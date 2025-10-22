Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на младежа, обвинен за убийството в столичен мол

Очаква се днес да стане ясно кога съдът ще продължи заседанието си по мярката на 15-годишния младеж, обвинен за убийството на свой връстник след конфликт в търговски център, информират от Нова телевизия.

Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало. По преценка на лекарите, обвиняемият остана в "Пирогов".

Когато заседанието бъде възобновено ще стане ясно дали младежът ще бъде задържан за постоянно.