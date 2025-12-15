Радев продължава утре с консултациите - срещите ще бъдат с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предават от БТА. Следващите срещи са утре, 16 декември.

От 10:00 ч. във вторник Радев ще посрещне на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на „Възраждане“. От 11:30 ч. ще разговаря и с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

По-рано днес президентът прие представителите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).