Важните новини във ФАКТИ на 27.10.2025 г.

Мариан Бачев проговори за гей скандала: Росен Белов е само преподавател в театралната школа

Министърът на културата Мариян Бачев с първи коментар, след задържането на актьора Росен Белов - преподавател в театралната работилница, чийто основател е Бачев.

Гражданско сдружение внася 200 хиляди подписа за референдум за лева

Гражданско сдружение "Дойран 2025" събра почти 200 хиляди подписа за провеждане на референдум с осем въпроса за еврозоната и членството на България в Европейския съюз. Подписите ще бъдат внесени утре в Народното събрание, съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

От „Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев

„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев, посочиха от пресцентъра на партията.

Румен Радев от АИКБ: Въпросът с рафинерията не е безобиден

Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предупреди, че въпросът с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е далеч от безобиден след наложените от Вашингтон санкции срещу руската петролна компания.

Атанас Зафиров разкри за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха

В "Още от деня" по БНТ Атанас Зафиров коментира тежестта на БСП в политиката и властта. Точно толкова, колкото са отредили избирателите ни - каза той. Гарант сме за социалния вектор на управлението, заяви той. Докато това управление спазва политиките, които бяха записани в Договора за съвместно управление - дотогава и ние ще стоим в него, допълни той.

Светла Бонева: Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции срещу руския петролен гигант. Това предупреди доцент Светла Бонева, декан на факултета по Международна икономика и политика в УНСС, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

auditska-arabia">Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия

Президентът Румен Радев проведе среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабияпринц Мохамед Бин Салман. Българският държавен глава пристигна днес в саудитската столица, придружаван от съпругата си Десислава Радева, за участие в деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

Законопроект на „Възраждане“ срещу корупцията по високите етажи на властта

„Възраждане“ внесе в Народното събрание законопроект за допълнение на Изборния кодекс, който предвижда да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон „Магнитски“, както и от други държави, международни или европейски органи за корупция, да заемат каквито и да било държавни, местни или партийни длъжности в България. От политическата организация уточниха, че предложението е на председателя на икономическия екип на „Възраждане“ - бившия народен представител Виктор Папазов. Според вносителите това е първата по рода си инициатива, която въвежда пряк механизъм за ограничаване на достъпа до власт на лица, за които има доказани данни за корупция, установени от международни институции.

Над 5 милиарда лева от втория пенсионен стълб ще се конвертират автоматично в евро

Влизането на България в еврозоната няма да създаде проблеми за средствата, натрупани във втория пенсионен стълб, увери Владислав Русев, вицепрезидент на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В интервю за предаването "Пресечна точка" по NOVA експертът обясни как ще протече преходът и как гражданите могат да проверят натрупванията си.

Участниците в Тристранния съвет не се разбраха нито за почивните понеделници, нито за отпуските на родителите

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по темата за предложеното право на почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище, по време на днешното заседание на съвета. Преди това социалните партньори обсъдиха предложение за промени в Кодекса на труда, според което се предлага да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден, предават от БТА.

Драгомир Стойнев: От ИТН дойде предложението за ротация на шефа на парламента

За председателския пост на парламента имаше спорове още от началото на управлението. ГЕРБ, като най-голяма парламентарна група, имаше претенцията на поста да застане техен представител и поставяше всеки месец тази тема. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев, цитиран от novini.bg.

Дете на 6 години изчезна в центъра на София. Намерено е в метрото, на станция "Мизия"

Случай с изчезнало в София през уикенда 6-годишно дете вдигна на крак екипите на столичния „Метрополитен“ и на СДВР, съобщават от dariknews.bg.

Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата

Да, БСП прави компромиси. БСП ще плати цената за тези компромиси, виждам разочарованието в членове. Когато отмине пушилката ще дойдат истинските проблеми и тогава ще бъде оценена БСП -била ли е социален ляв стълб в управлението и по него ще бъде писана оценката на БСП, каза в интервю пред БНР бившият депутат на Столетницата Александър Симов.

КНСБ: Предлагаме ново име на социалното министерство- Министерство на скандалната политика

Предложеното на Министерство на труда и социалната политика е меко казано имитация на транспониране на директиви. Законовите предложения са скандални. Министерството трябва да си смени името и да зачеркнат труда от наименованието си. Искаме да предложим ново име - Министерство на скандалната политика. Това зави вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след заседанието на Тристранния съвет, цитиран от "Фокус".

Проф. Стоян Денчев: Еврото може да събори правителството

"Вътрешните условия, които биха били предпоставка за продължаване до пълен мандат, на първо място ще бъде въвеждането на еврото. Повишаване на цените или неконтролираният скок на цените в първия месец – това може да доведе до вътрешни сътресения, а също може и до падане на правителството, поради различни вътрешни спорове", каза в интервю пред БНР бившият ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София Стоян Денчев, бивш депутат на ДПС.

От БСП предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

БСП предлага 11 мерки за реформа на данъчното и осигурително законодателство. Проектът за Визия беше приет с пълно единодушие от членовете на Националния съвет на редовното му заседание в неделя. Документът под наслов "Справедливост, държавност, развитие" е изработен от Съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации към Националния съвет на БСП. Визията беше представена от Иван Таков, заместник-председател на БСП по публичните политики, съобщават от пресцентъра на партията.

18-годишен е ударен и убит от 20-годишен шофьор в Козлодуй

При пътен инцидент в Козлодуй е загинало младо момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирана от БТА.

Министър Гуцанов: Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да няма ощетени в Бюджет 2026

Ще се направи всичко възможно да няма ощетени слоеве от населението – това увери социалният министър Борислав Гуцанов във връзка с подготовката на проектобюджета за 2026 г, цитиран от БНР.

Атанас Зафиров: Приемането на еврото е избор на стабилност, сигурност и предвидимост

Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари България да приеме еврото, съобщават от пресцентъра на правителството.