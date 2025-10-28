Почина ключова фигура от ГЕРБ

Тома Биков: Мандатът ще е пълен! Няма да има радикални промени в управлението

Партия ГЕРБ-СДС е готова с проекта за държавен бюджет и скоро той ще бъде внесен за обсъждане в пленарната зала, потвърди депутатът Тома Биков в ефира ...