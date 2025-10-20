Ще поскъпнат ли с 20% такситата от 1 януари 2026 г.?!

Tаксиметровите организации в София се обединиха около предложение за 18,6% увеличение на минималните тарифи. Това каза пред журналисти председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов в Столична община, където участва в заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет (СОС). По думите му увеличението е изчислено по нова методика, която отчита три основни компонента - инфлацията, промяната в минималната работна заплата и цените на горивата.
„За първи път след десет години настоявания стигаме до основния резултат – въвеждане на методика за определяне на тарифите“, заяви Ризов, цитиран от БТА. По думите му досега общинските съвети са вземали решения за цените без унифицирани критерии, а предложената система ще въведе прозрачност и предвидимост.
Той обясни, че предложената методика включва три основни компонента. Първият е процентното увеличение на инфлацията за последния петгодишен период, вторият е промяната в минималната работна заплата и осигурителния доход и третият е изменението на разходите за горива.
На база на тези фактори е изчислено общо увеличение от 18,6%, което включва 15,2% по методиката и 3,4% прогнозна инфлация за 2026 г., добави Ризов. Той заяви, че ако бъде прието, минималната дневна тарифа ще се повиши от 1,20 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.
„Ние настоявахме за 20% ръст, така че постигнатото увеличение е близко до нашето предложение“, уточни Ризов. Той допълни, че всички организации – независимо дали са искали 44% или 100%, са подкрепили въвеждането на методиката и договорения размер на повишението.
Ризов изрази надежда транспортната комисия, с председател Иван Таков, да внесе предложението за гласуване на предстоящото заседание на транспортната комисия в четвъртък.
1 Сатана Z
Коментиран от #5
18:43 20.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6
18:43 20.10.2025
3 Какво се Бъзикате !
Всичко с 50 % ! И хЗапочваме !
От Начало !
18:52 20.10.2025
4 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":След като нямаш Кола и ползваш Такси,значи си БЕДЕН.А щом си такъв,ИЗКЛЮЧЕНО Е да се мотаеш около Курорти като "Свети Влас".Извод:Ти си просто окаян Трол,драскащ тука за една Баничка с Боза.
18:58 20.10.2025
5 Националист
До коментар #1 от "Сатана Z":Няма само в Рашастан да " поевтинява"
19:20 20.10.2025
6 Вълк
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Колко копейки трябва да изкараш да си върнеш 50лв
19:22 20.10.2025