Борисов: В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши..."

„Когато се преформатира нещо, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание и затова отложих“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента за преформатирането на властта, цитиран от бТВ.
„След като няколко дни гледах всички как се гърчат и какви откровени глупости говорят, поканих Делян с неговите хора, от неговата партия, и го попитах при какви условия това правителство може да съществува – защото със 100 души не можем да приемем бюджет“, посочи той.
„Дойдоха, разговаряхме и без да искат нищо – ще подкрепят правителството“, заяви Борисов, като уточни, че отговорността остава на ГЕРБ и на другите две партии.
„Промените в механизма са да работи по-добре механизмът“, посочи бившият премиер.
Той коментира, че това да има ротация на председателя на Народното събрание, за ГЕРБ е задължително – на една година трите партии да се ротират.
За Румен Радев Борисов коментира, че той не е президент, а партиен лидер.
Относно бюджета Борисов заяви: „Как да спазим графика, като до тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса. В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши" – не бяга, а се гуши, и трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство, без нищо да продължим по този начин. Доволни ли са всички? Гарантирах ли ви отново аз стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност? Поех я“, коментира Бойко Борисов.
По думите му „мачката“ са всички останали. Той посочи още, че до това колко БСП и ИТН са стабилни партньори, зависи от тях.
"И аз не съм кандидат за премиер - три пъти ми стига", заяви Бойко Борисов.
"Аз съм осигурил отново да има мнозинство на правителството и на премиера Желязков, без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета вече четирите партии", посочи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #4
11:28 22.10.2025
2 1488
ке слушаш палко
11:29 22.10.2025
3 Борисов,
Коментиран от #7
11:29 22.10.2025
4 Прав си!
До коментар #1 от "Сила":Борисов е отвратително проста и крадлива герберска Тиква.
11:32 22.10.2025
5 ЕЙ ...ЛИГОФРЕН
11:36 22.10.2025
6 И какво, като я пое
Връщайте откраднатото!
Кьовеши се занимава с някакви миди за нищо пари, спрямо пещерите на Али Баба на Пеевски и твоите също!
Клоун! И носът ти става все по- голям!
Коментиран от #9
11:36 22.10.2025
7 И ДВЕТЕ И ДВЕТЕ
До коментар #3 от "Борисов,":ПРИ НЕГО КРАЖБИ И ПРОДАЖБИ.
11:37 22.10.2025
8 А бееиии
Обществото ни пропада с бясна скорост...агресията завладя и децата ни!!!
СПРЕТЕ !!!
11:38 22.10.2025
9 АМА МОЛЯТИСЕ ТОЙ
До коментар #6 от "И какво, като я пое":ДОН БИБИ ЧИС КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ СЪС ШАНПОАН ФА.
11:39 22.10.2025
10 Получаваш
11:41 22.10.2025
11 Бойко,
Това не е ли реклама на хазарта?
Тя и Киселова беше се нагиздила с такава тениска!
Я кажи, колко ти кешиха за рекламата?
11:41 22.10.2025
12 Така Така
11:42 22.10.2025
13 жвасе
11:44 22.10.2025
14 ДС мафията стяга обръчи и се готви
Мъжете се събират.
11:45 22.10.2025
15 Лост
11:46 22.10.2025
16 Дориана
11:47 22.10.2025
17 дайте му съвет
11:48 22.10.2025
18 УдоМача
11:49 22.10.2025
19 Данко Харсъзина
11:49 22.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПОДРЕДЕТЕ СЕ С БРАЧНАТА СИ ПОЛОВИНКА(ДРУГИЯ ШОПАР) ДО СТЕНАТА , ПЪК ТОЙ, НАРОДА, СИ ЗНАЕ РАБОТАТА!
Коментиран от #26, #29
11:51 22.10.2025
23 Айдееее
11:53 22.10.2025
24 Емигрант
11:58 22.10.2025
25 Да но
11:58 22.10.2025
26 Емигрант
До коментар #22 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Нищо не знае това стадо, единстяеното което знае е да мрънка тук и да мишкува, тези двамата /Тиквата и Пеевски/ могат със смъкнати гащи да минат със задните си пред целия народ и никой нищо няма да им стори, страхът е първопричината за мизерията ! Славейков е казал съвсем отговорно и точно "не народ, а мър...ша" !
12:04 22.10.2025
27 потрес
12:05 22.10.2025
28 българка
12:07 22.10.2025
29 Анонимен
До коментар #22 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Ти чакаш сами ли да се подредят ? Наивник ?
12:07 22.10.2025
30 Леля ти
12:15 22.10.2025
31 "Честен мафиот"
12:19 22.10.2025
32 Ник. А
Коментиран от #33
12:22 22.10.2025
33 Опааа
До коментар #32 от "Ник. А":Тъп,но много хитър! 👍😆
12:25 22.10.2025