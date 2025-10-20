Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил СНИМКА

Втори ден от визитата на президента на Унгария Тамаш Шуйок у нас по покана на държавния глава Румен Радев. Двамата отдадоха почит на Паметника на незнайния войн и положиха цветя пред паметната плоча на българо-унгарското приятелство.
Държавният глава дойде на официалното посрещане с личния си автомобил, но беше ескортиран от служители на НСО. Toй втори ден не използва служебен автомобил след измененията на закона от миналата седмица. Двамата президенти останаха на четири очи в продължение на един час и отбелязаха напредъка на отношенията на двете държави в областта на икономиката и енергетиката.
„Благодаря на Унгария за опазването на българската военна памет, българските военни гробища от Втората световна война. Да благодаря за и за подкрепата на Унгария за нашето членство в Шенген, бяхме приети по време на унгарското председателство и от години имаме ползотворно сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност, нелегалната миграция и опазването на границите на ЕС“, каза президентът Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 супер президент имаме
Коментиран от #52
13:01 20.10.2025
2 оня с коня
13:01 20.10.2025
3 Що за
Коментиран от #11, #34
13:02 20.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето мнение
13:06 20.10.2025
7 Люси от Пловдив
Коментиран от #31
13:07 20.10.2025
8 С ОТНЕМАНЕТО
СЕГА ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ КАКВА ЩЕ Е СЛЕДВАЩАТА МАЛОУМЩИНА, КОЯТО ЩЕ ИЗМИСЛЯТ.
Коментиран от #19, #45
13:12 20.10.2025
9 има начин
13:13 20.10.2025
10 Атанас
13:14 20.10.2025
11 Иван С
До коментар #3 от "Що за":Начи Баце може да се вижда с децата на лични приятели (президенти), а Румен не може да посреща гости с личната каруца? За един преател питам малко ас...
13:15 20.10.2025
12 коментар
13:15 20.10.2025
13 Радка Войвода
Или нема нужда?
13:15 20.10.2025
14 И защо?!
Това е навлизане в личното пространство,на който и да е Български Гражданин!
13:16 20.10.2025
15 Данко Харсъзина
13:17 20.10.2025
16 питане
13:18 20.10.2025
17 ОК!
До коментар #5 от "оня с коня":А Ти-,,Драги",тогава къде ще се скриеш,от ядреният взрив?!
Може би в мазето,между бурканите с кисели краставички ..?!
ЦЪК-няма да те спасят!
13:19 20.10.2025
18 Архимандрисандрит Бибиян
13:20 20.10.2025
19 Президентът каза-
До коментар #8 от "С ОТНЕМАНЕТО":- че би се отказал и от охраната си,но законът не го позволява...!
13:20 20.10.2025
20 Обикновен
Чакам сега да видя разните театрали с ръка в джоба и прасенца с главно П кога ще тръгнат с личните си автомобили???
13:21 20.10.2025
21 гост
13:22 20.10.2025
22 Данко Харсъзина
13:22 20.10.2025
23 Голем смех
13:22 20.10.2025
24 Мене ме интересува
13:22 20.10.2025
25 Игнат мотокариста
13:24 20.10.2025
26 Данко Харсъзина
13:25 20.10.2025
27 Толкова е безличен
13:27 20.10.2025
28 Фори
13:32 20.10.2025
29 Йотова пак ли на шкода ще я возим?
13:32 20.10.2025
30 pyньдю
13:36 20.10.2025
31 четвъртополовия
До коментар #7 от "Люси от Пловдив":мое кара и дил дон
13:37 20.10.2025
32 Някой
Детска работа на и. нф.алтивен човек!
13:38 20.10.2025
33 сараф
13:39 20.10.2025
34 Студопор
До коментар #3 от "Що за":Бягай ве, бот! Чест прави на президента, че слезе сред народа!!
Коментиран от #38, #41
13:40 20.10.2025
35 Рада
13:40 20.10.2025
36 Никой
13:42 20.10.2025
37 Голям праз ако
13:43 20.10.2025
38 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "Студопор":То и Луканов ходеше на работа с личната си Лада и без охрана. Но не за дълго.
13:45 20.10.2025
39 Боко
Коментиран от #47
13:55 20.10.2025
40 Мунчови пируети🤣
13:56 20.10.2025
41 🤔..............
До коментар #34 от "Студопор":Сред кой народ ве?
13:58 20.10.2025
42 Хахаха
13:59 20.10.2025
43 Стефан
Коментиран от #46
14:00 20.10.2025
44 фен
14:01 20.10.2025
45 Дърт Българин
До коментар #8 от "С ОТНЕМАНЕТО":Абе Ганьо е гений поради липса на крила и личният автомобил подлежи на конфискуване.Парламентът да приеме закон с които се забранява на пилотите да управляват атомобили без крила.
14:03 20.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ХАХАХА
До коментар #39 от "Боко":Кюлчетата и пачките в чували са по арни.
14:05 20.10.2025
48 БАДЖО
Х€М $ БОГАТ ОПИТ(К А Р МА З Ъ ф а т м а к $ МНООООГО "БАДЖАНАК"),
А И "кола" ИМА-шкодичка!
$ЛАВА НА ПАРТИЯТА! УРА ДРУГАРИ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! нато-БКП и $ "БО ТАШ" € ДОБР€!
14:09 20.10.2025
49 Елементарен
До коментар #46 от "Верно ли се е дигнал?":Кой каквото практикува и мисли, това и препоръчва.
14:09 20.10.2025
50 ЦИРК
Утре ако Тръмп дойде на посещение и световните агенции какво ще пишат за България ? Всъщност това е много добра идея, Радев да покани Тръмп на посещение преди да ходи в Унгария. Нека цял свят да разбере какви некадърни дебили ни управляват и колко са дебилни и избирателите им (все пак всеки гласувал за партиите в текущото управление е точно толкова умен или по-малко от колкото избранниците му).
Коментиран от #55
14:10 20.10.2025
51 Промяна
14:14 20.10.2025
52 Промяна
До коментар #1 от "супер президент имаме":Личен гост да го покани в неговата къща а не в държавната институция
14:15 20.10.2025
53 604
14:16 20.10.2025
54 Иван
14:19 20.10.2025
55 Ку-ку
До коментар #50 от "ЦИРК":То пък все едно Тръмп не отряза милиарди разходи за щяло и нещяло....аз не искам от моите данъци да плащам на секретарите на президента да си ходят насам-натам в неработно време, да си докарват бурканите от село и т.н.......хайде стига толкова....сега ако приемат закон, който да задължава държ. служители да си плащат осигуровките ще ще стане идеално, а не само дай-дай-дай.....държавата не е "дойна крава".....
14:20 20.10.2025