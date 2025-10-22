Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли днес Народното събрание?

Народното събрание се очаква да възстанови работата си след прекъсването заради липса на кворум миналата седмица, съобщават от БНТ.

След проведения вчера Съвет за съвместно сътрудничество стана ясно, че в парламента днес би трябвало да влязат необходимия брой депутати.



Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.

В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.

Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.

От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.