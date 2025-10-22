Новини
България »
Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на младежа, обвинен за убийството в столичен мол

Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на младежа, обвинен за убийството в столичен мол

22 Октомври, 2025 07:36 597 8

  • убийство-
  • мол-
  • софия-
  • мярка за неотклонение-
  • заседание

Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало. По преценка на лекарите, обвиняемият остана в "Пирогов".

Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на младежа, обвинен за убийството в столичен мол - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се днес да стане ясно кога съдът ще продължи заседанието си по мярката на 15-годишния младеж, обвинен за убийството на свой връстник след конфликт в търговски център, информират от Нова телевизия.

Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало. По преценка на лекарите, обвиняемият остана в "Пирогов".

Когато заседанието бъде възобновено ще стане ясно дали младежът ще бъде задържан за постоянно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Цялата държава се занимава с тези кафяви пар азити.

    Глобалните пар азити лансират локалните пар азите.

    Факт.

    07:40 22.10.2025

  • 2 1488

    10 0 Отговор
    пребий депутат, съдия, прокурор, полицай или мисирка
    дари любов и спаси българия

    07:40 22.10.2025

  • 3 Опааа

    8 0 Отговор
    Дайте снимка на индианеца-команчи!

    07:42 22.10.2025

  • 4 Селянин

    7 0 Отговор
    А боко и шиши, които допуснаха маТряла да стигне до тук кога ще понесат отговорност?

    07:46 22.10.2025

  • 5 Перо

    10 0 Отговор
    Всяко криминално престъпление ли трябва да бъде приоритетен интерес за следене от цялото население на държавата? Колко време вече ни занимават мисирките с тия цигани?

    07:46 22.10.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    5 ЧАСА РАБОТИЛИ ЗА ЕДИН НЕГРАМОТЕН ЦИГАНИН!!???
    СРАМ!!!!
    И НИЕ ПЛАЩАМЕ ЗА ТОВА!!!???

    07:56 22.10.2025

  • 7 Нафталинка

    2 0 Отговор
    По повод престъпността при непълнолетните и техните права!Категорична съм, че точно тези права и защити са основния проблем ,Първо при подобни случаи на момента да бъдат арестувани родителите им и същите да бъдат лишени от работно място,аз лично бих ги пребила така, че да си стоят в къщи и да възпитават децата си.Вчера представителна МВР каза,че София била спокоен град,какво спокойствие след като всички деца са водени от родителите си в училище,а полицаите дори да са на мястте нямат никакви права освен да напишат протокол защо са ни

    08:24 22.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове