Почина ключова фигура от ГЕРБ

28 Октомври, 2025 08:58

Инж. Рашо Първанов е дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй

Почина ключова фигура от ГЕРБ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй". Това съобщи народният представител Красен Кръстев.

"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица", написа още той.

И добави: "Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас".

Поклон пред светлата му памет!

Съболезнования на семейството!


България
  • 1 раз

    37 1 Отговор
    Лека му пръст на човека! И на партията също! Оппааа,партията -не!ББ ще се засегне.

    Коментиран от #23

    09:00 28.10.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор
    Мишо Бирата ли?

    09:00 28.10.2025

  • 3 Предположение

    32 5 Отговор
    Сигурно ГЕРБаджийчето се е споминало от много папкане!

    Коментиран от #38

    09:00 28.10.2025

  • 4 Сталин

    35 6 Отговор
    Един добър ден за българската "демокрация"

    09:01 28.10.2025

  • 5 Леля Гошо

    31 1 Отговор
    Не е редно да се допускат коментари когато се съобщава за смъртта на някой. Сега ще почнат да питат за Тулупа

    09:02 28.10.2025

  • 6 Крум

    29 6 Отговор
    Един хайдутин по малко.

    09:04 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ееех

    11 3 Отговор
    Още можеше да даде за родината...

    09:05 28.10.2025

  • 9 ГЕРБ-БКП

    25 2 Отговор
    Всички корумпета ще измрат, но гoвнaта им ще останат за векове.

    Коментиран от #15

    09:07 28.10.2025

  • 10 Ринга

    24 4 Отговор
    И колко пари отнесе със себе си?

    09:08 28.10.2025

  • 11 ГЕРБ губи, но народа печели,

    26 5 Отговор
    една мутра по малко, скоро трябва и партията да я няма!

    09:09 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един уял се

    21 6 Отговор
    По- малко!
    Прав му път!

    09:12 28.10.2025

  • 14 50/50

    21 4 Отговор
    Сега, какво да си кривя душата, че ми е много мъчно за продал душата си на дявола, уж човек....!

    09:13 28.10.2025

  • 15 Логиката на Живота

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "ГЕРБ-БКП":

    Едни ще умрем, а други ще пукнат, но айна ри винаги ще има! Природа!

    09:14 28.10.2025

  • 16 Миро

    25 2 Отговор
    Преял е, като всички гербаджии.

    09:17 28.10.2025

  • 17 Панов

    26 2 Отговор
    Все едно чета Работническо дело от началото на 80-те години. Клишета, клешета, колкото отдадени са били партийните другари.

    09:18 28.10.2025

  • 18 Рангел

    17 2 Отговор
    Днес в Козлодуй,утре в цялата страна

    09:18 28.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ту Туууу

    21 1 Отговор
    Не ми е ясно Тиквун какво чака.Хубавите места свършват

    09:20 28.10.2025

  • 21 Бойко Българоубиец

    18 1 Отговор
    Скоро и аз 😏

    09:21 28.10.2025

  • 22 Факт

    17 2 Отговор
    Гроб джоб няма

    09:22 28.10.2025

  • 23 То е ясно

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "раз":

    Хора почиват, хора се раждат. Но щом човека е партиен деец от управляваща партия, това изглежда като нарочно предтавено. То, и по платените коментари се вижда, че някои хора изпитват радостнот от такива трагични събития, същото се отнася из тези които публикуват новината.
    Починал човек не е член на ничия партия земна. Той вече е в Божията партия. Бог да го прости!

    Коментиран от #30

    09:24 28.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сила

    17 2 Отговор
    Цветя и венци от Президиума на ЦК на ГЕРБ личо от генералния секретар на ЦК на ГЕРБ другаря Тиквоний Първи Банкянски ....и на добър път към ада !!! Гнусни крадливи същества !!!

    09:27 28.10.2025

  • 26 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Хубаво е денят да започва с добри новини

    09:27 28.10.2025

  • 27 Бай Бот

    14 1 Отговор
    Почнаха да ритат камбаната.
    И Боко и той ще умре.
    Той какво си мисли че като е окрал народа си и ще литне ,банкянския дъртак.

    09:28 28.10.2025

  • 28 Трябва ли българинът

    11 1 Отговор
    да знае кой гербераст кога е починал и как се казва ?

    Коментиран от #31

    09:31 28.10.2025

  • 29 Кит

    3 11 Отговор
    Да напомня на всички благопростойно изявили се под тази тъжна новина добре възпитани тъППопитеци , че благодарение на хората, като коментирания от тях "тулуп", България все още е енергийният лидер на Балканите, а ние плащаме най-ниските цени за доставената електроенергия. В т.ч. и тази еленергия, с чиято помощ сте оплюли паметта на покойника.
    Нека почива в мир този човек!

    Коментиран от #40, #45

    09:33 28.10.2025

  • 30 Ъхъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "То е ясно":

    Викаш рашо до вчера краднал като обезумел, а днес вече е член на Божията партия... От къде нви намират такива милозливи и набожни бе?

    Коментиран от #36, #39

    09:33 28.10.2025

  • 31 Герп боклуци

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Трябва ли българинът":

    Важното е да знаем че гният някъде, или под земята или в килия

    09:35 28.10.2025

  • 32 Гост

    12 0 Отговор
    Коментарите за смъртта на един човек са показателни до каква степен герп са се превърнали за хората в олицетворение на гнусотията. Лошото е, че ще ни се видят бели и пуфкави в сравнение с настъпващия прасунгел...

    09:37 28.10.2025

  • 33 Боко

    5 0 Отговор
    ще го уважи ли на погребението ?

    09:39 28.10.2025

  • 34 Факт

    3 1 Отговор
    Радиацията се отразява на мозъка

    09:41 28.10.2025

  • 35 Кой

    7 0 Отговор
    когато го стигне смъртта . Инжинер Рашо , от БКП при Мутрьо у ГЕРБ , но дошъл края му .

    09:42 28.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ако може Рашо новопредставенний

    4 0 Отговор
    да се обади и да каже там може ли да се ходи с чекмеджета.

    Коментиран от #46

    09:43 28.10.2025

  • 38 Цецо

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Предположение":

    Теб те чака същото, ама от глад.

    09:45 28.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ББПП

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кит":

    уж си Кит, а си проЗт като цаца

    09:59 28.10.2025

  • 41 със сигурност това ще е повод

    2 1 Отговор
    едни да са тъжни а други радостни

    10:00 28.10.2025

  • 42 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПЪРВО БКП, ПОСЛЕ ГЕРБ.... И СИТЕ НА ЕДНО МЯСТО

    10:05 28.10.2025

  • 43 НЯМА ДА Е ЛОШО

    2 0 Отговор
    АКО И ДРУГИТЕ ОТ ПАРТИЯТА ГО ПОСЛЕДВАТ НАЧЕЛО С ЛИДЕРА ИМ!!!!!

    10:08 28.10.2025

  • 44 Емигрант

    5 0 Отговор
    0.07 евро ми е нощната и 0.14 евро дневната твойта с колко е по-евтрина от моята след като е най-евтината ? Послушник ! Лесно манипулирана герберастка овца от порода "тъпоглава" !

    10:09 28.10.2025

  • 45 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кит":

    0.07 евро ми е нощната и 0.14 евро дневната твойта с колко е по-евтрина след като е най-евтината ! Послушник ! Манипулирана герберастка овца от порода "тъпоглава" !

    10:12 28.10.2025

  • 46 привързаност

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ако може Рашо новопредставенний":

    "Там" от кюлчетата им изливат топузи за веригите на краката.

    10:22 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Един крадец и мошеник от партия ГРОБ за България по малко.Чакаме с нетърпение същата новина и за Главатаря на това ОПГ.

    10:28 28.10.2025

  • 49 Ханку Брат

    0 0 Отговор
    Добра новина но слеващия път да е със снимката на Боко

    10:31 28.10.2025

