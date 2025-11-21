Новини
България »
Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии

21 Ноември, 2025 14:21 1 828 29

  • европрокуратура-
  • претърсвания-
  • измама-
  • субсидии

ГДНП проверява подаване на невярна информация с цел присвояване на селскостопански фондове

Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главна дирекция „Национална полиция“ извърши претърсвания и изземвания като част от разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС.

Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители между 2023 и 2025 г. Според доказателствата компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите на Министерството на земеделието.

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Според разследването е осъществено незаконно придобиване на селскостопански фондове на ЕС, причинявайки финансови загуби както на Блока, така и на националния бюджет. Точните щети все още се установяват. Предварителните оценки сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.

Разследването проверява и данни за организирана престъпна група, включваща публични длъжностни лица и такива, свързани с бенефициента.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    32 2 Отговор
    и така е в българското кално блато, сътворено от Двамата Мазни и Охранени индивида, Пеевски и булката му Тиквата Борисов.

    Коментиран от #25

    14:24 21.11.2025

  • 2 Да влезе

    37 1 Отговор
    в домовете на поне 80% от тези в парламента ! А за земеделието , когото и да провери няма празно - и фермери , и институциите !

    14:27 21.11.2025

  • 3 Само да питам

    29 3 Отговор
    Дайте имена на замесените, имало висши чиновници. За 16 годишния син на Радан Кънев, хванат с 1 грам канабис незабавно бяха уведомени всички медии, а тук пак анонимни апаши, крали милиони.

    14:34 21.11.2025

  • 4 ФАКТ Е

    13 6 Отговор
    Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на бивши комунистически функционери

    Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.

    Много от бившите дисиденти живеят в бедност или продължават да работят
    и след навършване на пенсионна възраст, за да оцеляват.

    За разлика от тях, функционерите на комунистическия режим се радват на високи пенсии.
    През последните десетилетия пенсиите на офицерите
    и служителите на комунистическата Държавна сигурност,
    както и на други хора от висшите ешелони на някогашната власт бяха скандално високи.
    Много от бившите ръководни партийни кадри бяха натрупали и огромни състояния
    през 40-те години на комунистическото управление на страната –
    включително имоти за милиони евро, които те запазиха и след 1989 година.

    Ще последваме ли челният опит на Чехия?

    Коментиран от #8, #15

    14:37 21.11.2025

  • 5 Сиган

    7 2 Отговор
    Кой повеке крадне, сиганин или буга рин?

    Коментиран от #20, #21, #22

    14:45 21.11.2025

  • 6 Какви !

    16 1 Отговор
    Какви !

    Убави !

    Управници !

    Си Имаме !

    14:46 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ Е":

    Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на бивши комунистически функционери

    Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.

    ---------

    Какво Да Кажем ?

    За Днешния ?

    Закона Дава !

    Министерския Съвет !

    И Народното Събрание !

    Не Дават !

    14:48 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сега онзи патрЕ0т

    8 5 Отговор
    Да 0тива да протестират и да па3и бг интересите, а не на укрите, глупендера

    14:52 21.11.2025

  • 12 Ей,урво

    12 1 Отговор
    Стига си ми трила коментарите, штаи6автъпатапутка

    Коментиран от #19

    14:52 21.11.2025

  • 13 Цвете

    11 1 Отговор
    ЕТО, ЗАПОЧВА СЕ. НИКОЙ ПОВЕЧЕ ДА НЕ СИ И ПОМИСЛИ ЗА ШМЕКЕРУВАНЕ.А ВЪПРОСНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ СА ВСЕ ОТ БИВШИТЕ ДПС И НАСТОЯЩО....НАЧАЛО, АМА НА КАКВО? 🐖🤫👎👀🤔😏😏🤨🇧🇬

    15:03 21.11.2025

  • 14 Цвете

    5 1 Отговор
    ЕТО, ЗАПОЧВА СЕ. НИКОЙ ПОВЕЧЕ ДА НЕ СИ И ПОМИСЛИ ЗА ШМЕКЕРУВАНЕ.А ВЪПРОСНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ СА ВСЕ ОТ БИВШИТЕ ДПС И НАСТОЯЩО....НАЧАЛО, АМА НА КАКВО? 🐖🤫👎👀🤔😏😏🤨🇧🇬

    15:05 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе,

    5 1 Отговор
    най вече е факт , че си много кух... Господарите ти крадат 35 години вече и още има ,построено от лошите...

    15:08 21.11.2025

  • 17 Историк

    3 1 Отговор
    Досега не сме информирани колко и какви фондове от ЕС, предназначени за развитие на българското земеделие, са използвани по предназначение и кои отрасли са се развили,благодарение на тях. Непрекъснато обаче сме информирани колко милиарда са откраднати, колко хотели, курорти, яхти, бентлита, голф игрища,тенис кортове,къщи за тъпи са напълнили гушите на крадците от Антидържавна сигурност и БКП номенклатурните функционери. Вместо развито земеделие , си имаме развита организирана държавна престъпност.

    Коментиран от #18, #24

    16:43 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ей,урво":

    9 и 10 ли?

    19:05 21.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сиган":

    Напълно исто ти е

    Коментиран от #23

    19:11 21.11.2025

  • 23 Исти

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    Куй рац

    19:12 21.11.2025

  • 24 Абсолютен си

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    Мноо точен коментар

    19:37 21.11.2025

  • 25 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    До ми-5 ми-6 и ДАНС които ближат калните им г.ъ.з.л.е.т.а : Добра или "размазана" стана снимката във Франция която направихте,все пак в движение снимахте.След това фотографката провери ли с език плочките в банята за наличие на семенна течност по тях или само с неонова крушка осветихте...

    Коментиран от #26

    20:17 21.11.2025

  • 26 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Неподписан":

    Л.а.й.н.а в устицата ви лъжлива да с.е.р.а.Слабоумници,ето задача за г.о.в.н.а като вас.До кой град във Франция държавни чиновници са сложили табела с надпис Жандармерия на самите кенефите !? И според вас защо на френските ви колеги от Жандармерията или полицията или френското разузнаване това не им прави впечатление и го считат за в реда на нещата

    Коментиран от #27

    20:24 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Неподписан":

    Даниела Николова,къде каза че ги хващаш?На входа мъвъръ то ли?Хващате ги ама за чепа единствено

    Коментиран от #29

    20:29 21.11.2025

  • 29 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Неподписан":

    Давам ви помощен въпрос.Този град се намира близо до Ница.На самите обществени кенефи сте сложили въпросната табела.От колко години е този резил бе кауни болни!После се чудите как ви правя капани,и как ви издирвам и намирам без да съм разузнавач... Защото сте тъпи колкото плоската страна на главата на чук!

    20:32 21.11.2025

Новини по градове:
