Новини
България »
Ще поскъпнат ли с 20% такситата от 1 януари 2026 г.?!

Ще поскъпнат ли с 20% такситата от 1 януари 2026 г.?!

20 Октомври, 2025 18:38 452 6

  • таксита-
  • поскъпване-
  • цени-
  • инфлация

Причината е инфлацията, горивата и заплатите

Ще поскъпнат ли с 20% такситата от 1 януари 2026 г.?! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Tаксиметровите организации в София се обединиха около предложение за 18,6% увеличение на минималните тарифи. Това каза пред журналисти председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов в Столична община, където участва в заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет (СОС). По думите му увеличението е изчислено по нова методика, която отчита три основни компонента - инфлацията, промяната в минималната работна заплата и цените на горивата.

„За първи път след десет години настоявания стигаме до основния резултат – въвеждане на методика за определяне на тарифите“, заяви Ризов, цитиран от БТА. По думите му досега общинските съвети са вземали решения за цените без унифицирани критерии, а предложената система ще въведе прозрачност и предвидимост.

Той обясни, че предложената методика включва три основни компонента. Първият е процентното увеличение на инфлацията за последния петгодишен период, вторият е промяната в минималната работна заплата и осигурителния доход и третият е изменението на разходите за горива.

На база на тези фактори е изчислено общо увеличение от 18,6%, което включва 15,2% по методиката и 3,4% прогнозна инфлация за 2026 г., добави Ризов. Той заяви, че ако бъде прието, минималната дневна тарифа ще се повиши от 1,20 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

„Ние настоявахме за 20% ръст, така че постигнатото увеличение е близко до нашето предложение“, уточни Ризов. Той допълни, че всички организации – независимо дали са искали 44% или 100%, са подкрепили въвеждането на методиката и договорения размер на повишението.

Ризов изрази надежда транспортната комисия, с председател Иван Таков, да внесе предложението за гласуване на предстоящото заседание на транспортната комисия в четвъртък.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    От 1 Януари в България всичко ще поевтинее с 50% ,дори и заплатите.

    Коментиран от #5

    18:43 20.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    На Свети Влас за 10 км ми взеха 50 лв

    Коментиран от #4, #6

    18:43 20.10.2025

  • 3 Какво се Бъзикате !

    2 1 Отговор
    Какво се Бъзикате !

    Всичко с 50 % ! И хЗапочваме !

    От Начало !

    18:52 20.10.2025

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    След като нямаш Кола и ползваш Такси,значи си БЕДЕН.А щом си такъв,ИЗКЛЮЧЕНО Е да се мотаеш около Курорти като "Свети Влас".Извод:Ти си просто окаян Трол,драскащ тука за една Баничка с Боза.

    18:58 20.10.2025

  • 5 Националист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Няма само в Рашастан да " поевтинява"

    19:20 20.10.2025

  • 6 Вълк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Колко копейки трябва да изкараш да си върнеш 50лв

    19:22 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове