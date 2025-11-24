МВнР за нападението над Владо Перев: Осъждаме насилието и омразата над българин

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент, стана ясно от съобщения на външното ни министерство.

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", гласи позицията на МВнР.

Дипломатите внимателно са отбелязали въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в "Трибуна".

"Споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза. Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", написаха още от българското външно министерство.

При нападението в Скопие Владо Перев е получил няколко удара в лицето, а очилата му са счупени.

Публицистът е подал сигнал в полицията, като инцидентът вече е регистриран от органите на реда.