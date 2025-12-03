В София пристига европейският главен прокурор Лаура Кьовеши

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас.
Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.
Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори.
Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС.
Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #17
06:59 03.12.2025
2 Сигурно
07:01 03.12.2025
3 Среща
07:02 03.12.2025
4 Никой
Съчетано с мързел, лакомия и други качества - алчност.
Това е точка на лудост - тази жена ще се натъкне на камък.
07:02 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 побърканяк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бе носи коледни и новогодишни бонуси за нищоправене.
07:03 03.12.2025
7 Артилерист
07:03 03.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Г жа Гьовеши!!?
07:07 03.12.2025
11 МВР служител
07:08 03.12.2025
12 Факт
07:11 03.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Образец
Безполезна жена по отношение за българите
07:12 03.12.2025
15 Спомням си!
,,Ето!Сега ще видите как ще разчисти и вкара,в затвора корумпираните ни управляващи...и т.н...!"
А ква стана тя...?!Нищо подобно!Само от софра,на софра...!
Сега пък щяла ,да ...,,открива нов офис"...?!
Аре,че се ядосАх...!
07:16 03.12.2025
16 оня с коня
До коментар #13 от "До 5 Оня с Коня? С магаре си!":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
07:16 03.12.2025
17 Дедо ти...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И какво като идва, за цял мандат няма един осъден....
07:22 03.12.2025