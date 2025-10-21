Киселова: Парламентът ще заработи още утре. Бюджетът е най-важното в следващите седмици

"Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Това каза председателят на НС доц. Наталия Киселова пред журналисти в Кърджали, цитирана от Нова телевизия.
Според нея всеки вторник се правят срещи на Съвета на съвместно управление. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи", допълни тя.
"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", коментира Киселова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #7, #39
11:57 21.10.2025
2 Дориана
Коментиран от #19
11:58 21.10.2025
3 Цял
12:00 21.10.2025
4 И за какво
12:01 21.10.2025
5 Мераклията
Коментиран от #36
12:01 21.10.2025
6 вкиснатата зелка
да те няма на манежа с другите циркаджии
12:05 21.10.2025
7 Влюбих се от пръв поглед!
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":обясни й се кат хайдук
може пък да ти излезе късмета
12:07 21.10.2025
8 Майна
Циркът е специалност на дълбоките
Циркът на зеления
Припомнете си как го пробутаха
Нито дума на Радев за потъпквания от Киселова референдум за еврото
Отдавна замлъкна по най- важния въпрос
Нито дума, че България((( правителството))) се изслушваше за коридор на Путин
Цирк със шкодата
Подходящ за стадо - Той е борец!
Тримата , имат един и същ швф- дълбоките
Трима срещу Възраждане- българския глас
Е, тогава не ми пука за стадни
Слушайте Барека- Радев е във всяка негова, втора статия..
Заслужавате си всичко
12:08 21.10.2025
9 Иванчо
12:12 21.10.2025
10 Българи!
Коментиран от #12
12:13 21.10.2025
11 Мис Винбет
12:18 21.10.2025
12 Така е
До коментар #10 от "Българи!":И все едно е станала от масата в 7.30 след литър водка.
Коментиран от #20
12:20 21.10.2025
13 Колко милиарда още ще теглите?
18 милиарда лева ли ще теглите още?
Дотук 36 милиарда заеми Горанов 2016, Петкова 2025 г. 20 милиарда.
С унищожаването на Валутен Борд 2020 предизвикахте чудовищна инфлацие, огромен дефицит, безобразни цени.
Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
Унищожиха Конституцията. Унищожихте Територията.
Вкарахте ни в последната Национална катастрофа.
ОСТАВКА!
12:22 21.10.2025
14 Пеевски:
Котерията около Радню да се успокои!
12:23 21.10.2025
15 Майна
Именно той я прие като одобрен избор за да започне " на всяка цена" работата на новото правителство , което дори КС заяви, че изборите са фалшифицирани (?)
Пак не я ...познавал?
Като всички, които промотира и доведе..
Няма да правя анализи..
Той е контролирана персона, надежден воин на дълбока държава
12:26 21.10.2025
16 Верно ли бе
12:27 21.10.2025
17 Истината
Писна ни от простотиите ви, баста..
12:27 21.10.2025
18 Тиква
Коментиран от #21
12:28 21.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Така е":Позна .Пие като смок.
12:31 21.10.2025
21 Шегите на Амур
До коментар #18 от "Тиква":Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да го кле.ца, я!
12:32 21.10.2025
22 Каква
12:32 21.10.2025
23 Емигрант
12:32 21.10.2025
24 дедо
12:36 21.10.2025
25 Пеевски:
Правителството да работи, избори няма да има!
Чакам Радев на тепиха!
Коментиран от #27
12:36 21.10.2025
26 Киселата
12:37 21.10.2025
27 Майна
До коментар #25 от "Пеевски:":Добре го играете с Радев
Българите си заслужават всичко- вече съм убеден
Коментиран от #31
12:40 21.10.2025
28 уплашен
12:43 21.10.2025
29 ГОСПОЖО КИСЕЛОВА
Коментиран от #33
12:43 21.10.2025
30 ОСТАВКА
12:44 21.10.2025
31 Радев
До коментар #27 от "Майна":го играе с ППДБ и съдружните им партии Възраждане, Меч, Величие и т.н.
Общо са към 26-28%.
Коментиран от #35
12:45 21.10.2025
32 Това изобретение
12:45 21.10.2025
33 Майна
До коментар #29 от "ГОСПОЖО КИСЕЛОВА":Тя Гълъбова беше от екипа на Радев, сега е от евроевицата- на Петков.
Ха.., Гълъбова, която защити МВР , когато след побоя на Еди невъоръжен човек ((( дрогиран , уж))) , орева ,че трябва твърда ръка на полицейски служители..
За какво говорим?
Кво стана с тия " служители на реда"
Забравихте, а...
12:49 21.10.2025
34 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАКВИ ЗАПЛАТИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ-В ЦЯЛ РАЗМЕР ИЛИ В НАМАЛЕН!!???
ИМАМ ПРАВО ДА ПИТАМ, КАКТО ИМАМ ПРАВО ДА ПОЛУЧА ОТГОВОР ,СЛЕД КАТО НИЕ ВИ ПЛАЩАМЕ ЗАПЛАТИТЕ!!!!
12:52 21.10.2025
35 Майна
До коментар #31 от "Радев":Радев никога не връчи мандата на Възраждане
Радев , въпреки официалните молби на Възраждане не даде път на Референдума когато можеше
Всичко ще изплува
Носете си последствията
Вие не заслужавате Възраждане
Заслужавате произведение като Тримореца
Коментиран от #37
12:54 21.10.2025
36 Българин...
До коментар #5 от "Мераклията":Грозна и дебела жена. Никога не казва Не! Като пионерче,,,Винаги Готов,,,
12:56 21.10.2025
37 Българин
До коментар #35 от "Майна":Най вероятно е двоен агент! 50% за нато и 50% за путин!
12:57 21.10.2025
38 Майна
Нали Тримореца се беше запътил на посещение в САЩ?
А?
Да видим ще отиде ли Радев в САЩ, сега - ще отиде , грънци!
Кой произведе Радев?
Тепърва ще стане , ясно..., чакам момента
И не ми е жал за овцете
Вие си го заслужавате
Коментиран от #40
13:03 21.10.2025
39 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да го кле.ца, я!
13:12 21.10.2025
40 ИСТИНАТА
До коментар #38 от "Майна":Полша ще свали самолета с Путлер! За да го предаде на съда в Хага, заради отвлечените украински деца!
13:15 21.10.2025
41 Никой не си
13:16 21.10.2025
42 Съвет
13:23 21.10.2025
43 така, така...
13:33 21.10.2025