Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов.
По думите му всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.
"Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случаят можем да правим изводи за какво е знак. В момента, докато случаят не е изяснен, не можем да правим изводи", допълни Даниел Митов.
Относно това дали МВР подкрепя идеята за лицево разпознаване с камери в моловете вътрешният министър коментира: "Такава тема беше поставена, но тук опираме до законодателство, това е много трудно разрешим въпрос. Има европейско и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели".
За металдетектори в училищата каза: "Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #3
10:51 22.10.2025
2 честен ционист
10:52 22.10.2025
3 битият бит еваният еван
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Щото е постановка, театро, цирк.
10:53 22.10.2025
4 Борисов с извънредно изявление
До тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса. Трябваше аз отново да застана с Делян Пеевски и да се разберем за мнозинство. Доволни ли са всички?! Лидирах процеса, поех цялата отговорност. Гарантирах ли отново стабилност на тази държава?
Дадох дума за цял мандат - и на ИТН, и на БСП, и на Новото начало. Аз не съм кандидат за премиер, защото и такива глупости слушах. 3 пъти ми стига.
От днес нататък след като съм осигурил мнозинство на правителството, без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета четирите партии, за да имаме 121 гласа.
Отговорността за правителството е на ГЕРБ и на другите две партии. Не е редно за едно ведомство да отговаря само една партия. Предстои темата да бъде обсъдена в коалиционния съвет. Трябва да имаме поглед във всички министерства. Те - в министерствата, които се ръководят от хора на ГЕРБ, а ние съответно в техните, защото по места структурите много се вълнуват от това какви промени се правят в социалното министерство, в образованието.
За нас ротацията на председателя на Народното събрание е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това - на 1 година трите партии да се ротират. Ние ще посочим човека, който събираше най-много гласове на първите гласувания - Рая Назарян.
Радев за мен не е президент, а партиен лидер. Казал ли е откъде да вземем 1 млн. и 50 хил. за “Боташ” с който ощети България? Или, че ме имитира с “Шкода”-та? Минах го от
10:53 22.10.2025
5 България !
Нация На !
Крадци и Мошеници !
От Председателя на народното Събрание До Последния Мазач или Зидар !
От Главаталрите на Политическите Партии !
До Последните Техни Слуги !
Ще го пуснеш ти Да ти боядиса Къщата !
А Той Ще те Окраде !
Миризлива !
Долна Воня !
Коментиран от #10
10:56 22.10.2025
6 Наивник на средна възраст
Коментиран от #15
10:57 22.10.2025
7 Трол
10:57 22.10.2025
8 Сила
10:57 22.10.2025
9 Гост
10:58 22.10.2025
10 Наивник на средна възраст
До коментар #5 от "България !":"Не сме народ,а м.рша.това ще кажа и с това ще свърша." 1875г. Славейков
10:59 22.10.2025
11 Обладана стажантка с амбиции за зайче
11:16 22.10.2025
12 Някой
11:21 22.10.2025
13 Този е
11:21 22.10.2025
14 горкия човечец
11:22 22.10.2025
15 Мдаа!🤔
До коментар #6 от "Наивник на средна възраст":По време на този министър започнаха да бият полицейски началници и прокурори! Държавата се развива, спокоен съм! И по далеч от моловете!
11:27 22.10.2025
16 Дориана
11:52 22.10.2025