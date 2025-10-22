Новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии

Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии

22 Октомври, 2025 10:47 644 16

  • даниел митов-
  • мвр-
  • прокурор

Само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли, допълни Даниел Митов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.

"Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случаят можем да правим изводи за какво е знак. В момента, докато случаят не е изяснен, не можем да правим изводи", допълни Даниел Митов.

Относно това дали МВР подкрепя идеята за лицево разпознаване с камери в моловете вътрешният министър коментира: "Такава тема беше поставена, но тук опираме до законодателство, това е много трудно разрешим въпрос. Има европейско и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели".

За металдетектори в училищата каза: "Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ТО ХУБАВО Е ЗАПОЧНАЛ ДА ГО "ЧУКА",АМА ЗАЩО НЕ СИ Е ДОВЪРШИЛ РАБОТАТА ДО КРАЙ, Т.Е. ДА ГО ПРЕЧУКА!

    Коментиран от #3

    10:51 22.10.2025

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Ганчо скоро ще почне да си пазари силиконови маски като укропам за по 300 USD парчето, иначе Дани палавато око ще го щракне.

    10:52 22.10.2025

  • 3 битият бит еваният еван

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Щото е постановка, театро, цирк.

    10:53 22.10.2025

  • 4 Борисов с извънредно изявление

    2 1 Отговор
    Бойко Борисов : ⤵
    До тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса. Трябваше аз отново да застана с Делян Пеевски и да се разберем за мнозинство. Доволни ли са всички?! Лидирах процеса, поех цялата отговорност. Гарантирах ли отново стабилност на тази държава?

    Дадох дума за цял мандат - и на ИТН, и на БСП, и на Новото начало. Аз не съм кандидат за премиер, защото и такива глупости слушах. 3 пъти ми стига.

    От днес нататък след като съм осигурил мнозинство на правителството, без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета четирите партии, за да имаме 121 гласа.

    Отговорността за правителството е на ГЕРБ и на другите две партии. Не е редно за едно ведомство да отговаря само една партия. Предстои темата да бъде обсъдена в коалиционния съвет. Трябва да имаме поглед във всички министерства. Те - в министерствата, които се ръководят от хора на ГЕРБ, а ние съответно в техните, защото по места структурите много се вълнуват от това какви промени се правят в социалното министерство, в образованието.

    За нас ротацията на председателя на Народното събрание е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това - на 1 година трите партии да се ротират. Ние ще посочим човека, който събираше най-много гласове на първите гласувания - Рая Назарян.

    Радев за мен не е президент, а партиен лидер. Казал ли е откъде да вземем 1 млн. и 50 хил. за “Боташ” с който ощети България? Или, че ме имитира с “Шкода”-та? Минах го от

    10:53 22.10.2025

  • 5 България !

    6 0 Отговор
    България !

    Нация На !

    Крадци и Мошеници !

    От Председателя на народното Събрание До Последния Мазач или Зидар !

    От Главаталрите на Политическите Партии !

    До Последните Техни Слуги !

    Ще го пуснеш ти Да ти боядиса Къщата !

    А Той Ще те Окраде !

    Миризлива !

    Долна Воня !

    Коментиран от #10

    10:56 22.10.2025

  • 6 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор
    Един пушек се стеле над сградата на МВР,сега се открехнах защо - ми те работили яко.....по всички версии....потят се... затова целиот бг народ блаженствува - защото МВР си върши перфектно работата....

    Коментиран от #15

    10:57 22.10.2025

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Престъпление от ревност е най-вероятната версия.

    10:57 22.10.2025

  • 8 Сила

    6 0 Отговор
    Пари , пари и пак пари ....всички версии !!!

    10:57 22.10.2025

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    На този прокурор трябва незабавно да заеме поста на Даниел Митов. Такъв човек трябва там.

    10:58 22.10.2025

  • 10 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "България !":

    "Не сме народ,а м.рша.това ще кажа и с това ще свърша." 1875г. Славейков

    10:59 22.10.2025

  • 11 Обладана стажантка с амбиции за зайче

    1 1 Отговор
    Дано се окаже най-обикновена ревност, че не е добре да се посяга на държавността.

    11:16 22.10.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор
    Опитвам се да накарам прокуратурата да подгони едни съседи престъпници. Включително там викано за самоубийство. Викано на няколко убийци. Продажба на наркотици. Педофил. Насилие и над дете. Все едно трябва да ръчкаш прокуратурата и те пак отказват. Накрая така им отговорих, че може и да ме вкарат в затвора. Как ще кажа в съда, че една се е самоубила защото престъпно бездействаха. Те просто гледат всячески как да нямат работа и отказват да получат доказателства - звукови записи. Не е моя работа да разследвам, а да дам достатъчно основание за такова. Само че на записи има и самопризнания и конкретни факти. Само защото считам, че трябва да е тайно, ще изчакам още. После може да го предложа и тук за новина и да си сложат плейър да ес слуша - елементарно е - 3 реда код HTML. Но ще изчакам още.

    11:21 22.10.2025

  • 13 Този е

    4 0 Отговор
    ПАЛЯЧОТО на МВР !

    11:21 22.10.2025

  • 14 горкия човечец

    0 0 Отговор
    да му чукат на главата . нямат ли оръжие . ако е опасна професията поне шпрей, дейзър или газ пистолет . изглежда ячък . явно нападателя, ако е бил сам е бил по як и голям . дали пак ще го нападне . както коментираха известни висши полицаи е било лично и много травматично и болезнено . по известните мъже се познават и различават . няма как да е грешка . на гаража беше прострелян цигарджията на кърчо . а нарко зависимите по филмите с чук чукат пръсти и колена на жертвите си . има и подобни убийства . за съжаление човешкия живот е като стъкло . и с чук лесно може да умре . не е трениран . доста странен случай .

    11:22 22.10.2025

  • 15 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наивник на средна възраст":

    По време на този министър започнаха да бият полицейски началници и прокурори! Държавата се развива, спокоен съм! И по далеч от моловете!

    11:27 22.10.2025

  • 16 Дориана

    3 0 Отговор
    Митов е противна дебела патерица на Борисов и Пеевски, нищо добро народа не може да очаква от този неприятен и зализан тип.

    11:52 22.10.2025

