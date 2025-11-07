Новини
България »
Любомир Кючуков: Унгария, която не е глобален играч, се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС

Любомир Кючуков: Унгария, която не е глобален играч, се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС

7 Ноември, 2025 20:18 619 5

  • любомир кючуков-
  • унгария-
  • ес

Той отбеляза, че унгарският премиер се опитва да печели дивиденти чрез самостоятелната си политика, която в повечето случаи е в противоречие с общата политика на Европейския съюз

Любомир Кючуков: Унгария, която не е глобален играч, се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата между Доналд Тръмп и Виктор Орбан показва, че има доста сериозна промяна в международните отношения, едно сериозно разделение на т.нар. евроатлантически свят. Орбан, който не е любимият политик на Брюксел, е най-добре приеманият европейски политик във Вашингтон. Такова мнение изрази дипломатът Любомир Кючуков в интервю за БНТ.

Той отбеляза, че унгарският премиер се опитва да печели дивиденти чрез самостоятелната си политика, която в повечето случаи е в противоречие с общата политика на Европейския съюз.

„Унгария, която по принцип не е глобален играч, се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС. Това, с което отива Орбан, е темата за петрола в Унгария. Освен това, Орбан не отива да моли, а с пакет от предложения в сферата на енергетиката, които да бъдат взаимно изгодни. Отива и с едни конкретни предложения в областта на ядрената енергетика. Той предлага технологичен пазарен пробив в Европа със закупуването на т.нар. малки ядрени реактори, което пък е в интерес на Съединените щати, които искат да навлязат на европейсикя пазар“, обясни Кючуков.

Що се отнася до отношенията между САЩ и Русия, дипломатът смята, че нито Вашингтон, нито Москва имат интерес да прекъснат диалога помежду си.

„Те преговораят не само за Украйна, но и за бъдещия свят, за новите правила на играта. Ако тези разговори престанат да се водят, това би било опасно за всички, защото ще ни очаква остра ескалация на напрежението“, предупреди Кючуков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    А защо ли ?
    Защото Орбан е играч като Ердоган,
    А НЕ КАТО НАШИТЕ ПУТЬ@ВЦИ !
    Той защитава интересите да държавата си, а не собствените лични такива, като онзи в банята - "булгар, булгар" ....

    20:26 07.11.2025

  • 2 Помак

    3 1 Отговор
    Дано Орбан да вразуми сатаната

    20:31 07.11.2025

  • 3 000

    3 1 Отговор
    Унгария е част от нещо много по-голямо. Орбан е лицето. Ес приключи.

    20:41 07.11.2025

  • 4 очевидец

    2 0 Отговор
    Скандално! 30 секунди отне на управляващите да откраднат Лукойл. Колко е необходимо, за да откраднат вашия бизнес?

    20:48 07.11.2025

  • 5 Евала за статията

    0 1 Отговор
    хареса ми. Браво!

    20:50 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове