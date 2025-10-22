Новини
Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли днес Народното събрание?

22 Октомври, 2025 07:24 732 13

Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание се очаква да възстанови работата си след прекъсването заради липса на кворум миналата седмица, съобщават от БНТ.

След проведения вчера Съвет за съвместно сътрудничество стана ясно, че в парламента днес би трябвало да влязат необходимия брой депутати.

Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.

В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.

Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.

От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.


България
  • 2 БАЙ ГАНЬО

    6 0 Отговор
    София е потънала в БОКЛУЦИ нооо ТАКИ ВЪЛКА И ДОМУЗА си лапат милионите ..браво Терзиев браво Желязков Боко и ШИШИ...евала ...на ПАЛЕСТИНЦИ НИ НАПРАВИХТЕ НА МАЙМУНИ...

    07:35 22.10.2025

  • 3 БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    БЕЗ БОКО ШИШИ и САРО . Само тогава има ШАНС да ЗАПОЧНЕ да се НОРМАЛИЗИРА . До КОГА ще ги ТЪРПИМ .

    07:41 22.10.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    пребий депутат, съдия, прокурор, полицай или мисирка
    дари любов и спаси българия

    07:42 22.10.2025

  • 5 Перо

    8 0 Отговор
    Важното е в отделните власти да кипи безсмислен труд! Какво решава тази ротационен принцип, относно проблемите на страната? Пълна простотия, некадърност и разложение!

    07:43 22.10.2025

  • 6 НЕЛЕГИТИМНИТЕ

    4 0 Отговор
    Да подават оставка.

    07:46 22.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    МИНАЛАТА СЕДМИЦА НЕРАБОТНА.
    ВЧЕРА РАБОТИЛИ 35 МИН.
    ДНЕС , НЕ СЕ ЗНАЕ.
    ТА ТЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА!!!
    ОСТАВКА!!!!!!

    07:50 22.10.2025

  • 8 НС търси талант

    0 0 Отговор
    Ротации, пируети и по един кючек могат да дръпнат кандидатите за председател. С мазно турско кафе, много ще върви.

    08:05 22.10.2025

  • 9 дядото

    0 0 Отговор
    какво народно събрание.то е частна работа,избрано с доказани манипулации

    08:12 22.10.2025

  • 10 Бг културни особености

    0 0 Отговор
    Не върви в чалга народно събрание да се работи. Уронва им престижа.

    08:15 22.10.2025

  • 11 Има Такова Начало

    0 0 Отговор
    За едно работещо правителство

    08:15 22.10.2025

  • 12 Байкушев

    0 0 Отговор
    Явно арменката има скрити дарби, щом имат такъв мерак да е председател на събранието им. ИТН - герои!

    08:20 22.10.2025

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ротирайте се към избори, най слабото и крадливо правителство което някога сме имали

    08:29 22.10.2025

