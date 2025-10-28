Почина ключова фигура от ГЕРБ

ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй". Това съобщи народният представител Красен Кръстев.
"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица", написа още той.
И добави: "Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас".
Поклон пред светлата му памет!
Съболезнования на семейството!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 раз
Коментиран от #23
09:00 28.10.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:00 28.10.2025
3 Предположение
Коментиран от #38
09:00 28.10.2025
4 Сталин
09:01 28.10.2025
5 Леля Гошо
09:02 28.10.2025
6 Крум
09:04 28.10.2025
8 Ееех
09:05 28.10.2025
9 ГЕРБ-БКП
Коментиран от #15
09:07 28.10.2025
10 Ринга
09:08 28.10.2025
11 ГЕРБ губи, но народа печели,
09:09 28.10.2025
13 Един уял се
Прав му път!
09:12 28.10.2025
14 50/50
09:13 28.10.2025
15 Логиката на Живота
До коментар #9 от "ГЕРБ-БКП":Едни ще умрем, а други ще пукнат, но айна ри винаги ще има! Природа!
09:14 28.10.2025
16 Миро
09:17 28.10.2025
17 Панов
09:18 28.10.2025
18 Рангел
09:18 28.10.2025
20 Ту Туууу
09:20 28.10.2025
21 Бойко Българоубиец
09:21 28.10.2025
22 Факт
09:22 28.10.2025
23 То е ясно
До коментар #1 от "раз":Хора почиват, хора се раждат. Но щом човека е партиен деец от управляваща партия, това изглежда като нарочно предтавено. То, и по платените коментари се вижда, че някои хора изпитват радостнот от такива трагични събития, същото се отнася из тези които публикуват новината.
Починал човек не е член на ничия партия земна. Той вече е в Божията партия. Бог да го прости!
Коментиран от #30
09:24 28.10.2025
25 Сила
09:27 28.10.2025
26 ООрана държава
09:27 28.10.2025
27 Бай Бот
И Боко и той ще умре.
Той какво си мисли че като е окрал народа си и ще литне ,банкянския дъртак.
09:28 28.10.2025
28 Трябва ли българинът
Коментиран от #31
09:31 28.10.2025
29 Кит
Нека почива в мир този човек!
Коментиран от #40, #45
09:33 28.10.2025
30 Ъхъъ
До коментар #23 от "То е ясно":Викаш рашо до вчера краднал като обезумел, а днес вече е член на Божията партия... От къде нви намират такива милозливи и набожни бе?
Коментиран от #36, #39
09:33 28.10.2025
31 Герп боклуци
До коментар #28 от "Трябва ли българинът":Важното е да знаем че гният някъде, или под земята или в килия
09:35 28.10.2025
32 Гост
09:37 28.10.2025
33 Боко
09:39 28.10.2025
34 Факт
09:41 28.10.2025
35 Кой
09:42 28.10.2025
37 Ако може Рашо новопредставенний
Коментиран от #46
09:43 28.10.2025
38 Цецо
До коментар #3 от "Предположение":Теб те чака същото, ама от глад.
09:45 28.10.2025
40 ББПП
До коментар #29 от "Кит":уж си Кит, а си проЗт като цаца
09:59 28.10.2025
41 със сигурност това ще е повод
10:00 28.10.2025
42 Боруна Лом
10:05 28.10.2025
43 НЯМА ДА Е ЛОШО
10:08 28.10.2025
44 Емигрант
10:09 28.10.2025
45 Емигрант
До коментар #29 от "Кит":0.07 евро ми е нощната и 0.14 евро дневната твойта с колко е по-евтрина след като е най-евтината ! Послушник ! Манипулирана герберастка овца от порода "тъпоглава" !
10:12 28.10.2025
46 привързаност
До коментар #37 от "Ако може Рашо новопредставенний":"Там" от кюлчетата им изливат топузи за веригите на краката.
10:22 28.10.2025
48 ШЕФА
10:28 28.10.2025
49 Ханку Брат
10:31 28.10.2025