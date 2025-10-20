Коалиционните партньори на среща във вторник за нова формула на кабинета "Желязков"

Начало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакваха нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков. Те трябваше да отговорят на няколко въпроса:

• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

• Как ще се разпределят силите в него?

• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Към обяд стана ясно, че разговорите няма да се проведат в понеделник. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори, съобщават от Нова телевизия.

В петък и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорността за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението и очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят съгласни ли са с официално участие на "ДПС-Ново начало" в мнозинството.

Сутринта в понеделник от пресцентъра на формацията на Делян Пеевски съобщиха, че лидерът е разговарял с премиера и отново е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството, "докато то работи за хората".

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, пише още в изявлението.