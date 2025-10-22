Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.

"Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случаят можем да правим изводи за какво е знак. В момента, докато случаят не е изяснен, не можем да правим изводи", допълни Даниел Митов.

Относно това дали МВР подкрепя идеята за лицево разпознаване с камери в моловете вътрешният министър коментира: "Такава тема беше поставена, но тук опираме до законодателство, това е много трудно разрешим въпрос. Има европейско и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели".

За металдетектори в училищата каза: "Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни".