МВнР за нападението над Владо Перев: Осъждаме насилието и омразата над българин

24 Ноември, 2025 21:12

При нападението в Скопие Владо Перев е получил няколко удара в лицето, а очилата му са счупени

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент, стана ясно от съобщения на външното ни министерство.

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", гласи позицията на МВнР.

Дипломатите внимателно са отбелязали въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в "Трибуна".

"Споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза. Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", написаха още от българското външно министерство.

При нападението в Скопие Владо Перев е получил няколко удара в лицето, а очилата му са счупени.

Публицистът е подал сигнал в полицията, като инцидентът вече е регистриран от органите на реда.


  • 1 Хаха

    8 3 Отговор
    То и чистачката може да осъжда на думи докато чисти нужника. Само толкова ли можете? Затова ли ви хрантутиме?

    21:14 24.11.2025

  • 2 целуниръчичков

    5 3 Отговор
    ти си срам за България

    21:16 24.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    7 2 Отговор
    Пак ги спасявайте от дискотеката Кочани!

    21:21 24.11.2025

  • 4 Тракиец 🇺🇦

    7 0 Отговор
    И като осъждате кво направихте ?? Едно голямо НИЩО..ЖАЛКИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ВСИЧКИ ОТ МВНР ..ЖАЛКИ ПРО ЕВРЕЙСКИ Л+А+Й+Н+А

    21:34 24.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 само да питам

    2 1 Отговор
    в кой съд?

    21:56 24.11.2025

  • 7 ,,,,,,

    3 0 Отговор
    Абе от посолството на рсм осъждат ли нещо

    22:20 24.11.2025

  • 8 Петър

    7 0 Отговор
    А да са викнали македонският посланик за връчване на нота? Мишоци!

    22:29 24.11.2025

  • 9 Евродебил

    3 3 Отговор
    Всеки път когато се устремим към национална катастрофа,европейските ни господари отварят темата за МАкедония.Всъщност Македония ни я отнеха сегашните евреотлантически съюзници на Берлинския конгрес.След ревизирането на Сан Стефанския договор в Берлин,реално гоним михаля с Македония и постигаме нацонална катастрофа след национална катастрофа.А след "подвизите" ни и золумите при окупацията от името на райха,даже раждани в българи чисти българи, женени или омъжени за тамошни македонци ни намразиха до смърт.Не ги упреквам като ни гледам дереджето.

    22:41 24.11.2025

  • 10 Осъден завинаги

    1 4 Отговор
    Този скопенец, дава ли си сметка че ако го покажат по медиите, няма да може никога да излезе от родината си. Където и да отиде в Европа, ще се притеснява че може някой от 3милиона българи които са пръснати по света може да го познае и да събере цяла тайфа, която няма само да ми счупи очилата,......?

    23:06 24.11.2025

  • 11 В Македония българи Няма !

    2 4 Отговор
    Както турците в България са ислямизирани българи, така и българите в Македония са българизирани македонци.

    Коментиран от #12, #13

    23:30 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "В Македония българи Няма !":

    Щом няма да върнат задграничните паспорти а иначе поклон пред такива хора като Владо Перевски и вярвам още хиляди достойни българи които живеят и бранят интересите на България в тази силно враждебна среда

    23:59 24.11.2025

  • 14 Стенли

    1 0 Отговор
    Без да искам натиснах минус иначе съм съгласен с теб

    00:02 25.11.2025

