Киселова: Парламентът ще заработи още утре. Бюджетът е най-важното в следващите седмици

"Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Това каза председателят на НС доц. Наталия Киселова пред журналисти в Кърджали, цитирана от Нова телевизия.

Според нея всеки вторник се правят срещи на Съвета на съвместно управление. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи", допълни тя.

"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", коментира Киселова.