бюджета не се ли прави за хората, които го изкарват?

    10:11 08.12.2025

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ...бе хванат с надпечатани 400 000🤔, ХИЛЯДИ, бюлетини....

    10:14 08.12.2025

