Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине

Подводни търсения, разпоредени от Европейската прокуратура в София, наскоро показаха, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да е просто пясък. Става дума за проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди, финансирана по програмата за морско дело и рибарство и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине в община Несебър.
Проектът е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли същата година. Експерт от Института по океанология във Варна беше посочен като автор на технологичния проект, но разследването показа, че той нито го е подготвил, нито го е подписал, посочи БНР.
След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд "Земеделие", установи несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите установиха само четири шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не са могли да бъдат проверени поради липсата на оборудване.
По искане на Eвропрокуратурата, на 1 октомври т.г. следователи и водолази от Главната дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно на площ от 240 000 квадратни метра с помощта на подводни и въздушни дронове. В резултат са открити три повърхностни буя на определените координати, а един е липсвал. Те дори не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като на морското дъно е имало само пясък.
За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от над 280 хиляди евро, от които над 210 хиляди от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част от националния бюджет. Разследването продължава с подкрепата на Главната дирекция "Национална полиция".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Кажи, ненаситни ми жребецо!
Та се чудя, как ме усети, че съм аз?
15:11 20.10.2025
2 Обективен
15:12 20.10.2025
3 Като има
15:12 20.10.2025
4 Хахахаха😂😂😂😂
15:12 20.10.2025
5 А кога
До мидите го докара мамалигарската зигунка!
15:14 20.10.2025
6 Германец
Коментиран от #7, #15
15:27 20.10.2025
7 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Германец":"конекрадци отвъд Дунав", така е казал Бисмарк.
15:33 20.10.2025
8 Кьошото
А свинефкрмата и зайчарника се размножават под одобрението и благославията Усруна Псайзерова?
Защо така, бе комшийке?
15:34 20.10.2025
9 Данко Харсъзина
15:35 20.10.2025
10 Парите
15:41 20.10.2025
11 аз съм Българче
15:44 20.10.2025
12 Гост
15:53 20.10.2025
13 Цуца
16:01 20.10.2025
14 Реалист
16:01 20.10.2025
15 Бай той Толстой
До коментар #6 от "Германец":Бе и вас руснаците ви натакояаха.И още ви!
16:02 20.10.2025