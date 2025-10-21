Новини
България »
Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

21 Октомври, 2025 20:38 793 11

  • минерални бани -
  • мюмюн искендер

Според магистратите обвиняемият може да се възползва от служебното си положение, за да попречи на разследването

Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер - 1
Снимка: mineralnibani.bg
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжния съд в Хасково постанови кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер да бъде отстранен от длъжност. Съдията по процеса Даниела Николова мотивира постановлението си с аргументите, че въпреки че не е осъждан, за него има налични данни за предходни прояви, в това число и престъпление по служба и наличия на висящо производство.

Според съда са налице не само предполагаеми, но и обективни данни, че обвиняемият може да се възползва от служебното си положение, за да създаде пречки при разследването и да препятства разкриването на обективната истина.

Отстраняването на кмета Искендер беше поискано във връзка с разследване срещу него за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Повдигнатите обвинения са по четири случая в периода от 2019 до 2025 година, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово.

Днешното определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив. Според защитата Искендер ще се възползва от това право. Както в съдебна зала, така и в кулоарите на съда, Мюмюн Искендер каза, че не смята, че е извършил нарушенията, за които е обвинен, и никога не е пречил на разследването, напротив - съдействал е с цялата си администрация.

Прокурорът по делото Ангел Кънев каза в съдебна зала, че продължава подаването на сигнали срещу Мюмюн Искендер от граждани и жители на Минерални бани, които са най-малко по 2-3 на месечна база. След заседанието, в кулоарите на съда, прокурорът поясни пред медиите, че те са свързани основно с това, че в качеството си на кмет Искендер се е разпореждал с недвижими имоти, които не са общинска собственост, а са продадени от Общината. Събират се и доказателства по сключването на договори и провеждането на обществени поръчки.

Ангел Кънев каза, че са подготвени проекти за привличане на Мюмюн Искендер като обвиняем и за други престъпления, които са свързани с разпореждане с парични средства на Общината по допълнително материално стимулиране (ДМС). По думите на прокурора те не са направени по законоустановения ред и са налице достатъчно доказателства за злоупотреби.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е обвинен за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства, съобщава кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Отстраняването от длъжност на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани е за втори път. През май тази година Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТакВизе

    10 1 Отговор
    МюмюнИ с лопата да ги ринеш у България...

    20:47 21.10.2025

  • 2 мюмюмчо

    7 2 Отговор
    бая е лапачов.....Бряяяяя....

    20:48 21.10.2025

  • 3 бою циганина

    7 0 Отговор
    ма как може то е нащо ново начало ?

    20:52 21.10.2025

  • 4 Питане

    9 1 Отговор
    Моймюн на агент Сава ли е, или на ДС мама "момче" - то

    Коментиран от #5

    20:59 21.10.2025

  • 5 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Гняздото е ЕДНО - ДС....

    21:02 21.10.2025

  • 6 Този

    10 1 Отговор
    крадлив ЦИГАНИН е директно за ПАНДИЗА.

    21:04 21.10.2025

  • 7 Силиций

    6 1 Отговор
    Тц,тц,тц,сега ще пресъхнат едни извори.....минерални,де.

    21:07 21.10.2025

  • 8 Цвете

    6 0 Отговор
    Само той ли, я да проверят още населени места??? Защо бг.турците в България крадат толкова много??? Спомняте ли си и този предишен шеф на ДПС КОЙТО СЕ облажи с КЪЩА ЗА ГОСТИ???? НЯМА ГОСТИ, НО ИМА КЪЩА. ЩО Е ТО,.....КРАДЕНЕТО. ПРОСТО ДОСТОВЕРНО И ДОБРЕ ОПЛЕТЕНО. 😂🙃🤔🤫🫣

    21:10 21.10.2025

  • 9 Мюм Мюмн Скаф Фандер

    1 1 Отговор
    Иска при варнренския рубинов румнов

    21:17 21.10.2025

  • 10 чичо Таско

    2 2 Отговор
    Браво на Пеевски! Лека полека маха турците и слага българи. Този Мюмюн е човек на голия Доган. Съд за всички хора на Доган. Поклон пред Пеевски.

    21:19 21.10.2025

  • 11 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Само не и господин Искендер! Утре в Червен бряг на площада, където ще бъде бъдещата джамия, знамената ще бъдат свалени наполовина в знак на съпричастност.

    21:31 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове