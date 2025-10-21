Новини
Важните новини във ФАКТИ на 21.10.2025 г.

21 Октомври, 2025 23:41 477 0

Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление

Важните новини във ФАКТИ на 21.10.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на парламента

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщават от партия ГЕРБ на страницата си във фейсбук.

До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй

Завърши строителството на първия етап от хранилището за слаби и средноактивни радиоактивни отпадъци в Козлодуй. С това страната решава завинаги проблемът със съхраняването на този тип отпадъци. За да започне реална работа, хранилището трябва да получи и разрешение за експлоатация, съобщава БНТ.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Окръжния съд в Хасково постанови кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер да бъде отстранен от длъжност. Съдията по процеса Даниела Николова мотивира постановлението си с аргументите, че въпреки че не е осъждан, за него има налични данни за предходни прояви, в това число и престъпление по служба и наличия на висящо производство.

ПП–ДБ внесе сигнал до Върховната прокуратура за натиск върху свидетели

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и народният представител от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за извършен неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела, водени срещу кметове и заместник-кметове от ПП–ДБ — Благомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.


