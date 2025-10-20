Новини
България »
ОИК-Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен

ОИК-Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен

20 Октомври, 2025 22:41 662 6

  • пазарджик-
  • избори-
  • христо вълков-
  • общински съветник

В скандала е замесен член на ОИК – Васил Стефанов от "Възраждане", който тази вечер си подаде оставката

ОИК-Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На извънредно заседание тази вечер Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен заради манипулиране на преференциални гласове, предаде БНР.

Става дума за надписани 114 преференции в негова полза по време на компютърната обработка на данните от гласуването на 12 октомври.

В скандала е замесен член на ОИК – Васил Стефанов от "Възраждане", който тази вечер си подаде оставката.

Случаят е предаден на прокуратурата, която ще установи дали е налице длъжностно престъпление.

Манипулираните преференции са били за Христо Вълков от "Възраждане", който от тази вечер не е общински съветник. Неговото място се заема от Ася Фиткина-Спасова, също от "Възраждане".

Председателят на ОИК Стефан Димитров обясни:

"Различното от предходното решение е, че в листата на политическа партия "Възраждане" кандидат 105, който беше обявен за избран с предходното решение, се оказа неизбран, тъй като има 93 преференции, а не 207, както беше първоначалната му бройка. И за избрана е обявена госпожа Ася Фиткина-Спасова, която е под номер 114 в същата листа. Тя има 106 преференции. Тоест тя беше обявена току-що за избрана".

В социалните мрежи тази вечер Христо Вълков заяви, че не е знаел, че някой е манипулирал преференции в негова полза.

От своя страна ОИК подготви становище до ЦИК, че отговорен за скандалния случай е Васил Стефанов, член на общинската комисия от квотата на "Възраждане":

"Негова е отговорността за въвеждането на 18 секционни избирателни протокола, в които са надписани 114 гласа повече преференциални за кандидата под номер 105".

Според председателя на ОИК Стефан Димитров, след като казусът е изчистен, не би трябвало основание за касиране на изборите за Общински съвет от 12 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Танцува Русия и

    6 2 Отговор
    Плаче Европа, защото вече е в Жопа😁

    22:47 20.10.2025

  • 2 Прави перво

    6 0 Отговор
    Ася Фиткина ще я хванат за фитката

    22:48 20.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЗАПОЧНААА РЕПРЕСИИТЕ!А ДПСто СИТЕ СА ЛЕГИТИМНИ!АМА ДРУГ ПЪТ! СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ СА!ДАНО Е ВРЕМЕННО!

    22:50 20.10.2025

  • 4 Дали

    6 1 Отговор
    А останалите парии, купуващи гласове? Действителни ли са?

    22:53 20.10.2025

  • 5 цялата пасмина

    2 6 Отговор
    израждане са недействителни!

    22:54 20.10.2025

  • 6 А изборът

    4 0 Отговор
    За тези от купените турчуля и ангали за действителен!
    Да живеят хората, за които живота си отдава туловището Пеевски!

    23:01 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове