Евелина Славкова: ГЕРБ опита да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила

Случилото се през изминалата седмица не беше буря в чаша вода. Усети се като сериозна правителствена криза, както и такава между коалиционните партньори. Настоящата криза беше преодоляна, но няма гаранция, че такава няма да се повтори. Това каза социологът Евелина Славкова в ефира на Нова телевизия.
Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица, каза тя.
"Това, което каза Бойко Борисов, беше по повод резултатите в Пазарджик. ГЕРБ и лидерът на партията търсеха ситуация, в която да направят своят разказ на събитията. Имаше и резултати – Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, в Народното събрание спря да има кворум. Това беше опит ГЕРБ да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила и управлява", посочи още Славкова.
По нейни думи днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да работи по начина, по който е действало досега – като гарант за това мандата на това правителство.
Социологът каза още, че друго, което се е изяснило от действията на „ДПС-Ново начало” е, че формацията няма да подкрепи смяна на премиер, както и на част от министрите.
Славкова допълни, че вероятно ИТН няма да се съгласят с част от настоящите „договорки”.
Тя обаче подчерта, че остава въпросът дали ще има смяна на министри, а също така и на председателя на Народното събрание.
