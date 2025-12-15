Новини
Радев продължава утре с консултациите - срещите ще бъдат с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

15 Декември, 2025 14:15 352 8

По-рано днес президентът прие представителите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България"

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предават от БТА. Следващите срещи са утре, 16 декември.

От 10:00 ч. във вторник Радев ще посрещне на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на „Възраждане“. От 11:30 ч. ще разговаря и с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

По-рано днес президентът прие представителите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    2 0 Отговор
    с дпс ще е интересно, тея днешните лаеха ама утре ще е голям цирк

    14:22 15.12.2025

  • 2 прасе без охрана

    3 1 Отговор
    Много ми е интересно охраната на прасето от НСО ще ги пуснат ли в президенството.

    14:24 15.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 3 Отговор
    Давай мандата на Момчето, не протаквай.

    14:24 15.12.2025

  • 4 Семейство Радеви

    2 0 Отговор
    Десислава- работила при Слави Трифонов над 10г. , аха
    Работила е като маркетингов експерт в строителни хипермаркети „Мастерхаус“, Бургас, като PR и комуникационен мениджър в екипа на Top Communication GmbH1 (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Давос, Швейцария – Communication on Top)

    14:25 15.12.2025

  • 5 Свикване на Велико Народно Събрание

    2 0 Отговор
    ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПСНН, ИТН, БКП завинаги да напуснат НС.
    Недопостимо е КС да установява, че в 2000 проверени секции са открити 46% изборни нарушения.
    Или около 50% от сепутатите са НЕЗАКОННИ.
    Мъртвите души не изчистени.
    Референдум се Забрани.
    Това правителство е Незаконно, като такова всичките му решения трябва да бъдат анулирани, всички нац. и международни Решения и Договори трябва да бъдат отменени.
    Забрана за теглене на заеми.

    14:25 15.12.2025

  • 6 Юмручето съм

    1 2 Отговор
    Малко много ма е страх, като предишния чехльо съм, ама с зелени чорапи

    14:26 15.12.2025

  • 7 и с право

    0 0 Отговор
    Презинента направи ГРАБ и ПП за една стотинка .Много ги е страх от него ,и сън не могат да заспят !!

    14:29 15.12.2025

  • 8 Румен Радев

    0 0 Отговор
    За изненада на шефовете си е изискан( ?) от Максуел за ..квалификация(?)
    ,,Стратегически , надежден воин на бъдещето" - характеристиката му от Пентагона
    Успя да се справи с авиобазата на България докато беше шеф( остаха7 машини) и го произведоха генерал.

    Нима мислите,бче случайно стана Президент?
    Чакате ли дядо Коледа?

    14:30 15.12.2025

