МВнР за нападението над Владо Перев: Осъждаме насилието и омразата над българин

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.
От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент, стана ясно от съобщения на външното ни министерство.
"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", гласи позицията на МВнР.
Дипломатите внимателно са отбелязали въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в "Трибуна".
"Споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза. Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", написаха още от българското външно министерство.
При нападението в Скопие Владо Перев е получил няколко удара в лицето, а очилата му са счупени.
Публицистът е подал сигнал в полицията, като инцидентът вече е регистриран от органите на реда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
21:14 24.11.2025
2 целуниръчичков
21:16 24.11.2025
3 Ганя Путинофила
21:21 24.11.2025
4 Тракиец 🇺🇦
21:34 24.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 само да питам
21:56 24.11.2025
7 ,,,,,,
22:20 24.11.2025
8 Петър
22:29 24.11.2025
9 Евродебил
22:41 24.11.2025
10 Осъден завинаги
23:06 24.11.2025
11 В Македония българи Няма !
Коментиран от #12, #13
23:30 24.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стенли
До коментар #11 от "В Македония българи Няма !":Щом няма да върнат задграничните паспорти а иначе поклон пред такива хора като Владо Перевски и вярвам още хиляди достойни българи които живеят и бранят интересите на България в тази силно враждебна среда
23:59 24.11.2025
14 Стенли
00:02 25.11.2025