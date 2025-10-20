Новини
България »
Всички градове »
Коалиционните партньори на среща във вторник за нова формула на кабинета "Желязков"

Коалиционните партньори на среща във вторник за нова формула на кабинета "Желязков"

20 Октомври, 2025 13:55 721 24

  • коалиционни партньори-
  • вторник-
  • среща-
  • нова формула-
  • кабинет желязков

Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори

Коалиционните партньори на среща във вторник за нова формула на кабинета "Желязков" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Начало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакваха нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков. Те трябваше да отговорят на няколко въпроса:

• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

• Как ще се разпределят силите в него?

• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Към обяд стана ясно, че разговорите няма да се проведат в понеделник. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори, съобщават от Нова телевизия.

В петък и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорността за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението и очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят съгласни ли са с официално участие на "ДПС-Ново начало" в мнозинството.

Сутринта в понеделник от пресцентъра на формацията на Делян Пеевски съобщиха, че лидерът е разговарял с премиера и отново е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството, "докато то работи за хората".

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, пише още в изявлението.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко тъжно смешно

    20 1 Отговор
    И много корумпирано

    14:00 20.10.2025

  • 2 Щом

    11 1 Отговор
    Пеевски каза , че приема "колектива" на Боко и не ще никакъв друг премиер , освен Костинбродския хотелиер , значи има сделка между двамата другари !

    14:00 20.10.2025

  • 3 провинциалист

    17 1 Отговор
    Каква е тая нова формула? Това да не е прах за пране? Когато и да ги изринем от парламента, ще е късно.

    Коментиран от #16

    14:01 20.10.2025

  • 4 химик

    7 1 Отговор
    Да отворят учебник по химия,там е пълно с формули. Има формули, колкото искат.

    14:02 20.10.2025

  • 5 Уха

    9 1 Отговор
    Формулата е Симитли. Буци се навежда в стойка партер и Сите се изреждат а Шиши раздава билетчета.

    14:03 20.10.2025

  • 6 зреене

    1 5 Отговор
    Формулата е в чорапогащника на парапетката.

    14:04 20.10.2025

  • 7 Искаме

    7 4 Отговор
    дебелото прасе за Премиер

    14:05 20.10.2025

  • 8 1234

    9 1 Отговор
    нова формула с старите данни,пунта мара работа,от пусто в празно ама качествено

    14:06 20.10.2025

  • 9 Весо

    13 0 Отговор
    БСП как лазеха като червеи, само и само да ги оставят във властта.

    14:06 20.10.2025

  • 10 искат, искат

    10 0 Отговор
    И БСП-Ново начало и ИТН-Ново начало искат ДПС-Ново начало във властта. Те са си лика прилика като два стръка иглика. Ние ще гледаме нов сезон на сериала "Всички обичат Пеевски". Накрая, в последната серия на последния сезон, ще дойде горския и ще им разтури седянката. Нека се наиграят децата.

    14:11 20.10.2025

  • 11 Истината

    9 1 Отговор
    БСП и ИТН никога повече няма да помиришат парламент...измекяри и продажници

    14:11 20.10.2025

  • 12 НА ВАС

    7 1 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ВИ ПЛАЩАМЕ ЗАПЛАТИ БЕЕЕ!!!???
    ДА СЕ ЧУДИТЕ КОЙ С КОГО ПО-ЗДРАВО ДА ЗАХАПИТЕ КОКАЛА!!???

    14:12 20.10.2025

  • 13 фармула ХАЯШИ

    5 1 Отговор
    Лява ръка десен джоб.

    14:12 20.10.2025

  • 14 Тези

    8 0 Отговор
    Всеки ден си намират причини за да не работят.Подавайте оставки всички,години наред няма полза от вас.

    14:12 20.10.2025

  • 15 Ако вкарат дъто официално

    7 1 Отговор
    Това ще е тотален колапс на БСП и ИТН
    Повече парламент йок
    И бавният и сигурен разпад на ГЕРБ
    Че магнитеното Д колко и да се пъне с купени лилави гласове никой от народа няма да го приеме то е ясно

    Коментиран от #18

    14:13 20.10.2025

  • 16 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Новата формула е като старата,само дето е важна думичката Нова.Нещо от рода на държава,но с голямо Д.

    14:14 20.10.2025

  • 17 ОСТАВКА

    5 2 Отговор
    И ИЗБОРИ!

    14:14 20.10.2025

  • 18 ТОЙ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ако вкарат дъто официално":

    РАЗПАДЪТ ЩЕ Е ЗА ДЪРЖАВАТА

    14:16 20.10.2025

  • 19 Неадекватното премиерче, хотелиера

    1 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    14:20 20.10.2025

  • 20 Неадекватното премиерче, хотелиера

    2 0 Отговор
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    14:22 20.10.2025

  • 21 бкп ново начало

    0 0 Отговор
    тия кой ги бръсне за слива квото с тях туй и без тях . Шайката майките си ще продадат само и само да са още малко на власт ,че това ще им е.Същото важи и зулуското ново начало....

    14:23 20.10.2025

  • 22 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    БСП протакат но това няма да ги спаси.

    14:23 20.10.2025

  • 23 Колко неадекватен трябва да си верно

    0 1 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:23 20.10.2025

  • 24 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    ........Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера.........
    Ще внасяме "управляващи" от Виетнам! Демиров призна,че бълари-не могат да управляват България! Еле пък ГЕРБ!

    14:24 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол