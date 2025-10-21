Новини
Бивш правосъден министър за бития прокурор: Със сигурност има мотив, свързан с работата му

Бивш правосъден министър за бития прокурор: Със сигурност има мотив, свързан с работата му

21 Октомври, 2025 18:30 1 287 23

  • антон станков-
  • прокурор

Според него има колаборация между управляващи и опозиция, за да няма процедура за избор на главен прокурор

"Не споделям мнението, че вследствие на говореното срещу прокуратурата се е стигнало до инцидента с пребития прокурор Иво Илиев“, заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ бившият правосъден министър Антон Станков.

"Имало е и други случаи на пострадали магистрати. Обикновено това е свързано с конкретни действия по конкретни дела. Начин на някакво отмъщение, което особено срещу прокурор не виждам до какъв резултат може да доведе“, коментира Станков.

Според него със сигурност има мотив, свързан с работата му и изключи вероятността да е битов инцидент.

Той изрази надежда извършителят да бъде заловен.

Легитимността на главния прокурор

„Проблемът е в парламента – некадърно законодателство. В този закон е предвидено, че парламентът се самозадължава да изпълни законовите изисквания да избере нов ВСС в шестмесечен срок. А парламентът не прави нищо“, каза Станков.

"Народните представители по силата на Конституцията представляват не само тези, които са ги избрали, а целият народ. Тук въпросът ми е към опозицията – защо не инициирате процедура за избор на нов ВСС и инспекторат към ВСС. Процедурата може да бъде неуспешна, но изпълнете това, което сте задължени. Това намирисва на една колаборация в парламента между управляващи и опозиция“, на мнение е бившият правосъден министър.

Според него решенията са с оставки.

"Целият ВСС да подаде оставка, Борислав Сарафов да подаде оставка. Съответно инспекторатът да подаде оставка и да спрат да функционират, за да се осъзнае парламентът, че така не може. Но това няма да стане“, коментира Антон Станков.


  • 1 оня с коня

    21 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:32 21.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Той си знае.

    18:32 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гангстер

    23 2 Отговор
    всички схеми и далавери стават с помоща
    на такива като пребития с малко се е оттървал

    18:36 21.10.2025

  • 5 Тоя

    12 0 Отговор
    ямболски капацитет , все край големия кокал , и той излезе с нещо , което уж е нещо , всъщност - нищо !

    18:39 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Посягането срещу прокурор...

    16 2 Отговор
    Било посягане срещу държавноста.Боже- боже,че има ли някой който посяга на държавноста повече от прокурорите.Примери бол.

    18:43 21.10.2025

  • 8 1488

    19 0 Отговор
    когато няма правосъдие, народа раздава правосъдие

    18:44 21.10.2025

  • 9 Цвете

    3 14 Отговор
    КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА ТОЛКОВА ЖЕСТОКИ ХОРА???? ДО КОГА ЩЕ СЕ ТЪРПИ САМОРАЗПРАВАТА???? ДА ГО НАМЕРЯТ И ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА, ИЗОБЩО. НО, ПЪРВО ДА ПОСТЪПЯТ ТАКА, КАКТО ТОЙ Е НАПРАВИЛ.👎💪💪💪👎

    18:48 21.10.2025

  • 10 Как

    16 0 Отговор
    Взел е пари но не е свършил работата. Няма друга причина.

    18:48 21.10.2025

  • 11 Механик

    8 2 Отговор
    Кофти е че за били човека. Трябвало е да го .... обичат.

    18:54 21.10.2025

  • 12 ФАКТ

    14 0 Отговор
    Скоро и други съдии,прокурори депутати време е

    18:58 21.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    СТАНКОВ, МНОГО СА КОИТО СА ЗА ЧУКАНЬЕ!

    19:01 21.10.2025

  • 14 За хубаво

    9 2 Отговор
    В тая държава все пак става нещо хубаво. Дай боже повече бити прокурори и убити съдии.

    19:02 21.10.2025

  • 15 Кога почва кампанията

    8 2 Отговор
    Пребий депутат, съдия или прокурор, дари любов

    19:05 21.10.2025

  • 16 Дано са му здрави

    5 2 Отговор
    ръцете, та да може да си върти колелетата на инвалидната количка.

    19:06 21.10.2025

  • 17 Човекът

    7 0 Отговор
    е бил точен с парите......а другият или не е свършил работа или е поискал още!

    19:26 21.10.2025

  • 18 1234

    1 0 Отговор
    Това е свързано с работата им. Поклон.

    19:28 21.10.2025

  • 19 Иво

    3 0 Отговор
    това ги чака всичките.на хората им писнаот тези б оклуци да разбиват човешки съдби.

    19:38 21.10.2025

  • 20 НАЙ ВЕРОЯТНО

    5 0 Отговор
    Е взел парата, а човека е влязъл. Сега има ЧУК.

    19:40 21.10.2025

  • 21 Оцелял om CDS-Чymaтa

    5 0 Отговор
    До тук, до дъното, което продължаваме да копаем вече 35г. ни докара СДС-Чумата начело сДрагалевския гърбав Ай Дук.

    19:51 21.10.2025

  • 22 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Изключително позитивна новина,прокурор е синоним на престъпник !Сигурен съм че на този прокурор стандарта на живот не отговаря на приходите му,а това говори за корупция,НО никой няма да си направи труда да го провери.Сетете се само кой му е шеф на този,осмото джудже , а на всичко отгоре е и не легитимен,плюс че е престъпник.

    20:02 21.10.2025

  • 23 Боклуците на Боклука

    2 0 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило. Малко му е боя на този боклук и помияр 👊🤜🚽

    20:03 21.10.2025

