Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии

Главна дирекция „Национална полиция“ извърши претърсвания и изземвания като част от разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС.
Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители между 2023 и 2025 г. Според доказателствата компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите на Министерството на земеделието.
Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.
Според разследването е осъществено незаконно придобиване на селскостопански фондове на ЕС, причинявайки финансови загуби както на Блока, така и на националния бюджет. Точните щети все още се установяват. Предварителните оценки сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.
Разследването проверява и данни за организирана престъпна група, включваща публични длъжностни лица и такива, свързани с бенефициента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е
Коментиран от #25
14:24 21.11.2025
2 Да влезе
14:27 21.11.2025
3 Само да питам
14:34 21.11.2025
4 ФАКТ Е
Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.
Много от бившите дисиденти живеят в бедност или продължават да работят
и след навършване на пенсионна възраст, за да оцеляват.
За разлика от тях, функционерите на комунистическия режим се радват на високи пенсии.
През последните десетилетия пенсиите на офицерите
и служителите на комунистическата Държавна сигурност,
както и на други хора от висшите ешелони на някогашната власт бяха скандално високи.
Много от бившите ръководни партийни кадри бяха натрупали и огромни състояния
през 40-те години на комунистическото управление на страната –
включително имоти за милиони евро, които те запазиха и след 1989 година.
Ще последваме ли челният опит на Чехия?
Коментиран от #8, #15
14:37 21.11.2025
5 Сиган
Коментиран от #20, #21, #22
14:45 21.11.2025
6 Какви !
Убави !
Управници !
Си Имаме !
14:46 21.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на
До коментар #4 от "ФАКТ Е":Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на бивши комунистически функционери
Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.
---------
Какво Да Кажем ?
За Днешния ?
Закона Дава !
Министерския Съвет !
И Народното Събрание !
Не Дават !
14:48 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сега онзи патрЕ0т
14:52 21.11.2025
12 Ей,урво
Коментиран от #19
14:52 21.11.2025
13 Цвете
15:03 21.11.2025
14 Цвете
15:05 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Абе,
15:08 21.11.2025
17 Историк
Коментиран от #18, #24
16:43 21.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой?
До коментар #12 от "Ей,урво":9 и 10 ли?
19:05 21.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е
До коментар #5 от "Сиган":Напълно исто ти е
Коментиран от #23
19:11 21.11.2025
23 Исти
До коментар #22 от "Така е":Куй рац
19:12 21.11.2025
24 Абсолютен си
До коментар #17 от "Историк":Мноо точен коментар
19:37 21.11.2025
25 Неподписан
До коментар #1 от "Това е":До ми-5 ми-6 и ДАНС които ближат калните им г.ъ.з.л.е.т.а : Добра или "размазана" стана снимката във Франция която направихте,все пак в движение снимахте.След това фотографката провери ли с език плочките в банята за наличие на семенна течност по тях или само с неонова крушка осветихте...
Коментиран от #26
20:17 21.11.2025
26 Неподписан
До коментар #25 от "Неподписан":Л.а.й.н.а в устицата ви лъжлива да с.е.р.а.Слабоумници,ето задача за г.о.в.н.а като вас.До кой град във Франция държавни чиновници са сложили табела с надпис Жандармерия на самите кенефите !? И според вас защо на френските ви колеги от Жандармерията или полицията или френското разузнаване това не им прави впечатление и го считат за в реда на нещата
Коментиран от #27
20:24 21.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Неподписан
До коментар #27 от "Неподписан":Даниела Николова,къде каза че ги хващаш?На входа мъвъръ то ли?Хващате ги ама за чепа единствено
Коментиран от #29
20:29 21.11.2025
29 Неподписан
До коментар #28 от "Неподписан":Давам ви помощен въпрос.Този град се намира близо до Ница.На самите обществени кенефи сте сложили въпросната табела.От колко години е този резил бе кауни болни!После се чудите как ви правя капани,и как ви издирвам и намирам без да съм разузнавач... Защото сте тъпи колкото плоската страна на главата на чук!
20:32 21.11.2025