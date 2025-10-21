Новини
До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй

21 Октомври, 2025 22:08 705 16

  • хранилището-
  • радиоактивни отпадъци -
  • козлодуй

С това страната решава завинаги проблемът със съхраняването на слабо и средноактивните отпадъци

До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Завърши строителството на първия етап от хранилището за слаби и средноактивни радиоактивни отпадъци в Козлодуй. С това страната решава завинаги проблемът със съхраняването на този тип отпадъци. За да започне реална работа, хранилището трябва да получи и разрешение за експлоатация, съобщава БНТ.

Все още обаче остава открит въпроса за съхраняването на високоактивните отпадъци сред които отработеното ядрено гориво, какви са опциите пред страната?

Над 1000 стоманобетонни кубове пълни с радиоактивни отпадъци вече чакат да бъдат складирани в новото хранилище. Двайсет години обаче отнема цялостните процес по изграждане на първия етап от съоръжението. Самото строителство започва през 2017 година. 29 август 2017 г.

Ира Стефанов - главен инженер на Националното хранилище: На първия етап е изградена първата платформа и съпътстваща сграда и съоръжения. Първата платформа съдържа 22 клетки за погребване, всяка една клетка е самостоятелна, сеизмично самостоятелна, квалифицирана.

В нея ще бъдат подредени 288 стоманобетонови кубове.

"Стоманобетонните контейнери се подреждат по определен ред, след като запълним клетката, ние запълваме свободното пространство с фин гранулиран материал и изграждаме покривната плоча".

Все още няма точен срок, в който да започне складирането на отпадъците. Преди това има друг етап.

Борислав Станимиров - зам. председател на Агенцията за ядрено регулиране:
Въвеждането в експлоатация е пробна експлоатация, тоест за един период, в който те ще обосноват за колко време искат тази пробна експлоатация, след това ще подадат заявлението, така че е много трудно да се изчисли 2026 - 2027 година.

След запълване на първите 22 клетки предстои изграждането на още 44 клетки на два етапа. Те ще бъдат достатъчни за обезпечаване на работата на АЕЦ Козлодуй дори и след изграждане на новите блокове - 7 и 8. След като хранилището събере всички отпадъци то ще бъде погребано завинаги като първите 300 години ще е под строг контрол.

Един от източниците на радиоактивни отпадъци е извеждането от експлоатация на малките блокове от първи до четвърти на АЕЦ "Козлодуй". Дейността се извършва от Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци под надзора на Агенцията за ядрено регулиране.

Николай Грозев - директор на дирекция в Агенцията за ядрено регулиране:
председателят е издал разрешение за поетапно изваждане на 20 парогенератора като след това ще бъде изграден временен цех за тяхното раздробяване, като идеята е металът, който ще се получи да бъде поетапно изведен и освободен от регулаторен контрол.

Все още България обаче не е взела решение какво ще прави с високоактвните отпадъци като отработеното ядрено гориво. От 1996 до 2022 година то се изнасяше за Русия с цел преработка и обратно връщане в страната след години. След началото на войната в Украйна отработеното гориво се съхранява в ядрената ни централа.

Николай Грозев: АЕЦ "Козлодуй" разполага с достатъчно място за съхраняване на отработеното гориво и се търсят вече начини за поетапно предаване. Няма нищо опасно от радиологична и от ядрена безопасност гледна точка горивото да се съхранява, то е добре подсигурено.

Страната обаче трябва да вземе решение дали ще преработва ядреното гориво оттук нататък като се водят разговори с Франция за това или ще го погребва.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    И КОЛКО ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ ОКОЛО НЕГО! ЗАЩО НЕ КАРАТ ОТПАДЪЦИТЕ В ОБОРА!ТЕ НИ НАТРЕСОХА!

    22:11 21.10.2025

  • 2 ко се лъжем

    14 1 Отговор
    В ядрено сметище, ще ни превърнат за да си изхвърлят ядрените отпадъци западните ни господари от ЕС и САЩ!

    22:19 21.10.2025

  • 3 Гошо

    15 1 Отговор
    Тия дето подписаха договора с уестинг хаус да ги задължат да живеят в Козлодуй, да ги питам тогава дали щяха да го подпишат.

    22:21 21.10.2025

  • 4 Сталин

    10 1 Отговор
    И Дунава като ги залее тези кубове като Фукушима и довиждане цяла северна България и туризма на л@йноморието

    22:25 21.10.2025

  • 5 айдеее

    8 0 Отговор
    Отиде си северна България...И част от Румъния...Ще се местим на юг,зад Балкана...Дайте добра дестинация.

    22:31 21.10.2025

  • 6 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Руснаците си ги вземаха обратно ,краварите и те да си ги вземат ,апропо същите лоши руснаци сега използват отпадъците в нова технология за използването им до пълен разпад на радиоактивните елементи ,ние тука ще си плащаме за ток и да ни тровят

    Коментиран от #8

    22:38 21.10.2025

  • 7 Въпросът бе решен,много изгодно!

    9 0 Отговор
    Русия си прибираше отпадното гориво,като си има технология за преработването му!
    Но Урсула нареди вече да не купуваме руско ядрвно гориво за АЕЦ-а,ние естествено чинно козирувахме и сега ще тровим град Козлодуй и околностите му,с ядрени орпадъци...!
    Хак да ни е...!

    22:38 21.10.2025

  • 8 Написал съм същото...

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    ...без да видя поста ти...!

    22:40 21.10.2025

  • 9 фАНТОМасс

    5 0 Отговор
    Да пращаме ББ и ДП там ли ?

    22:43 21.10.2025

  • 10 Не народ,а...мърша!

    6 0 Отговор
    Трябва цяла БГ на бунт,срещу строителството на такъв завод-,,българоубиец"...!

    22:43 21.10.2025

  • 11 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    "След запълване на първите 22 клетки предстои изграждането на още 44 клетки..."

    А след това? От колко държави ще складираме отпадъците в тези клетки, знаем, че те ще си плащат много скъпо, но не змнаем на кого? Ами ако бяхме се хванали на въдицата за евтиния ток и да изградим още една АЕЦ?

    22:46 21.10.2025

  • 12 А50

    1 0 Отговор
    А защо не го направят в Банкя

    23:01 21.10.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Тоест ще превърнем Козлодуй в Чернобил 😏 и пак ще гласуват за мене 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    23:10 21.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Санкциите работят 😏 вместо в сибир - в населено място

    23:10 21.10.2025

  • 15 Гербер

    1 0 Отговор
    Франсетата и те ще хвърлят там, а ние в дубай ще прибираме пароците 😏

    23:11 21.10.2025

  • 16 Инженер

    1 0 Отговор
    И как точно ще накарате ядрени физици да ходят да работят в ядрена зона 🤔

    23:15 21.10.2025

