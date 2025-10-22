Новини
България »
Борисов: В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши..."

22 Октомври, 2025 11:26 1 196 33

  • бойко борисов-
  • герб-
  • делян пеевски

Гарантирах ли ви отново аз стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност? Поех я, коментира Борисов

Борисов: В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши..." - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Когато се преформатира нещо, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание и затова отложих“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента за преформатирането на властта, цитиран от бТВ.

„След като няколко дни гледах всички как се гърчат и какви откровени глупости говорят, поканих Делян с неговите хора, от неговата партия, и го попитах при какви условия това правителство може да съществува – защото със 100 души не можем да приемем бюджет“, посочи той.

„Дойдоха, разговаряхме и без да искат нищо – ще подкрепят правителството“, заяви Борисов, като уточни, че отговорността остава на ГЕРБ и на другите две партии.

„Промените в механизма са да работи по-добре механизмът“, посочи бившият премиер.

Той коментира, че това да има ротация на председателя на Народното събрание, за ГЕРБ е задължително – на една година трите партии да се ротират.

За Румен Радев Борисов коментира, че той не е президент, а партиен лидер.

Относно бюджета Борисов заяви: „Как да спазим графика, като до тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса. В Банкя казваха "като неловена мачка се гуши" – не бяга, а се гуши, и трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство, без нищо да продължим по този начин. Доволни ли са всички? Гарантирах ли ви отново аз стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност? Поех я“, коментира Бойко Борисов.

По думите му „мачката“ са всички останали. Той посочи още, че до това колко БСП и ИТН са стабилни партньори, зависи от тях.

"И аз не съм кандидат за премиер - три пъти ми стига", заяви Бойко Борисов.

"Аз съм осигурил отново да има мнозинство на правителството и на премиера Желязков, без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета вече четирите партии", посочи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    21 0 Отговор
    Гений , самороден къс злато на българското политическо бунище ...."Аз вярвам само на този човек "....раздават ли още от тия потници ??!

    Коментиран от #4

    11:28 22.10.2025

  • 2 1488

    4 5 Отговор
    я не слушаш бойко
    ке слушаш палко

    11:29 22.10.2025

  • 3 Борисов,

    33 0 Отговор
    Не знам кое е повече при теб. Простотията или кражбите ти?!

    Коментиран от #7

    11:29 22.10.2025

  • 4 Прав си!

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Борисов е отвратително проста и крадлива герберска Тиква.

    11:32 22.10.2025

  • 5 ЕЙ ...ЛИГОФРЕН

    23 0 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТА Е ИЗБРАН ОТ НАРОДА НЕ ОТ ТЕБ СЪС ТВОЙТИ МОШИНГИЙ С МИШО ДЕТО ГИ ПРАВИТЕ ЗА ТОВА СИ ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЯСЕН СИ КАТО БЯЛ ДЕН ДОН БИБИ.

    11:36 22.10.2025

  • 6 И какво, като я пое

    24 0 Отговор
    Тази отговорност?
    Връщайте откраднатото!
    Кьовеши се занимава с някакви миди за нищо пари, спрямо пещерите на Али Баба на Пеевски и твоите също!
    Клоун! И носът ти става все по- голям!

    Коментиран от #9

    11:36 22.10.2025

  • 7 И ДВЕТЕ И ДВЕТЕ

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Борисов,":

    ПРИ НЕГО КРАЖБИ И ПРОДАЖБИ.

    11:37 22.10.2025

  • 8 А бееиии

    29 0 Отговор
    Всеки ден ни заливат с простотиите и егото на това "безумие"...не се диша вече!!!
    Обществото ни пропада с бясна скорост...агресията завладя и децата ни!!!
    СПРЕТЕ !!!

    11:38 22.10.2025

  • 9 АМА МОЛЯТИСЕ ТОЙ

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "И какво, като я пое":

    ДОН БИБИ ЧИС КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ СЪС ШАНПОАН ФА.

    11:39 22.10.2025

  • 10 Получаваш

    19 0 Отговор
    Селският палячо, на държавно ниво.

    11:41 22.10.2025

  • 11 Бойко,

    16 0 Отговор
    Видях те по спортен екип и с надписина фланелката «Ефбет».
    Това не е ли реклама на хазарта?
    Тя и Киселова беше се нагиздила с такава тениска!
    Я кажи, колко ти кешиха за рекламата?

    11:41 22.10.2025

  • 12 Така Така

    12 0 Отговор
    Петко войвода го е казал ясно: отходният материал изплува отгоре. Парадокса е че за мафиози няма закони. Те погребаха България

    11:42 22.10.2025

  • 13 жвасе

    16 0 Отговор
    Къде са милионите и милиардите на българите??? Лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, не ни пробутвай тъпите си лафчета от банкя, ами казвай къде са ограбените милиони и милиарди. Саковете с 55 милиона лева аванс за Хемус къде са??? Като видиш мисирка това кажи. Къде са парите на българите??? Смешките и тъпите си лафчета ги запази да ги разказваш на другите затворници като ви приберат. Слава на Господ Иисус Христос, лъга лъга 15 години и накрая се оженихте с другия айдук, та всеки да ви види хубаво.

    11:44 22.10.2025

  • 14 ДС мафията стяга обръчи и се готви

    7 0 Отговор
    да векува в България но Коледа идва, идва Коледата за двете Комунистически Прасета.
    Мъжете се събират.

    11:45 22.10.2025

  • 15 Лост

    7 0 Отговор
    Бойко го докарва на голяма уста.А има и друг лаф:Свил се като рибарски джип.Е това става когато Пеевски му се накара.

    11:46 22.10.2025

  • 16 Дориана

    8 1 Отговор
    Това правителство е в колапс. Нищо добро не може да сътвори за народа , нито бюджет, нито икономически растеж, защото заради корупцията и рекетите, които са специалитет на Борисов и Пеевски инвеститорите бягат от България . Пеевси да излезе и да каже какво е направил до сега за народа освен да купува гласове и да раздава пари на цигани и турци да гласуват за неговата партия. Лицемерие, снишаване до Земята пред Европейски лидери, зависимост от Борисов и Пеевски , липса на визия за Българския национален интерес – това е поредния провален политик в България – Желязков и неговия кабинет са вредни , вече стават и досадни.

    11:47 22.10.2025

  • 17 дайте му съвет

    6 0 Отговор
    Пиарите му са умни!Време е да му дадат съвет по малко да говори.При всяка негова изява става весело.

    11:48 22.10.2025

  • 18 УдоМача

    5 0 Отговор
    Не остана много време тебе да те гушат, ама така ще те гушат, че свят ще ти се завие!!!

    11:49 22.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Тиквата е откачил напълно.

    11:49 22.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    КОЛКОТО И ДА ТИ СЕ ИСКА ДА СЕ ПРАВИШ НА ОРИГИНАЛЕН И УМЕН , ПРОСТО НЕ ТИ СЕ ПОЛУЧАВА.
    ПОДРЕДЕТЕ СЕ С БРАЧНАТА СИ ПОЛОВИНКА(ДРУГИЯ ШОПАР) ДО СТЕНАТА , ПЪК ТОЙ, НАРОДА, СИ ЗНАЕ РАБОТАТА!

    Коментиран от #26, #29

    11:51 22.10.2025

  • 23 Айдееее

    2 0 Отговор
    още по-сърдити старчета.

    11:53 22.10.2025

  • 24 Емигрант

    4 0 Отговор
    Ако имаше в България почтени съд и прокуратура дали би поел цялата отговорност бе мутро ? Сега си смел и поемаш отговорност защото пред себе си имаш един страхлив мишкуващ народ, опс обърках СТАДО, но ако беше във Франция сега щеше да бъдеш в затвора като Саркози ! Лесно е в България да се поема отговорност за "зулумите" които върши всеки политик, при имунитет и аз бих обрал банка без страх от преследване и разследване ! Големи герои сте политиците в тази овча кошара, той и НАМАГНИТЕНИЯ вече е герой, като има такова голямо количество български тъпоглави овце !

    11:58 22.10.2025

  • 25 Да но

    4 0 Отговор
    Повече не искаме да слушаме такива глупости.

    11:58 22.10.2025

  • 26 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Нищо не знае това стадо, единстяеното което знае е да мрънка тук и да мишкува, тези двамата /Тиквата и Пеевски/ могат със смъкнати гащи да минат със задните си пред целия народ и никой нищо няма да им стори, страхът е първопричината за мизерията ! Славейков е казал съвсем отговорно и точно "не народ, а мър...ша" !

    12:04 22.10.2025

  • 27 потрес

    5 0 Отговор
    нагъл, грозен, дърт, небръснат, чиста проба простак и селяндур! Българи, това чудовище на снимката вече 20 години граби, съсипва и руши Блъгария! Докога ще го търпим, българи?!

    12:05 22.10.2025

  • 28 българка

    1 0 Отговор
    А пък народът казва "Кой каквото прави на себе си го прави!" Така че има да се връща на някои хора - много да им се връща!

    12:07 22.10.2025

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Ти чакаш сами ли да се подредят ? Наивник ?

    12:07 22.10.2025

  • 30 Леля ти

    2 0 Отговор
    Ха-ха. Дедо Бойко пак говори за стабилност. Едно си (баба) дедо знае, едно си бае. В момента стабилна е само нестабилността.

    12:15 22.10.2025

  • 31 "Честен мафиот"

    2 0 Отговор
    Много часове са умували, как да се снишат и да не предизвикат народа да излезе на улиците и площадите. Много добре усещат, че може да стане както номинирането на момчето за шеф(вече забравих дали беше за ДАНС, или нещо друго), но нямат полезен ход. Гони ги само голям страх.

    12:19 22.10.2025

  • 32 Ник. А

    2 0 Отговор
    какъв тъп селянин. 🤣

    Коментиран от #33

    12:22 22.10.2025

  • 33 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ник. А":

    Тъп,но много хитър! 👍😆

    12:25 22.10.2025

Новини по градове:
