Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине

20 Октомври, 2025 15:06 921 15

  • европрокуратура-
  • разследва-
  • предполагаема измама-
  • мидена ферма-
  • нос емине

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от над 280 хиляди евро, от които над 210 хиляди от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част от националния бюджет

Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подводни търсения, разпоредени от Европейската прокуратура в София, наскоро показаха, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да е просто пясък. Става дума за проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди, финансирана по програмата за морско дело и рибарство и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине в община Несебър.

Проектът е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли същата година. Експерт от Института по океанология във Варна беше посочен като автор на технологичния проект, но разследването показа, че той нито го е подготвил, нито го е подписал, посочи БНР.

След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд "Земеделие", установи несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите установиха само четири шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не са могли да бъдат проверени поради липсата на оборудване.

По искане на Eвропрокуратурата, на 1 октомври т.г. следователи и водолази от Главната дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно на площ от 240 000 квадратни метра с помощта на подводни и въздушни дронове. В резултат са открити три повърхностни буя на определените координати, а един е липсвал. Те дори не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като на морското дъно е имало само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от над 280 хиляди евро, от които над 210 хиляди от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част от националния бюджет. Разследването продължава с подкрепата на Главната дирекция "Национална полиция".


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    15 0 Отговор
    Женската интуиция е страшно нещо! Вчера ми падна батерията на телефона, звъннах на жена ми от телефона на свой приятел, да й кажа, че ще закъснея. А тя ми вдигна с думите:
    - Кажи, ненаситни ми жребецо!
    Та се чудя, как ме усети, че съм аз?

    15:11 20.10.2025

  • 2 Обективен

    15 2 Отговор
    Та разбрахте ли защо всичко крадци ,политици и мушингери са за ЕС . и еврата.

    15:12 20.10.2025

  • 3 Като има

    10 2 Отговор
    Будали да раздават така пари, ще има и тарикати да вземат! Либералите събират с натиск милиони от честно работещите, за да раздават после с лесна ръка и през пръсти на разни тарикати! Защо въобще се месят в икономиката?

    15:12 20.10.2025

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    6 3 Отговор
    По въздух суша и вода, европрокуратурата е винаги готова да не свърши нищо!

    15:12 20.10.2025

  • 5 А кога

    12 3 Отговор
    Пеевски и Борисов?
    До мидите го докара мамалигарската зигунка!

    15:14 20.10.2025

  • 6 Германец

    7 2 Отговор
    Българите са народ от крадци още Бисмарк го е казал! Да им се спрат всички фондове!

    Коментиран от #7, #15

    15:27 20.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Германец":

    "конекрадци отвъд Дунав", така е казал Бисмарк.

    15:33 20.10.2025

  • 8 Кьошото

    8 0 Отговор
    Разследваше и кравата Пенка, че минала да пасе в Сръбско, после подхвана един овчар, сега мидите!
    А свинефкрмата и зайчарника се размножават под одобрението и благославията Усруна Псайзерова?
    Защо така, бе комшийке?

    15:34 20.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Там мидена ферма няма. Знаят го всички. Освен властите.

    15:35 20.10.2025

  • 10 Парите

    4 0 Отговор
    ги няма , и миди няма .

    15:41 20.10.2025

  • 11 аз съм Българче

    2 0 Отговор
    ....ферма за миди =4 шамандури = 280000 евро т.е. 70000 евро/бр...... и ний сме дали нещо на света!!!!

    15:44 20.10.2025

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Европрокуратурата и тя (по подобие на нашата) се занимава само с кокошкари, а дебелите корупционери пак чисто нови, момини сълзички

    15:53 20.10.2025

  • 13 Цуца

    1 0 Отговор
    А изпълнителя и собственика кои са, трябват ми?????

    16:01 20.10.2025

  • 14 Реалист

    2 0 Отговор
    И защо не пишете, че реалните собственици на въпросната ферма са активисти от Променкаджиите на Фатмака?! Какво чакате, тя Кьовеши няма да се набута в нашите го вна...!

    16:01 20.10.2025

  • 15 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Германец":

    Бе и вас руснаците ви натакояаха.И още ви!

    16:02 20.10.2025

