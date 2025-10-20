Новини
България »
Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил СНИМКА

Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил СНИМКА

20 Октомври, 2025 13:00 1 768 55

  • унгарски президент-
  • тамаш шуйок-
  • румен радев

При пристигането му имаше и ескорт от НСО

Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил СНИМКА - 1
Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден от визитата на президента на Унгария Тамаш Шуйок у нас по покана на държавния глава Румен Радев. Двамата отдадоха почит на Паметника на незнайния войн и положиха цветя пред паметната плоча на българо-унгарското приятелство.

Държавният глава дойде на официалното посрещане с личния си автомобил, но беше ескортиран от служители на НСО. Toй втори ден не използва служебен автомобил след измененията на закона от миналата седмица. Двамата президенти останаха на четири очи в продължение на един час и отбелязаха напредъка на отношенията на двете държави в областта на икономиката и енергетиката.

„Благодаря на Унгария за опазването на българската военна памет, българските военни гробища от Втората световна война. Да благодаря за и за подкрепата на Унгария за нашето членство в Шенген, бяхме приети по време на унгарското председателство и от години имаме ползотворно сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност, нелегалната миграция и опазването на границите на ЕС“, каза президентът Румен Радев.

Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил СНИМКА


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 супер президент имаме

    51 12 Отговор
    че какво срамно има да си го посрещнеш като личен гост , мое си го какараш и у хасково си пиете по едно

    Коментиран от #52

    13:01 20.10.2025

  • 2 оня с коня

    61 13 Отговор
    евро мушмулите да се спукат от яд сега че президентка има кола и може и самолет да кара

    13:01 20.10.2025

  • 3 Що за

    12 60 Отговор
    изпълнения ? Носят само и единствено минуси , и за България !

    Коментиран от #11, #34

    13:02 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    69 6 Отговор
    А господаря на борисов го е страх да пресече улицата пеш.

    13:06 20.10.2025

  • 7 Люси от Пловдив

    59 8 Отговор
    Третополовите ще се пукнат от яд, генерала може да кара автомобил и самолет, а те тротинетка.

    Коментиран от #31

    13:07 20.10.2025

  • 8 С ОТНЕМАНЕТО

    62 3 Отговор
    НА СЛУЖЕБНИЯ МУ АВТОМОБИЛ НЕ УСПЯХА ДА МУ ПОПРЕЧАТ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ.
    СЕГА ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ КАКВА ЩЕ Е СЛЕДВАЩАТА МАЛОУМЩИНА, КОЯТО ЩЕ ИЗМИСЛЯТ.

    Коментиран от #19, #45

    13:12 20.10.2025

  • 9 има начин

    45 2 Отговор
    Браво!

    13:13 20.10.2025

  • 10 Атанас

    38 3 Отговор
    Чакам с нетърпение СЛОВОБЛУДСВОТО на,, великите” АНАЛлизатори.

    13:14 20.10.2025

  • 11 Иван С

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "Що за":

    Начи Баце може да се вижда с децата на лични приятели (президенти), а Румен не може да посреща гости с личната каруца? За един преател питам малко ас...

    13:15 20.10.2025

  • 12 коментар

    42 3 Отговор
    Понякога се получава Бг поговорката: "вместо да ти извадят окото ти изписват вежди"

    13:15 20.10.2025

  • 13 Радка Войвода

    5 33 Отговор
    Дали нашата Рада е питала госта си защо финансират антибългарска пропаганда в Западните Балкани?
    Или нема нужда?

    13:15 20.10.2025

  • 14 И защо?!

    29 2 Отговор
    Не замъглявате регистрационният номер на личният автомобил на Президента?!
    Това е навлизане в личното пространство,на който и да е Български Гражданин!

    13:16 20.10.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    5 22 Отговор
    Да го беше посрешнал с колело. Щеше да е по яко. Или с тротинетка.

    13:17 20.10.2025

  • 16 питане

    3 28 Отговор
    А има ли право президента да говори един час на "четири очи"?Нали е представител на обществото,а не води лични разговори за личен бизнес?Защо няма да има протокол?Какво пише в закона?

    13:18 20.10.2025

  • 17 ОК!

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    А Ти-,,Драги",тогава къде ще се скриеш,от ядреният взрив?!
    Може би в мазето,между бурканите с кисели краставички ..?!
    ЦЪК-няма да те спасят!

    13:19 20.10.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    3 15 Отговор
    Не бехме ли го спрели о време ушатио пингвин можеше с некой миг да тръгне по седенки и жумби!

    13:20 20.10.2025

  • 19 Президентът каза-

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "С ОТНЕМАНЕТО":

    - че би се отказал и от охраната си,но законът не го позволява...!

    13:20 20.10.2025

  • 20 Обикновен

    26 3 Отговор
    Жалка картинка....ставаме за посмешище с елементарните си балкански разчиствания на сметки!
    Чакам сега да видя разните театрали с ръка в джоба и прасенца с главно П кога ще тръгнат с личните си автомобили???

    13:21 20.10.2025

  • 21 гост

    21 4 Отговор
    А от циркаджията -Тиква - само циркаджийски номера!Заслужил артист бил.Чушки!

    13:22 20.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    5 11 Отговор
    Най-добре ще да е двамата с унгареца да вземат по една тротинетка и да се фейнат из ларгото.

    13:22 20.10.2025

  • 23 Голем смех

    4 12 Отговор
    Тьотка от пАсоля що не му даде една бяла ЛАДА ? :) хахахахахахахаха

    13:22 20.10.2025

  • 24 Мене ме интересува

    7 13 Отговор
    Мене ме интересува с коя кола Деса обикаля магазините да си търси гащи, докато шкодата е заете да вози държавния задник?

    13:22 20.10.2025

  • 25 Игнат мотокариста

    6 0 Отговор
    Пак добре, че разполага с личен автомобил

    13:24 20.10.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Президента с колело, депутатите с ролкови кънки, а Премиера и министрите с тротинетки. Ще е забавно.

    13:25 20.10.2025

  • 27 Толкова е безличен

    7 16 Отговор
    Толкова е безличен, че даже никой не го заплашва.

    13:27 20.10.2025

  • 28 Фори

    6 20 Отговор
    Прави се на интересен агента на КГБ Радев.Пристигнал с кортеж на НСО и за последните 100 м се качил в неговата кола.За да го видят всички от какво слиза.Ми нали се е качил 100 м по нататък!!Кой вярва на дъртия популист и агент на руското разузнаване ?

    13:32 20.10.2025

  • 29 Йотова пак ли на шкода ще я возим?

    7 5 Отговор
    Да вземе да си купи една да не ходи пеш, че току виж заслабнала.

    13:32 20.10.2025

  • 30 pyньдю

    3 7 Отговор
    като е эрпаб да откаже и гавазите

    13:36 20.10.2025

  • 31 четвъртополовия

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Люси от Пловдив":

    мое кара и дил дон

    13:37 20.10.2025

  • 32 Някой

    6 11 Отговор
    С колата на жена си.
    Детска работа на и. нф.алтивен човек!

    13:38 20.10.2025

  • 33 сараф

    6 3 Отговор
    А магнитската с-и-ч-га два автомобила го посрещат и изпращат до входната врата да не получи нещо -Белене

    13:39 20.10.2025

  • 34 Студопор

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Що за":

    Бягай ве, бот! Чест прави на президента, че слезе сред народа!!

    Коментиран от #38, #41

    13:40 20.10.2025

  • 35 Рада

    5 5 Отговор
    Нека да помним кой ни донесе ПП..

    13:40 20.10.2025

  • 36 Никой

    5 4 Отговор
    Това усилие не е по възможностите на други.

    13:42 20.10.2025

  • 37 Голям праз ако

    4 6 Отговор
    Колата частна бензина служебе

    13:43 20.10.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Студопор":

    То и Луканов ходеше на работа с личната си Лада и без охрана. Но не за дълго.

    13:45 20.10.2025

  • 39 Боко

    4 1 Отговор
    а на дебелите всеки месец нови коли👍

    Коментиран от #47

    13:55 20.10.2025

  • 40 Мунчови пируети🤣

    2 4 Отговор
    Тя колата му е подарена от Боташ...

    13:56 20.10.2025

  • 41 🤔..............

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Студопор":

    Сред кой народ ве?

    13:58 20.10.2025

  • 42 Хахаха

    1 3 Отговор
    Тъпак на чорапа и това му е много пуууу........

    13:59 20.10.2025

  • 43 Стефан

    1 2 Отговор
    Като отнеха правомощията на служителите в президенството, управляващите само вдигнаха рейтинга на президента. Но постъпиха ,освен глупаво, но и грубо, арогантно и неуважително.

    Коментиран от #46

    14:00 20.10.2025

  • 44 фен

    1 1 Отговор
    браво на другаря радев ще влезе в историята и учебниците за 2ри клас

    14:01 20.10.2025

  • 45 Дърт Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "С ОТНЕМАНЕТО":

    Абе Ганьо е гений поради липса на крила и личният автомобил подлежи на конфискуване.Парламентът да приеме закон с които се забранява на пилотите да управляват атомобили без крила.

    14:03 20.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ХАХАХА

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Боко":

    Кюлчетата и пачките в чували са по арни.

    14:05 20.10.2025

  • 48 БАДЖО

    2 2 Отговор
    €ВАЛА НА ПАРТИЯТА, уЖ€НИ ф а т м а к а ЗА ж€на : Х€М ОТ МОР€ТО ,
    Х€М $ БОГАТ ОПИТ(К А Р МА З Ъ ф а т м а к $ МНООООГО "БАДЖАНАК"),
    А И "кола" ИМА-шкодичка!
    $ЛАВА НА ПАРТИЯТА! УРА ДРУГАРИ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! нато-БКП и $ "БО ТАШ" € ДОБР€!

    14:09 20.10.2025

  • 49 Елементарен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Верно ли се е дигнал?":

    Кой каквото практикува и мисли, това и препоръчва.

    14:09 20.10.2025

  • 50 ЦИРК

    0 1 Отговор
    Герб, Пеевски, ПП, БСПОЛ и ИТН унижават и правят България за смях. Осъзнавате ли какво безумие сътвориха ПАК ? Официално посещение на високо ниво и Българският президент е принуден ЗАКОНОВО да посреща госта си с личния си автомобил !

    Утре ако Тръмп дойде на посещение и световните агенции какво ще пишат за България ? Всъщност това е много добра идея, Радев да покани Тръмп на посещение преди да ходи в Унгария. Нека цял свят да разбере какви некадърни дебили ни управляват и колко са дебилни и избирателите им (все пак всеки гласувал за партиите в текущото управление е точно толкова умен или по-малко от колкото избранниците му).

    Коментиран от #55

    14:10 20.10.2025

  • 51 Промяна

    1 1 Отговор
    Жалка излагация за този господин

    14:14 20.10.2025

  • 52 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "супер президент имаме":

    Личен гост да го покани в неговата къща а не в държавната институция

    14:15 20.10.2025

  • 53 604

    1 0 Отговор
    На другите избори про руски премиер и президент атлантик...халал да вий, жълтопаветнъ изсмет не до клатенъ.!.

    14:16 20.10.2025

  • 54 Иван

    0 0 Отговор
    С нова регистрация е си горно я е купил вчера

    14:19 20.10.2025

  • 55 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЦИРК":

    То пък все едно Тръмп не отряза милиарди разходи за щяло и нещяло....аз не искам от моите данъци да плащам на секретарите на президента да си ходят насам-натам в неработно време, да си докарват бурканите от село и т.н.......хайде стига толкова....сега ако приемат закон, който да задължава държ. служители да си плащат осигуровките ще ще стане идеално, а не само дай-дай-дай.....държавата не е "дойна крава".....

    14:20 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове