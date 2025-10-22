Борисов: В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши..."

„Когато се преформатира нещо, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание и затова отложих“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента за преформатирането на властта, цитиран от бТВ.

„След като няколко дни гледах всички как се гърчат и какви откровени глупости говорят, поканих Делян с неговите хора, от неговата партия, и го попитах при какви условия това правителство може да съществува – защото със 100 души не можем да приемем бюджет“, посочи той.

„Дойдоха, разговаряхме и без да искат нищо – ще подкрепят правителството“, заяви Борисов, като уточни, че отговорността остава на ГЕРБ и на другите две партии.

„Промените в механизма са да работи по-добре механизмът“, посочи бившият премиер.

Той коментира, че това да има ротация на председателя на Народното събрание, за ГЕРБ е задължително – на една година трите партии да се ротират.

За Румен Радев Борисов коментира, че той не е президент, а партиен лидер.

Относно бюджета Борисов заяви: „Как да спазим графика, като до тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса. В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши" – не бяга, а се гуши, и трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство, без нищо да продължим по този начин. Доволни ли са всички? Гарантирах ли ви отново аз стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност? Поех я“, коментира Бойко Борисов.

По думите му „мачката“ са всички останали. Той посочи още, че до това колко БСП и ИТН са стабилни партньори, зависи от тях.

"И аз не съм кандидат за премиер - три пъти ми стига", заяви Бойко Борисов.

"Аз съм осигурил отново да има мнозинство на правителството и на премиера Желязков, без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета вече четирите партии", посочи той.