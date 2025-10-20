Новини
Евелина Славкова: ГЕРБ опита да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила

20 Октомври, 2025 23:10 607 6

  • евелина славкова-
  • избори-
  • пазарджик-
  • правителство

Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случилото се през изминалата седмица не беше буря в чаша вода. Усети се като сериозна правителствена криза, както и такава между коалиционните партньори. Настоящата криза беше преодоляна, но няма гаранция, че такава няма да се повтори. Това каза социологът Евелина Славкова в ефира на Нова телевизия.

Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица, каза тя.

"Това, което каза Бойко Борисов, беше по повод резултатите в Пазарджик. ГЕРБ и лидерът на партията търсеха ситуация, в която да направят своят разказ на събитията. Имаше и резултати – Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, в Народното събрание спря да има кворум. Това беше опит ГЕРБ да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила и управлява", посочи още Славкова.

По нейни думи днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да работи по начина, по който е действало досега – като гарант за това мандата на това правителство.

Социологът каза още, че друго, което се е изяснило от действията на „ДПС-Ново начало” е, че формацията няма да подкрепи смяна на премиер, както и на част от министрите.

Славкова допълни, че вероятно ИТН няма да се съгласят с част от настоящите „договорки”.

Тя обаче подчерта, че остава въпросът дали ще има смяна на министри, а също така и на председателя на Народното събрание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грухлю

    5 0 Отговор
    Кой лющи тая сочна птрана?

    Коментиран от #5

    23:11 20.10.2025

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Милата, симпатична ми е, дори бих стигнал и по-далеч, но е гербераска и това е страшно отблъскващо, та на моменти гнусно

    23:12 20.10.2025

  • 3 ЗОРО

    2 2 Отговор
    И аз бих я любил!

    23:27 20.10.2025

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Герб не е в мъжки род, тва партия ма и то умираща

    23:37 20.10.2025

  • 5 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грухлю":

    Чекай че ми се подвигна за момент

    23:38 20.10.2025

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Абе,каква е тая оли го френия?ГЕРБ бил изяден, ГЕРБ няма симпатизанти,ГЕРБ това-онова и само Пеевски станА спасител н нацията с 80% купени гласове?
    Всички вкупом по заповед отвориха прозореца на Овертон

    23:38 20.10.2025

