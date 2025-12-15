Радев продължава утре с консултациите - срещите ще бъдат с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предават от БТА. Следващите срещи са утре, 16 декември.
От 10:00 ч. във вторник Радев ще посрещне на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на „Възраждане“. От 11:30 ч. ще разговаря и с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.
По-рано днес президентът прие представителите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
14:22 15.12.2025
2 прасе без охрана
14:24 15.12.2025
3 честен ционист
14:24 15.12.2025
4 Семейство Радеви
Работила е като маркетингов експерт в строителни хипермаркети „Мастерхаус“, Бургас, като PR и комуникационен мениджър в екипа на Top Communication GmbH1 (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Давос, Швейцария – Communication on Top)
14:25 15.12.2025
5 Свикване на Велико Народно Събрание
Недопостимо е КС да установява, че в 2000 проверени секции са открити 46% изборни нарушения.
Или около 50% от сепутатите са НЕЗАКОННИ.
Мъртвите души не изчистени.
Референдум се Забрани.
Това правителство е Незаконно, като такова всичките му решения трябва да бъдат анулирани, всички нац. и международни Решения и Договори трябва да бъдат отменени.
Забрана за теглене на заеми.
14:25 15.12.2025
6 Юмручето съм
14:26 15.12.2025
7 и с право
14:29 15.12.2025
8 Румен Радев
,,Стратегически , надежден воин на бъдещето" - характеристиката му от Пентагона
Успя да се справи с авиобазата на България докато беше шеф( остаха7 машини) и го произведоха генерал.
Нима мислите,бче случайно стана Президент?
Чакате ли дядо Коледа?
14:30 15.12.2025