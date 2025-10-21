Новини
Киселова: Парламентът ще заработи още утре. Бюджетът е най-важното в следващите седмици

"Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано", коментира още шефът на парламента

Снимка: Нова телевизия
"Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Това каза председателят на НС доц. Наталия Киселова пред журналисти в Кърджали, цитирана от Нова телевизия.

Според нея всеки вторник се правят срещи на Съвета на съвместно управление. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи", допълни тя.

"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", коментира Киселова.


  • 1 Делю Хайдутин

    22 3 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед!

    Коментиран от #7, #39

    11:57 21.10.2025

  • 2 Дориана

    27 3 Отговор
    Аман, от тази нагла и противна жена , която стана такава когато се докопа до властта.

    Коментиран от #19

    11:58 21.10.2025

  • 3 Цял

    27 1 Отговор
    живот на държавна хранилка , и тя от бюджет "разбира" ! Оставка ! Не се трае !

    12:00 21.10.2025

  • 4 И за какво

    25 1 Отговор
    е цялата тая охрана ? Кой ще я пипне , било то за добро или лошо ?

    12:01 21.10.2025

  • 5 Мераклията

    15 2 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам телевизора да гледам парламента.

    Коментиран от #36

    12:01 21.10.2025

  • 6 вкиснатата зелка

    19 2 Отговор
    най-важното в следващите седмици
    да те няма на манежа с другите циркаджии

    12:05 21.10.2025

  • 7 Влюбих се от пръв поглед!

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    обясни й се кат хайдук
    може пък да ти излезе късмета

    12:07 21.10.2025

  • 8 Майна

    3 17 Отговор
    Къде е борецът Радев
    Циркът е специалност на дълбоките
    Циркът на зеления
    Припомнете си как го пробутаха
    Нито дума на Радев за потъпквания от Киселова референдум за еврото
    Отдавна замлъкна по най- важния въпрос
    Нито дума, че България((( правителството))) се изслушваше за коридор на Путин
    Цирк със шкодата
    Подходящ за стадо - Той е борец!
    Тримата , имат един и същ швф- дълбоките
    Трима срещу Възраждане- българския глас
    Е, тогава не ми пука за стадни
    Слушайте Барека- Радев е във всяка негова, втора статия..
    Заслужавате си всичко

    12:08 21.10.2025

  • 9 Иванчо

    10 1 Отговор
    Парламента ще заработи когато на дедо екият стане железен.

    12:12 21.10.2025

  • 10 Българи!

    17 2 Отговор
    Добре погеднете карикатурата на снимката! Облечено е каот кондукторка, в главата прилича на чума! Явно, тази жалка и смешна женица няма гребен и не се реши! Да не говорим за грозната й физиономия, "украсена" с една огромна и грозна брадавица, с която прилича на примат! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Карикатурата на снимката е "председател на българския парламент"!

    Коментиран от #12

    12:13 21.10.2025

  • 11 Мис Винбет

    10 2 Отговор
    Се е спазарила за поста си.

    12:18 21.10.2025

  • 12 Така е

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българи!":

    И все едно е станала от масата в 7.30 след литър водка.

    Коментиран от #20

    12:20 21.10.2025

  • 13 Колко милиарда още ще теглите?

    12 2 Отговор
    Докога ще ни заробвате с дългове и лихви.
    18 милиарда лева ли ще теглите още?
    Дотук 36 милиарда заеми Горанов 2016, Петкова 2025 г. 20 милиарда.
    С унищожаването на Валутен Борд 2020 предизвикахте чудовищна инфлацие, огромен дефицит, безобразни цени.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
    Унищожиха Конституцията. Унищожихте Територията.
    Вкарахте ни в последната Национална катастрофа.
    ОСТАВКА!

    12:22 21.10.2025

  • 14 Пеевски:

    1 8 Отговор
    Избори няма да има!

    Котерията около Радню да се успокои!

    12:23 21.10.2025

  • 15 Майна

    3 4 Отговор
    Киселова беше правен съветник на Румен Радев
    Именно той я прие като одобрен избор за да започне " на всяка цена" работата на новото правителство , което дори КС заяви, че изборите са фалшифицирани (?)
    Пак не я ...познавал?
    Като всички, които промотира и доведе..
    Няма да правя анализи..
    Той е контролирана персона, надежден воин на дълбока държава

    12:26 21.10.2025

  • 16 Верно ли бе

    7 2 Отговор
    Тая госпожа я познавам. Беше продавачка в магазина на село. Преди това работеше като чистачка в кметството.

    12:27 21.10.2025

  • 17 Истината

    10 2 Отговор
    Не Киселова...най-важното е следващите седмици всички да изчезнете с 200 км и да ви няма

    Писна ни от простотиите ви, баста..

    12:27 21.10.2025

  • 18 Тиква

    5 2 Отговор
    Гледам на тая пенсионерка и мисля, цял живот беше никаква и така ще остане, интересно има ли мъж до нея,или той се обесил.

    Коментиран от #21

    12:28 21.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Позна .Пие като смок.

    12:31 21.10.2025

  • 21 Шегите на Амур

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тиква":

    Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да го кле.ца, я!

    12:32 21.10.2025

  • 22 Каква

    6 1 Отговор
    работа ? Това работа ли ? Золуми , мушенгии , грабене , далавери , куп престъпления , пилеене на милиарди , ежедневни борчове и ВСИЧКО в ущърб на България и на българските граждани ! И тя начело ехидно се хили , и тя в "колектива" тройния !

    12:32 21.10.2025

  • 23 Емигрант

    4 0 Отговор
    Тази комунистка лъже вече безогледно, миналата седмица каза, че НС ще заработи от понеделник, сега стана от утре, а утре ако не заработи дали знае следващата дата кога да каже, че ще бъде ?

    12:32 21.10.2025

  • 24 дедо

    1 1 Отговор
    Леля Цецка сравнение с тази , си беше красавица !

    12:36 21.10.2025

  • 25 Пеевски:

    2 2 Отговор
    Всички да се успокоят, най вече Ленчето!

    Правителството да работи, избори няма да има!

    Чакам Радев на тепиха!

    Коментиран от #27

    12:36 21.10.2025

  • 26 Киселата

    2 0 Отговор
    Парламентът ще заработи тогава когато си изпера ханцуга.

    12:37 21.10.2025

  • 27 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Пеевски:":

    Добре го играете с Радев
    Българите си заслужават всичко- вече съм убеден

    Коментиран от #31

    12:40 21.10.2025

  • 28 уплашен

    2 1 Отговор
    слагайте 18+ на тия снимки

    12:43 21.10.2025

  • 29 ГОСПОЖО КИСЕЛОВА

    3 1 Отговор
    ЗАПИСАЛ СЪМ ВИ ЧАС ПРИ ДОКТОР ГЪЛЪБОВА НЕЩО ВИ ХЛОПА КИСЕЛОВА. ДА СЕ КЛАНЯШ НА МУТРА И БАНДИТ Е ДЪНО ТОТАЛ.

    Коментиран от #33

    12:43 21.10.2025

  • 30 ОСТАВКА

    3 1 Отговор
    И референдум !!!! А ти ще заработиш на каменоломната да чукаш камъни народна кръвопиица грозна

    12:44 21.10.2025

  • 31 Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    го играе с ППДБ и съдружните им партии Възраждане, Меч, Величие и т.н.

    Общо са към 26-28%.

    Коментиран от #35

    12:45 21.10.2025

  • 32 Това изобретение

    2 1 Отговор
    Днес с прашки ли е?

    12:45 21.10.2025

  • 33 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГОСПОЖО КИСЕЛОВА":

    Тя Гълъбова беше от екипа на Радев, сега е от евроевицата- на Петков.
    Ха.., Гълъбова, която защити МВР , когато след побоя на Еди невъоръжен човек ((( дрогиран , уж))) , орева ,че трябва твърда ръка на полицейски служители..
    За какво говорим?
    Кво стана с тия " служители на реда"
    Забравихте, а...

    12:49 21.10.2025

  • 34 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НАПИСАХТЕ ЛИ СИ САМООТЛЪЧКИ ЗА МИНАЛАТА СЕДМИЦА!!!????
    КАКВИ ЗАПЛАТИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ-В ЦЯЛ РАЗМЕР ИЛИ В НАМАЛЕН!!???
    ИМАМ ПРАВО ДА ПИТАМ, КАКТО ИМАМ ПРАВО ДА ПОЛУЧА ОТГОВОР ,СЛЕД КАТО НИЕ ВИ ПЛАЩАМЕ ЗАПЛАТИТЕ!!!!

    12:52 21.10.2025

  • 35 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Радев":

    Радев никога не връчи мандата на Възраждане
    Радев , въпреки официалните молби на Възраждане не даде път на Референдума когато можеше
    Всичко ще изплува
    Носете си последствията
    Вие не заслужавате Възраждане
    Заслужавате произведение като Тримореца

    Коментиран от #37

    12:54 21.10.2025

  • 36 Българин...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мераклията":

    Грозна и дебела жена. Никога не казва Не! Като пионерче,,,Винаги Готов,,,

    12:56 21.10.2025

  • 37 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Майна":

    Най вероятно е двоен агент! 50% за нато и 50% за путин!

    12:57 21.10.2025

  • 38 Майна

    1 1 Отговор
    Тръмп ( администрацията му) обяви буквално война( вече явна от 2-3 ) дни на ЦРУ( дълбоките кадри, онаследени от Байдън)
    Нали Тримореца се беше запътил на посещение в САЩ?
    А?
    Да видим ще отиде ли Радев в САЩ, сега - ще отиде , грънци!
    Кой произведе Радев?
    Тепърва ще стане , ясно..., чакам момента
    И не ми е жал за овцете
    Вие си го заслужавате

    Коментиран от #40

    13:03 21.10.2025

  • 39 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да го кле.ца, я!

    13:12 21.10.2025

  • 40 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Майна":

    Полша ще свали самолета с Путлер! За да го предаде на съда в Хага, заради отвлечените украински деца!

    13:15 21.10.2025

  • 41 Никой не си

    2 0 Отговор
    дава кокала. Всички искат да управляват, никой не иска да работи.

    13:16 21.10.2025

  • 42 Съвет

    0 0 Отговор
    Всеки, погледнал дори за секунда човекоподомното двукопитно на снимката, веднага да си вземе две розови хапчета! От тази грозотия човек като нищо ще се уплаши и ще изгуби разсъдък! Ега ти чудовището! Но, да не забравяме, то е избор на остатъчните червени нищожества от "Позитано"! Все пак, от тях няма как да очакваме Моника Белучи, нали?! Само че, в сравнение с грозната карикатура на снимкаат, баба ви Цецка, плевенската стругарка, завършила тригодишен ПУЦ за юристи, е направо красавица!

    13:23 21.10.2025

  • 43 така, така...

    0 0 Отговор
    няма да е лошо, да им спрат всички пари за месеца

    13:33 21.10.2025

