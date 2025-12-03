Новини
В София пристига европейският главен прокурор Лаура Кьовеши

3 Декември, 2025 07:38

Прокурор номер 1 на ЕС ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас.

Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.

Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори.

Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС.

Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Да ги почва по домова книга

    Коментиран от #6, #17

    06:59 03.12.2025

  • 2 Сигурно

    8 1 Отговор
    заради двамата ДЕБЕЛИ !

    07:01 03.12.2025

  • 3 Среща

    9 0 Отговор
    с един омацан до ушите мазен селяндур още от времето му , когато с кметицата , даскалицата по руски Юрданка , ръка за ръка направиха милиардни далавери в ущърб на София , гражданите ѝ , България и народа български . Доволен , ги дари с по - големи държавни постове - депутат и министър ! Оставка !

    07:02 03.12.2025

  • 4 Никой

    3 1 Отговор
    Нищо не може да пребори престъпността в България - това е национален спорт.

    Съчетано с мързел, лакомия и други качества - алчност.

    Това е точка на лудост - тази жена ще се натъкне на камък.

    07:02 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 побърканяк

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бе носи коледни и новогодишни бонуси за нищоправене.

    07:03 03.12.2025

  • 7 Артилерист

    3 0 Отговор
    И все пак само за Портних ли идва или и за Пеевски, Борисов и просто Киро?

    07:03 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Г жа Гьовеши!!?

    2 1 Отговор
    Да не забравите Корумпирания крадлив Кмет на Община Бойчинови??? Монтанския Феодален Съд го върна на Работа!!

    07:07 03.12.2025

  • 11 МВР служител

    3 1 Отговор
    Носи заповед за ареста на Делян Славчев Пеевски. Да му мислят всички мултаци в прокуратурата и в ДАНС, които се правиха че не му виждат преяждането с непозволена власт. Гяуров и Сарафов доста дълго време няма да излязат от Гемето .

    07:08 03.12.2025

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Ще търси ли местни политици, свързани с Украинската Корупционна схема?

    07:11 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Образец

    3 0 Отговор
    Имахме много надежди да намали корупцията в България, но се получи обратното.

    Безполезна жена по отношение за българите

    07:12 03.12.2025

  • 15 Спомням си!

    3 0 Отговор
    Като избраха Лаура Кьовеши за Европейският главен прокурор,какви надежди блеснаха,в нашите очи....!
    ,,Ето!Сега ще видите как ще разчисти и вкара,в затвора корумпираните ни управляващи...и т.н...!"
    А ква стана тя...?!Нищо подобно!Само от софра,на софра...!
    Сега пък щяла ,да ...,,открива нов офис"...?!
    Аре,че се ядосАх...!

    07:16 03.12.2025

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "До 5 Оня с Коня? С магаре си!":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    07:16 03.12.2025

  • 17 Дедо ти...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И какво като идва, за цял мандат няма един осъден....

    07:22 03.12.2025

