Президентът: Обществените медии са последната висока трибуна на истината

За да чуват хората аргументите на обществените медии, би трябвало и медиите да се вслушват в гласа на хората, като не просто се подчиняват на най-шумните гласове, а да чуят истинските притеснения, страхове и надежда на гражданите. Истинските журналисти не могат да бъдат само свидетели на проблеми, а да провокират търсенето на решенията им. Това заяви президентът Румен Радев при официалното откриване на 33-ата годишна конференция на Международната асоциация на обществените медии, която се провежда в София.
Домакин на събитието е Българското национално радио. Мотото на форума е „Обществените медии – силата на аргументите“.
В приветствието си към участниците държавният глава посочи, че важен знак е, че в София водещи журналисти, експерти, учени от цял свят ще имат възможността да обсъдят предизвикателствата пред обществените медии и пътищата за тяхното разрешаване, за да служат на демокрацията и на обществото. „Трябва да признаем, че в нашето поляризирано съвремие традиционните медии са изправени пред загуба на доверие, пред съмнение в тяхната независимост, подложени са на финансов натиск, на растящо политическо и корпоративно влияние и на редица технологични предизвикателства“, заяви президентът.
Румен Радев посочи, че темата на форума повдига два логични въпроса - кой се страхува аргументите да стигат до аудиторията, както и по-болезненият - дали аудиторията иска да чуе аргументите, търсейки истината в информационния балон на социалните мрежи. „Много хора търсят своите теми, своите говорители и своята истина именно в социалните мрежи. Затова не е учудващо как днес алгоритмите надделяват над аргументите, демагогията надделява над плурализма, а фалшивите новини изземват мястото на истината“, каза държавният глава. По думите му е критично важно всички, не само журналистите, а и цялото ни общество да укрепват ролята на обществените медии като гарант на демокрацията, като институции, които с професионализъм и почтеност да върнат доверието на гражданите.
Обществените медии трябва да информират, да образоват, трябва да задават стандартите за цялата медийна среда и да бъдат платформа на аргументите, а не на алгоритмите, каза Румен Радев. Президентът допълни, че в първите редици на борбата срещу манипулацията на обществото следва да са именно журналистите със своя морален компас и гражданска смелост. „Те трябва да търсят истината и да я споделят, независимо дали тя е удобна за силните на деня – икономически и политически. Трябва да могат да устояват на натиска за заглушаване и цензура, както и да разкриват случаите, в които цензурата ни се представя като филтър за неистини“, заяви Румен Радев.
Отстояването на истината изисква прозрачност и независимост на редакционната политика, каза още президентът, като акцентира върху необходимостта от гаранции за финансовата независимост на обществените медии. Давайки примери от българската медийна среда, държавният глава посочи как се налага на генерални директори на обществени медии да молят изпълнителната власт за бюджета си, включително министър на финансите да орязва планиран бюджет, защото не му харесва как съответната обществена медия представя работата на неговото правителство.
„Обществените медии са онази последна висока трибуна, от която трябва да се чуват, а не да се харесат аргументите. Изгубим ли тази трибуна, ние не просто губим медиен баланс, или истинските стандарти в журналистиката, ние губим посоката към истината и всъщност посоката към бъдещето“, каза Румен Радев. Президентът изрази убеждение, че именно журналистите трябва да бъдат в първите редици на похода за оздравяване на обществените медии и укрепване на доверието в тях.
За да не ни вкарат в катастрофиралата Еврозона!!!
Ти, днес упрекваш правителството , че не работело!!!
За кого работи това ПРАВИТЕЛСТВО , Радев?
Ти за идиоти ли ни имаш?!
Оставка !!!
Все едно ПП ДБ да говорят за антикорупция, така и това същество говори за истината... трябваше да има импийчмънт много отдавна при очевадните му пропутински реакции, оправдаващи руската агресия в Украйна.
Вижте , чуйте го и днес-
,,..държавният глава посочи, че важен знак е, че в София водещи журналисти, експерти, учени от цял свят ще имат възможността да обсъдят предизвикателствата пред обществените медии и пътищата за тяхното разрешаване, за да служат на демокрацията и на обществото. "
Т.е., тези, които заливат ,,ефира"..
Този не мога да го понасям!
Законът РИКО
Радев дава за пример днес сборът днес , точно на негови( сорош) продукти като пример за демокрация
Е, да , ние сме наясно с..демокрацията.
